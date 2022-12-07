大雪養生｜中醫推介冬季17種食材補腎益精　附黑豆淮山烏鷄湯食譜

今日（12月7日）是中國傳統「二十四節氣」中的「大雪」，在這天北方地區往往都會下雪。香港近日雖未至於非常寒冷，但連日早上多區氣溫都徘徊於攝氏13至17度。《有線健康》邀請註冊中醫何慧欣，從中醫藥角度，分享寒冷天氣下養生貼士！

「大雪」之後天氣更為寒冷，外出時要注意保暖。（iStock）

「大雪」，已經是進入冬天的第三個節氣，從「小雪」進入「大雪」，氣溫逐漸下降。冬意漸濃，寒風蕭蕭，地面上的陽氣進一步下降。中醫經典《黃帝內經》曾提及「冬傷於寒，春必病溫」，冬天我們應該添衣保暖，保護人體陽氣，否則到了春天會得温病。

冬日養生注意預防寒邪入侵

中醫認為頭為「諸陽之會」，肩頸亦是督脈、太陽膀胱循行的部位。督脈主一身之陽氣，太陽膀胱經主一身之表，幫助我們抵禦外邪。所以保護肩頸，可以幫助保護我們身體的陽氣，加強衛外能力，增強抵抗力。

建議冬日在戶外的時候，可以用圍巾或高領的衣服保護肩頸及四肢，不受寒邪和風邪入侵。在室內也建議穿着襪子及拖鞋，預防寒氣從足部侵襲人體。醫師建議大家，在溫度較冷的日子，應該要穿戴手套及襪子，預防四肢遠端冰冷，預防寒邪入侵身體。

隆冬不宜作激烈運動，如果行山更要注意防風保暖。（iStock）

按摩身體穴位預防手腳冰凍

「春夏養陽，秋冬養陰」，冬天的養生原則是藏精，我們應該順應自然界收藏陰精而濡養五臟，隆冬不宜作激烈運動，使陽氣不易外泄。也可以選擇在腰間的腎俞穴位，敷貼暖包，提升身體的陽氣。另外亦都可以建議按壓手部的陽池，是為陽氣生發之池，可以幫助增加氣血循環，保持手部溫度和暖。我們按摩腳部湧泉、三陰交穴位，幫助改善手腳冰凍的問題。

養陰平補為道

適當地進食溫補食品，可以幫助保存身體的陽氣；不過過多的進食或進補，經常嗜吃火鍋，令體內陽氣過盛，過吃容易出現上火。所以適量是道，冬日食療以適量及平補、養陰為原則。建議冬日日常多選擇以下補腎益精的食材：栗子、黑芝麻、合桃、桑葚、山藥、銀杏、枸杞、桂圓、黑豆、糯米、烏鷄、鴨子、蓮子、百合、芡實、小米、南瓜等。

何慧欣醫師在大雪推介以下食療：

黑豆淮山烏鷄湯（四人份量）

功效：健脾補腎固精

材料：炒黑豆30g 山藥30g 枸杞15g 陳皮1片 烏雞一隻 芡實10g 大棗（去核）5粒

做法：

先把烏雞去皮及切去雞腳部份，切件汆水備用。 把其餘材料洗乾淨備用。 準備六碗水煲滾後，加入以上材料，水滾後轉細火，大概煲1小時可以飲用。

烏雞有補肝益腎、滋陰補血的效果，素食人士可以選用黃精20g或腰果50g 代替。這個湯水性味平和，適合一家大細飲用，尤其適合容易尿頻、有夜尿問題的朋友飲用。每星期可以飲用兩至三次。

何醫師介紹大家一款大雪期間適合的養生浸泡，可以用來泡腳都可以。

生薑艾葉泡腳

材料：生薑4-5片 艾葉10g

功效：溫陽散寒

時間：20分鐘

功效：

●艾葉及生薑可以幫助溫陽散寒，對於感受風寒或陽虛人士引起的感冒，有一定的治療效果。

● 有助改善因為虛寒引起的關節痛或皮膚麻木感，適用於風寒濕痹。

● 有助改善血虛寒凝引起的痛經，適合月經前、月經期間使用。

● 以上材料除了可以浸浴以外，還可以外洗內服，加強功效。



【注意】

1 月經過多者應謹慎使用。

2 生薑及艾葉，辛溫助熱，外感熱病、陰虛火旺、血熱崩漏之人士忌用。

何慧欣醫師分享大閘蟹食用禁忌。（資料圖片）

（全文完）

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