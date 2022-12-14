一線搜查丨港男疑「瞓過龍」困巴士車廂　狂踢車門玻璃企脫困　網民：佢用咗最愚蠢方法

搭巴士「瞓過龍」被困車廂怎麼辦？日前，有Facebook專頁貼出一段影片，一名男乘客疑因「瞓過龍」未有下車，醒來才發現已到車廠而被困車廂，於是在車頭旁邊大力踢玻璃，又嘗試敲打車門，但沒有成功。有網民認為司機下車前應先檢查車上是否仍有乘客；不過也有人分享指，其實巴士門附近有開門掣，無需使用暴力脫困。

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男乘客疑因「瞓過龍」被困車廂（屯門友@FB）

乘客被困車廂大力踢玻璃

日前（12月12日），Facebook專頁「屯門友」貼出一段12秒的影片，留言「小編都試過瞓過龍車咗去車廠，好彩自己識開門無被困。」從影片可見，一男乘客疑因「瞓過龍」被困車廂，於是向大力踢向車頭旁邊的玻璃，又嘗試以拍打和敲打來推開車門，惟車門沒因此而打開。

大力踢向車頭旁邊的玻璃（屯門友@FB）

拍打和敲打車門（屯門友@FB）

車門沒有因此而打開（屯門友@FB）

網民：暴力解決唔到問題

不少網民留言分享遇過類似經歷，更有人分享，只要按頭頂開門掣就能解決問題，無需使用暴力：「我發生過好多次，其實抬起頭上面咪有掣開門囉，想冇咁尷尬就盡量開上車門然後關返門，因為落車門會響」、「頭頂咪有個掣開門囉，試過瞓過龍都係自己撳掣開門」、「脫困有好多種方法，但佢而家用咗最愚蠢嘅方法」。

同時有人質疑拍攝者為何只顧拍片不救人：「拍攝者不救系列」、「影片嗰個人唔幫手救人嘅」。另外亦有網民認為司機在下車前，有責任檢查是否仍有乘客：「司機離開車唔係巡查一次咩」、「其實司機有責任離開車輛前先檢查車箱仲有無乘客或者物品」。

網民批暴力解決不到問題（屯門友@FB）

公共巴士服務規例：乘客不得損壞車廂

根據《公共巴士服務規例》13A，乘客不得令巴士的任何部分或其設備故意損壞。《有線生活》就此事向九巴查詢，九巴回覆指，在一般情況下，乘客如需協助，可致電顧客服務熱線2745 4466。

（全文完）

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