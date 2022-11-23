WhatsApp 10大新功能｜眾人投票／安靜退出群組／選擇性「在線上」｜附圖文詳細教學

不少人都會使用WhatsApp作為日常通訊軟件。建立群組、傳送文件、視像通話等功能對親友之間、公司上下的聯繫都非常方便。而為提升私隱度和方便管理群組，WhatsApp就推出了10個新功能，包括社群功能、提高視像通話和群組參與人數等，即看下文了解10大新功能！

不少人都會使用WhatsApp作為日常通訊軟件。（《社內相親》劇照）

WhatsApp10大新功能

WhatsApp就推出了10個新功能，包括社群功能、提高視像通話和群組參與人數等。（Unsplash圖片）

【新功能1】選擇指定對象看到「在線上」

以往，全部人都能同時看到你「在線上」的狀態，或可統一關閉狀態顯示。WhatsApp的新功能可讓用戶選擇指定對象看到你在線，減少對方認為你長期不回覆訊息的尷尬。在「設定」中選擇「私隱」後，於「最後上線時間及在線狀態」中選擇「我的聯絡人，除了…」，再選擇指定對象便可。

WhatsApp的新功能可讓用戶選擇指定對象看到你在線，減少對方認為你長期不回覆訊息的尷尬。

【新功能】禁止一次性訊息截圖

WhatsApp中的一次性訊息功能，對方開啟訊息內容後，閲覽一次便會被即時刪除，不留紀錄。但對方可以在打開後截圖以保留照片。為保障用戶私隱，WhatsApp新增了禁止一次性訊息截圖功能，當你打開嘗試一次性訊息截圖，畫面將顯示為「螢幕截圖功能已封鎖」。

WhatsApp新增了禁止一次性訊息截圖功能

【新功能】社群功能

WhatsApp於11月3日推出了全新的「社群」功能，用戶能夠將不同群組連繫到同一社群內，方便一次過發放訊息。

先點選對話右上角位置

先點選對話右上角位置，選「新增社群」後輸入社群名字。之後按「新增現有群組」，選擇想加入成為社群的群組，按「新增」後便會看到已加入的群組，最後選按「建立」便完成。

選「新增社群」後輸入社群名字。之後按「新增現有群組」

選擇想加入成為社群的群組

社群管理員可以在社群的首頁向所有成員發放公告，亦可到於個別群組中對話。若管理員不需再使用社群，按「停用社群」便可。

社群管理員可以在社群的首頁向所有成員發放公告。

【新功能】投票功能

WhatsApp增加的新功能中包括了投票功能。先於對話框的「＋」位置選擇「意見調查」，定立投票題目和選項後，便會於群組對話中顯示投票小盒子，群組成員們還可查看投票結果，適合公司或一大班好友。

WhatsApp增加的新功能中包括了投票功能。

群組成員們可查看投票結果

【新功能】低調退出群組

以往如果想要在WhatsApp中離開群組時，群組內的所有成員都會收到通知，引起大家關注。為提高用戶私隱度，WhatsApp新增一個功能，能夠讓用戶低調地退出群組。新功能下，若你選擇退出群組，只會有群組管理員知道，可說是無聲無息！

新功能下，只有群組管理員知道你退出群組。

【新功能】管理員刪除訊息

WhatsApp訊息一向只能由發訊息本人刪除，而最新就增加了讓管理員刪除訊息的功能！在群組內，管理員只要長按該條訊息，點選「刪除」後選擇「在所有人的手機上刪除」，便可將該對話從整個群組中刪除，並顯示為「管理員已刪除這個訊息」，所有群組參與者都將不會再見到。

WhatsApp新增了讓管理員刪除訊息的功能！

【新功能】視像通話增至32人

WhatsApp的視像通話最新增至最多32人共同參與，就算Work From Home要跨部門開會都非常方便！

【新功能】群組成員增至1,024名

WhatsApp將群組成員人數增至最多1,024人，對交友圈廣或大公司來說絕對便利。

視像通話最新增至最多32人共同參與。（《鬼怪》劇照）

【新功能9】4部裝置同一帳號

WhatsApp推出最新「分身模式」，可讓最多4部裝置包括手機、電腦、平板電腦同時使用同一帳號。相信對於公司作出工作分配來說是最有幫助。

最新可讓最多4部裝置包括手機、電腦、平板電腦同時使用同一WhatsApp帳號。（《還有明天》劇照）

【新功能10】分享檔案上限提高至2GB

大家有沒有試過想分享文件或影片，WhatsApp竟說檔案太大而不能傳送？隨著照片或影片像素越來越高，WhatsApp最新提高了分享檔案上限至2GB，互相分享檔案變得更方便！

（全文完）