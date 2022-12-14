冬天濕疹發作消委會教8招紓緩　凍飲、朱古力千萬不要食？衣著原來都有講究

在香港，不少人都受到濕疹問題困擾。濕疹患者皮膚會乾癢、紅腫，甚至出血，而秋冬天的乾燥天氣會令皮膚更易出現痕癢。最近天氣轉冷，想要避免和改善濕疹問題，消委會就以中醫角度建議患者可改善不同生活習慣例如戒口、保濕護膚、多運動等，並分享了一些日常護理貼士，即看下文了解消委會8招應對濕疹。

秋冬天的乾燥天氣會令皮膚更易出現痕癢。（Unsplash圖片）

甚麼是濕疹？

濕疹又名異位性皮膚炎，是香港常見皮膚疾病之一。患者皮膚會乾癢、紅腫，甚至出血，影響外觀和日常生活。消委會指從中醫角度，濕疹可分為3大類，包括濕熱型、脾虛型以及血虛型，而每類濕疹的症狀與對應用藥都不同。

濕熱型濕疹：屬於急性濕疹，常見的症狀包括水疱、丘疹、紅斑、腫脹、糜爛、灼熱感、痕癢劇烈、滲液較多等 脾虛型濕疹：屬於亞急性濕疹，常見症狀包括皮膚痕癢、有鱗屑、搔見滲液、神色疲倦、胃口差、腹脹便溏等。 血虛型濕疹：一般是慢性濕疹，常見症狀症狀包括粗糙變厚、乾燥、脫屑較多、滲液較少、面色蒼白。

濕疹可分為3大類，包括濕熱型、脾虛型以及血虛型。（Unsplash圖片）

濕疹護理8大貼士

消委會建議患者可從不同生活習慣例如戒口、多運行去改善濕疹問題，減低惡化機會，並提出以下8招濕疹護理。

濕疹護理貼士｜【1】朱古力、凍飲等9類食物要戒！

消委會指，從中醫角度濕疹來看，患者多受「風、濕、熱」等病邪困擾，而不同食物都可能會對我們的身體造成不同影響，例如芋頭、糯米等黏滯食物較難消化；生冷食物就易傷脾胃，進食過量會使水濕滯留體內；荔枝和芒果濕熱；朱古力則燥熱。因此以下9類食品應盡量少吃為妙：

海鮮：蝦、蟹、貝殼類

肉類：牛、羊、鵝

蔬菜類：竹筍、辣椒、芋頭

水果：荔枝、芒果

生冷食物：凍飲、魚生

黏滯食物：糯米

零食／小食：朱古力

煎炸食物

酒精

不同食物都可能會對我們的身體造成不同影響。（Unsplash圖片）

濕疹護理貼士｜【2】注意保濕護膚

濕疹患者應勤保濕，例如多使用潤膚乳。而消委會就提醒，選購潤膚乳時記得細心閱讀產品標籤，避開致敏成分如羊毛脂（lanolin）、香料、防腐劑如MIT及可釋出甲醛成分的diazolidinyl urea、2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol等。

濕疹患者應勤保濕！（Unsplash圖片）

濕疹護理貼士｜【3】冬夏天穿搭要講究

濕疹患者夏天應穿着吸汗、通爽純棉衣物；冬天如要穿羊毛衣、絨褸等禦寒衣物，應以棉質衣物相隔，不要讓該些材質直接與皮膚接觸。

冬天如要穿羊毛衣、絨褸等禦寒衣物，應以棉質衣物相隔。（Unsplash圖片）

濕疹護理貼士｜【4】洗澡不宜過久 水溫不宜過高

濕疹患者的洗澡時間不宜過久，水溫亦不要太高。同時應避免使用含有香料，或其他致敏物的沐浴露／消毒藥水洗澡，亦不要用毛巾／海綿大力磨擦皮膚。

濕疹患者的洗澡時間不宜過久，水溫亦不要太高。（Unsplash圖片）

濕疹護理貼士｜【5】不要經常熬夜

根據中醫理論，晚上11時至凌晨3時期間，經絡會運行到膽肝經。我們的身體需要在熟睡中才能進行排毒和修補等工作。因此，濕疹患者不應經常熬夜，避免體內毒素積聚，濕疹更難消退。

濕疹患者不應經常熬夜，避免體內毒素積聚，濕疹更難消退。（Unsplash圖片）

濕疹護理貼士｜【6】家居常清潔 避免塵埃

此外，濕疹患者應多進行家居清潔，以免塵埃積聚，還要避免用地氈、絨沙發、絨毛玩具，以及飼養有毛的寵物和種植有花粉的植物。

濕疹患者應多進行家居清潔，以免塵埃積聚（Unsplash圖片）

濕疹護理貼士｜【7】多運動 行氣活血

中醫常強調要「行氣活血」，而流汗就有助祛濕排毒、使身體氣血暢順、並減壓解鬱，對改善濕疹非常有幫助。若患者本身比較體弱易累，建議可先由簡單的伸展運動、散步、練太極拳等入手，待身體適應後才慢慢加強運動強度。而運動後切記要盡快用毛巾輕印乾身上汗水，以免過度刺激濕疹患處。

流汗就有助祛濕排毒、使身體氣血暢順、並減壓解鬱。（Unsplash圖片）

濕疹護理貼士｜【8】保持心境開朗

中醫角度認為我們的情緖與健康有著密切關係。日常生活壓力大，可能會導致肝氣鬱結、肝火旺盛等；而若長期精神緊張「想太多」，則會傷及脾胃，影響身體的排濕功能，誘發濕疹。所以建議濕疹患者盡量減輕精神壓力，保持心境開朗，能有助預防濕疹。

（全文完）