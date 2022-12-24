新冠後遺｜康復後仍氣喘痰多？睡眠不穩？中醫推介兩款湯水補肺益氣、養心安睡

12月初香港每天新增確診個案破萬宗，至12月20日更逼近1.5萬宗。不少人感染新冠後，即使康復，仍有咳嗽、氣喘、痰多、和睡眠不穩等後遺症。《有線健康》邀請註冊中醫何慧欣從中醫角度，介紹染疫後如何調理及合適湯水。

12月20日香港的新增新冠確診個案有14,982宗。（iStock / 資料圖片）

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何慧欣醫師表示，新冠康復期間人體正氣並未完全恢復，如果染疫後肺氣虛弱或脾氣受損，會出現疲倦乏力、氣喘氣短等症狀，可歸納為肺脾氣虛或氣陰兩虛的證型，治以補肺健脾或養陰益氣，以伴有不同的症狀區分。

對於有康復者自覺記憶力或集中力變差，以及有心悸或有虛煩不眠的情況，中醫認為此為心脾兩虛的症狀，是由於病人思慮過度、或病後調理不足，應以滋陰養血安神為治療重點。

康復調理3大重點

【新冠康復調理重點1】睡眠充足

何慧欣醫師建議，新冠康復者調理時可注意3大重點，首先是充足的睡眠時間，減少捱夜及日夜顛倒的情況，以免耗血傷神。

【新冠康復調理重點2】飲食清淡

日常飲食應以清淡飲食為原則，少食煎炸及辛辣的食品，減少體內積熱，同時最好不煙不酒。

【新冠康復調理重點3】適量運動

因應自身身體狀況進行適量運動，可以幫助肺脾臟腑的恢復。何醫師建議康復患者最好能在白天運動，多曬太陽以增加體內陽氣，有助改善氣短乏力情況。

何慧欣醫師建議，新冠康復後視乎身體狀況進行適量運動。（iStock / 資料圖片）

此外，以下兩款湯水適合新冠康復者飲用：

【新冠康復調理湯水1】補肺益氣湯 （四人份量）

這款湯水適合新冠病後，仍有少量白痰和咳嗽，經常感覺肺氣不足、氣短、痰多、咽喉痕癢之人士飲用。這款湯水性味平和，適合任何體質的人士。

功效：補肺益氣 化痰止咳

材料：黃芪15g、新鮮淮山半支、陳皮1片、南北杏20g、川貝10g、冰鮮鱷魚肉300g

做法：

（1）先將鱷魚肉，解凍後清洗，切件後氽水備用。

（2）把川貝洗乾淨後，用刀拍碎，和南北杏一起放入湯袋內備用。

（3）準備8至10碗水煲滾，加入以上所有材料，水滾後轉小火，煲大概兩小時，調味後即可飲用。

【新冠康復調理湯水2】養心安睡湯 （四人份量）

感染新冠時，很多人出現高燒、喉嚨痛等症狀，發燒後汗出而解，晚上反覆咳嗽睡眠不穩，因為以上的原因，若病後缺乏調理都會容易出現津液虧損、陰虛的狀態。到了晚上出現不易入睡，入睡後容易驚醒、醒後不能再入睡的狀態。

這款湯水適合病後體質未恢復，脾胃功能比較差、出現胃脹、食欲不振、心悸、睡眠較差等人士，而且湯水性味平和，適合大部份人士飲用。

功效：養陰潤燥 健脾養心安神

材料：蓮藕2節 鮮淮山半支 百合15g 蓮子15g 陳皮一片 紅棗5粒 瘦肉300g

做法：

（1）先把瘦肉洗乾淨切件，汆水備用。

（2）蓮藕清洗乾淨去皮，切件備用。

（3）戴上手套，新鮮淮山去皮，切件備用。

（4）紅棗去核備用。

（5）準備八碗水煲滾後，加入以上材料，水滾後轉小火，煲大概1.5小時，調味後即可飲用。

（全文完）

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