牙周病｜為何勤力刷牙卻有牙周病？即睇1大誤解 + 3大成因

現代人注重牙齒健康，早晚刷牙是基本動作，然而不少人結果還是遭受牙周病困擾。《有線健康》邀請牙科醫生陳思昕講解牙周病成因，以及常見的誤解。

早晚都有刷牙，但你是否真的懂刷牙？（Enis Yavuz @ Unsplash）

常見誤解：有刷牙 ≠ 正確刷牙

香港人愈來愈關注牙周病，但仍不斷有人患上牙周病。牙科醫生陳思昕表示，經常遇到很多病人都抱怨，自己每日都有保持刷牙的習慣，但是為何仍然會患上牙周病呢？是否刷牙根本就沒有用呢？她說：「其實這是很大的誤解，每天『有刷牙』和是否有『正確刷牙』是兩回事。」

牙科醫生陳思昕表示，矯齒引起的酸痛程度因人而異。（資料圖片）

牙周病3大成因

而且，刷牙只是保持口腔衛生的其中一個環節。陳醫生表示，牙周病常見有以下3大成因，並非單靠正確刷牙就可完全預防：

【1】口腔的清潔方式不對

「牙周病是比較普遍的牙齒病症，很多患者都是因為平日做口腔清潔的時候方式不正確，或是清潔不夠乾淨，導致牙齒和牙齦之間出現縫隙，形成『牙周袋』。而且，造成牙周病的細菌是不需要氧氣也能生存的『厭氧菌』，它們在牙齒深層次的地方也可以生存得好好的，更進一步導致了牙齒的病症，甚至破壞牙齒的組織。」陳醫生說。

【2】沒有定期洗牙

「不少人都覺得洗牙以後，牙齒之間出現縫隙，或是縫隙變大，有時還覺得牙齒有鬆動的感覺，或有出血的狀況，因此都抗拒洗牙。他們卻不知道，上述情況的根源是牙結石對牙齒造成的損壞，定期洗牙可減慢或防止情況進一步惡化。」

【3】身患糖尿病

陳醫生表示，口腔和身體的其他部位，都是有關聯且息息相關的，例如「糖尿病」與「牙周病」之間就存在很大關係。「根據醫學研究顯示，患有糖尿病的人同時患上牙周病的風險，比普通人高兩倍。如果未有對自己的飲食習慣適當節制的話，會令糖尿病更加嚴重，並且讓口腔的情況也變得更差，因此很容易患上牙周病。而根據臨床資料顯示，控制好牙周病，也可以對糖尿病起到輔助控制的作用，並能降低糖尿病發病時對身體帶來的傷害。」

她提醒，一旦患上牙周病，牙齒跟牙齦之間形成縫隙（牙周袋），各種牙周病細菌和食物殘渣便會堆積在這個縫隙，唾液無法把它們清除乾淨，最後細菌分解食物殘渣，便釋放出臭味而引致口氣異常，其實就是食物腐爛發出的異味！

下星期，會講講不用手術治療牙周病的方法。

（全文完）

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