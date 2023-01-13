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一線搜查丨新冠PCR核酸檢測、RAT快速測試前　5件事不能做　飲水、刷牙會影響準確度

一線搜查丨新冠PCR核酸檢測、RAT快速測試前　5件事不能做　飲水、刷牙會影響準確度

新冠PCR｜本港新冠病毒確診數字反覆，不少市民都會做快測社區核酸檢測，確保自己沒有「中招」，不過你又知不知，原來做檢測都有禁忌！香港紅十字會早前在Facebook分享5大檢測須知，包括2小時內避免飲水和進食，否則會影響結果準確度，即看下文了解。

一線搜查丨紅十字會教檢測前5件事勿做　飲水、進食會影響準確度
不少市民都習慣定期做快測（freepik）

新冠檢測前5件事勿做

香港紅十字會早前在Facebook專頁以「檢測前『黃金兩小時』」為題，發文分享無論透過哪個途徑進行病毒檢測，都要留意有5件事在檢測前約2小時不要做。

【1】避免進食

避免進食以減低採集樣本期間出現嘔心、嘔吐等情況。

【2】避免飲水

避免飲水，因飲水或會沖淡咽喉內的病毒濃度。

【3】避免刷牙或使用漱口水

避免刷牙或使用漱口水，因為病毒或會被破壞。

【4】避免吸煙、飲酒、嚼香口膠

避免吸煙、飲酒、嚼香口膠，因為當中的化學物或酒精消毒效果，或會影響檢測準確度。

【5】避免洗鼻

如檢測採集鼻腔拭子樣本，檢測前1至2小時內亦應避免洗鼻，以免因病毒濃度減低影響測試結果準確度。

一線搜查丨紅十字會教檢測前5件事勿做　飲水、進食會影響準確度
快測前5件事勿做（香港紅十字會@Facebook）

更多抗疫實用資料：

檢測陽性申報平台

如果不幸檢測或快測結果呈陽性，大家可自行到網上平台申報結果，而同住人士會被界定為密切接觸者。

若使用網上申報系統時遇到困難，可在每日上午9時至下午7時致電熱線1836 119以登記身分證明文件和電話號碼，防護中心會與申請者聯絡，完成申報程序。

一線搜查丨紅十字會教檢測前5件事勿做　飲水、進食會影響準確度
檢測陽性申報平台（freepik）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

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為什麼檢測前要避免飲水

因飲水或會沖淡咽喉內的病毒濃度。詳情

怎樣申報陽性檢測結果？

可使用網上申報系統，或致電熱線1836 119。詳情

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