床單一個月不換滋生4大惡菌　恐致肺炎、淋病　專家教最佳更換時間｜附消委會防塵蟎6貼士

大家平時多久會換一次床單？英國一份研究發現，床單1周不換便會開始滋生細菌，2周不換可能會令床單積聚皮屑、汗液和身體油脂，產生難聞的氣味；若你超過1個月不洗不換床單，你就像是與細菌共眠，嚴重可引致包括肺炎、淋病等4種不同疾病！即看下文了解最佳換床單時間。

大家平時多久會換一次床單？（《The K2》劇照）

床單不換不洗 滋生細菌兼發臭

根據英國《鏡報》報道，由於更換和清洗床單的過程繁複，或受到天氣影響，很多人習慣平均每四個月才換一次床單。但如果長時間不換不洗床單，上面的皮屑、身體油脂、汗液等分泌物會令細菌滋生並產生氣味。英國床具零售商Time 4 Sleep就針對床單細菌作出了研究，他們要求一名研究參加者在不換床的情況下，連續一個月睡在同一張床上。

英國床具零售商Time 4 Sleep就針對床單細菌作出了研究。（Unsplash圖片）

細菌可引致肺炎等4種疾病

研究人員每7天分別從枕頭、睡床中間及床尾3個地方，抽取樣本以觀察細菌滋生的情況。研究結果顯示，第一星期取得的樣本已不斷有細菌滋生，而最後一天的樣本中，更發現可引致肺炎、淋病、闌尾炎和雷米爾氏症的細菌，而這些細菌全部來自我們的皮膚、口腔、糞便！因此，Time 4 Sleep的總裁Jonathan Warren提醒大家，為避免積聚分泌物導致細菌滋生，應勤力更換床單寢具。

研究人員分別從枕頭、睡床中間及床尾3個地方抽取樣本以觀察細菌滋生的情況。（Time 4 Sleep報告截圖）

專家：床單應每星期更換一次

睡眠專家Bed Kingdom團隊指，由於我們每晚於床上輾轉反側時，都會不經意留下舊皮膚、汗水、毛髮等物質，而數據指出只要同一張床單使用超過2周，長期積聚的分泌物會導致細菌滋生，並產生難聞的氣味。因此，他們建議最好每星期都換一次新的床單，假如有其他因素影響，亦應盡量每2星期換一次。

專家建議最好每星期都換一次新的床單，假如有其他因素影響，亦應盡量每2星期換一次。（Unsplash圖片）

消委會6個注意事項

本港消委會指，由於香港天氣溫暖潮濕，容易令床褥和床單存有濕氣，成為細菌及塵蟎滋生的溫床，可能令人產生過敏反應，建議市民應經常替換及根據護理標籤的指示清洗床單和床褥套。消委會提醒市民日常使用床單時，應注意以下6個事項：

每隔一至兩星期清洗一次床單、枕套等床具，以殺滅床具上的塵蟎及清除其排泄物 洗床單時，應按照床單護理標籤上的洗滌和乾衣指示清洗 每天清除枕頭套上的皮屑，減少塵蟎的食物供應 可選用殺塵蟎專用的洗衣液清洗床單被舖 亦可於天氣晴朗時，把枕頭、被鋪、床單放置於室外晾曬數小時 盡量不要在床上放置毛公仔，或使用厚重的窗簾布和長毛的地氈，以減少滋生塵蟎

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