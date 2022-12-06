玉米式穿法冬季保暖必學　內外層搭配教學　不臃腫＋禦寒力強　雪地都應付到

近日天氣轉冷，不少人都穿上保暖內衣、毛衣、厚外套及羽絨等。不過這種「洋葱式穿搭法 」不但不方便，而且還顯得十分臃腫。有網民分享最新的保暖方法「玉米式穿法」，既保暖又輕便，冬天去日本、韓國旅行都適用，大家不妨參考一下。

有網民分享最新的保暖方法「玉米式穿法」，既保暖又輕便。（《天氣好的話，我會去找你》劇照）

甚麼是「玉米式穿法」？

玉米式穿法的特點是以很少的衣服去達到保暖效果。一名在北海道生活的台灣女生在Facebook專頁「台灣女子的北海道生活」拍片介紹玉米式穿法，她指玉米式穿法即是裡面穿得非常薄，外面則穿上厚厚的保暖外套。由於不少國家都會在室內提供暖氣，這種穿法最大的好處是，在室外既能保暖，進入室內亦不會太熱。以下為玉米式穿法的穿搭方式。

玉米式穿法即是裡面穿得非常薄，外面則穿上厚厚的保暖外套。（freepik）

1. 「玉米式穿法」最內層：發熱衣

發熱衣（保暖內衣/Heattech）絕對是禦寒恩物，天氣冷的時候可以先在最底層穿上發熱衣，提高保暖效果。發熱衣分成兩種，一種是有絨毛，另一種是質地較薄的發熱衣。如果長時間在戶外活動的話，建議選擇絨毛發熱衣，相反，留在室內則穿薄身的發熱衣便足夠。

發熱衣分成兩種，一種是有絨毛，另一種是質地較薄的發熱衣。（freepik）

2. 「玉米式穿法」中層：半領或圓領衣

切忌穿上高領的衣服，因一走進室內有暖氣的地方，頸部一定會熱得流汗，而且會感到不舒服，尤其是吃燒肉、拉麵時，頸部更會發熱，難以呼吸。因此，建議中層選擇半領或圓領衣服。

建議中層選擇半領或圓領衣服。（freepik）

3. 「玉米式穿法」外層：厚實大衣

外層的衣物最為重要，亦是保暖的關鍵，建議可參考以下3點去選擇一件合適的大衣。

• 長版

由於冬天的冷風是從地面竄上來，所以最好選擇可以遮著整個大腿，甚至小腿的長版大衣。

最好選擇可以遮著整個大腿，甚至小腿的長版大衣。（freepik）

• 輕巧

由於進入室內有暖氣的地方，多數都會脫下外層的大衣，所以應挑選一件輕身的大衣，方便拿在手上，不會造成太大的負擔。

應挑選一件輕身的大衣，方便拿在手上。（freepik）

• 可遮擋頸部

頸部的保暖十分重要，選擇可以遮擋頸部的外套，可以不用圍上頸巾，在室外亦能暖暖的，進入室內脫下外套時，亦不怕頸部出汗，非常方便。

4. 怕冷必備：Uniqlo超極輕量羽絨衣

如果是非常怕冷的話，可以在外套裡面多穿一件Uniqlo超極輕量羽絨衣，看起來既不會很臃腫，而且更可以縮成非常細小，方便收納，不會增加行李的負擔。

如果是非常怕冷的話，可以在外套裡面多穿一件Uniqlo超極輕量羽絨衣。（台灣女子的北海道生活 ＠FB）

5. 「玉米式穿法」下半身：裙子比褲子更暖

女生的話，建議可以穿襪褲加上裙子，這樣比穿褲子更溫暖。如果穿褲子的話，則應避免穿牛仔褲，否則有機會結冰。

女生的話，建議可以穿襪褲加上裙子，這樣比穿褲子更溫暖。（Jasmin Chew＠unsplash）

6. 「玉米式穿法」配件：遮蓋耳朵的冷帽／耳罩、手套

想要保暖，除了穿足夠和正確的衣服，切忌忽略重要的配件！冬天的冷風會令耳朵感覺快要掉下來，頭亦會非常痛，因此必須選擇可以把耳朵完全遮蓋的帽子，如果不想把頭髮壓扁的話，亦可以選擇毛茸茸的耳罩，保護耳朵。

冬天的冷風會令耳朵感覺快要掉下來，頭亦會非常痛，因此必須選擇可以把耳朵完全遮蓋的帽子。（Ilyas Bolatov＠unsplash）

另外，手套亦十分重要，不要貪方便將雙手放進口袋，尤其是在雪地上走路，此舉如同自殺行為。因此必須準備手套，為雙手保暖。

必須準備手套，為雙手保暖。（freepik）

（全文完）