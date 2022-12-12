一線搜查丨漂白水使用10條常見Q&A　消委會講解1:49幾時用？亂存放會釋出毒氣

本港近月新冠疫情反彈，昨天（12月11日）單日新增感染個案達14,233宗。為了預防病毒，不少市民都會購買漂白水為家居清潔，但原來使用漂白水都有技巧，過期或胡亂混合其他清潔劑一起使用，不但不能達到消毒效果，更隨時影響健康！消委會列出漂白水10條常見Q&A，教你如何正確使用，即看下文。

消委會漂白水必讀10招（freepik）

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1. 漂白水都會過期？

消委會指出，一些漂白水產品的主要殺菌成分為「次氯酸鈉」，經過一段時間，次氯酸鈉有機會漸漸分解。雖然部分產品配方會加入穩定劑，以減低次氯酸鈉分解速度，不過買漂白水前，大家須留意它的生產或有效日期。

2. 漂白水濃度有不同？

衞生署提醒，以1:99或1:49比例稀釋家用漂白水，是基於漂白水內的次氯酸鈉濃度為5.25%來釐定。消委會曾測試22款同類產品，發現有15款漂白水的次氯酸鈉低於這個濃度，所以使用前，應先看看產品的次氯酸鈉濃度標示。

使用漂白水前，應先看次氯酸鈉濃度（freepik）

3. 幾時用1:99或1:49稀釋？

以家用漂白水含5.25%次氯酸鈉來計，正確稀釋以達到合適濃度方法如下：

1比99

用於一般家居清潔及消毒。

1比49

用於消毒嘔吐物、排泄物、分泌物。

1比4

用於消毒被血液濺污的表面或物件。

4. 如何計算稀釋份量？

若漂白水的次氯酸鈉濃度高過或低於5.25%，所用分量便要相應調整。一般而言，稀釋方程式為「5.25÷漂白水的次氯酸鈉濃度」。 如果次氯酸鈉含量只有5%，所用份量便是5.25÷5=1.05 倍，即是用10毫升x1.05 =10.5毫升漂白水來調校濃度。

1:99用於一般家居清潔及消毒（freepik）

5. 用樽蓋份量來開漂白水？

消委會發現，不同品牌漂白水的樽蓋份量差異頗大，例如2公升以下的樽蓋容量介乎8至40毫升，容量相差達4倍，至於2公升以上的則介乎8至15毫升。因此建議大家使用湯匙或量杯準確地量度所需份量，或先瞭解清楚樽蓋容量，再進行調配。

6. 混合其他清潔用品可提高效能？

未必，化學作用可導致漂白水的氧化能力大減，隨時有機會失去漂白和殺菌功能。例如混合酸性清潔劑或潔廁劑，就有可能產生有毒氣體，故建議用完清潔劑，用水過清後，才用漂白水消毒。

7. 漂白水抺甚麼都可以？

消委會指，要避免漂白水用於金屬、羊毛、尼龍、絲綢、染色布料及油漆表面。除不锈鋼外，不應用漂白水來抺拭金屬，或浸泡金屬製品。另外，切勿亂倒高濃度及未經稀釋的漂白水到水渠，以免腐蝕金屬管道。

漂白水不能混合其他清潔用品使用（freepik）

8. 預先開定大量漂白水？

為達致有效消毒，經稀釋的漂白水應該在準備後24小時內使用，存放時間越長，次氯酸鈉分解量就越多。

9. 可以大量入貨嗎？

消委會建議市民不應大量囤積，因為未經稀釋的漂白水在陽光下會釋出有毒氣體，所以應儲存於陰涼、有遮蔽及兒童接觸不到的地方。另外次氯酸鈉會隨著時間而分解，為確保消毒效能，應購買近期製造的漂白水及避免過量儲存。

10. 如何使用和存放？

由於漂白水會刺激黏膜、皮膚及呼吸道，所以稀釋及使用漂白水時，須佩戴適當個人防護裝備，例如口罩、手套、護眼罩及膠圍裙。另外要在空氣流通的地方稀釋或使用漂白水，避免接觸眼睛。一旦漂白水濺入眼睛，要立即用清水沖洗最少15分鐘，以及向醫生求診。

經稀釋的漂白水應該在準備後24小時內使用（freepik）

（全文完）

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