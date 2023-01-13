一線搜查丨新冠PCR核酸檢測、RAT快速測試前 5件事不能做 飲水、刷牙會影響準確度
新冠PCR｜本港新冠病毒確診數字反覆，不少市民都會做快測或社區核酸檢測，確保自己沒有「中招」，不過你又知不知，原來做檢測都有禁忌！香港紅十字會早前在Facebook分享5大檢測須知，包括2小時內避免飲水和進食，否則會影響結果準確度，即看下文了解。
新冠檢測前5件事勿做
香港紅十字會早前在Facebook專頁以「檢測前『黃金兩小時』」為題，發文分享無論透過哪個途徑進行病毒檢測，都要留意有5件事在檢測前約2小時不要做。
【1】避免進食
避免進食以減低採集樣本期間出現嘔心、嘔吐等情況。
【2】避免飲水
避免飲水，因飲水或會沖淡咽喉內的病毒濃度。
【3】避免刷牙或使用漱口水
避免刷牙或使用漱口水，因為病毒或會被破壞。
【4】避免吸煙、飲酒、嚼香口膠
避免吸煙、飲酒、嚼香口膠，因為當中的化學物或酒精消毒效果，或會影響檢測準確度。
【5】避免洗鼻
如檢測採集鼻腔拭子樣本，檢測前1至2小時內亦應避免洗鼻，以免因病毒濃度減低影響測試結果準確度。
更多抗疫實用資料：
檢測陽性申報平台
如果不幸檢測或快測結果呈陽性，大家可自行到網上平台申報結果，而同住人士會被界定為密切接觸者。
- 核酸檢測申報平台：www.chp.gov.hk/cdpi
- 快速抗原檢測申報平台：www.chp.gov.hk/ratp
若使用網上申報系統時遇到困難，可在每日上午9時至下午7時致電熱線1836 119以登記身分證明文件和電話號碼，防護中心會與申請者聯絡，完成申報程序。
（全文完）
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播出日期：逢星期一至五
播出時間：20:00-20:30
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