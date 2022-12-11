保暖丨日本專家教暖包放這4個位置　溫暖感瞬間提升　90%人把暖包放口袋搓揉原來超錯

受東北季候風影響，天文台預計下周中期本港氣溫將會再下跌。要保暖，相信不少人都會戴頸巾、開暖風機、穿保暖內衣和使用暖包，但到底暖包怎樣用才是正確？日本醫學博士福田千晶就指出，有4個位置擺放暖包能把人體溫暖感提升，即看下文。

日專家教暖包怎樣用才是正確（pixabay）

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暖包放口袋搓揉原來是錯

福田千晶在書本《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》中提到，有9成人都習慣把暖包在口袋裡，然後用手搓揉取暖。但事實上，這是錯誤的做法，因為此舉只會白白浪費暖包的熱能。

暖包放腰部兩側最能保暖

福田表示，人體中有多個穴位能夠令全身溫暖，如果手上只有一個暖包時，就可以把它放到腰部兩側，因為腰部周邊有肝、腎等血液量多的器官，因此只要腰部得到和暖，就可以解除大腦緊張狀態，有效促進血液循環，使四肢和全身都同樣感到溫暖。

如果手上只有一個暖包時，就把它放到腰部兩側（photoAC）

暖包放3個位置令身體更暖

除了腰部兩側外，福田分享把暖包放在以下3個身體位置，同樣可以令我們更溫暖：

1. 腹部

暖包貼在肚臍下方，可以幫助消除腹痛、腹瀉及經痛，但這部分位置的皮膚較薄較敏感，所以要小心因暖包過熱而導致燙傷。

2. 背部

暖包貼在背部的肩胛骨中間，能夠有效紓緩肩膀痠痛、頭痛等症狀。

3. 後頸

暖包貼在頸部後下方，可以有助紓緩頸痛、肩痠痛及頭痛，但要注意，皮膚長時間接觸暖包有機會引致低溫燙傷，所以要自己調節使用時間。

暖包放3個位置令身體更暖（photoAC）

（全文完）