一線搜查丨長新冠懶人包　6大後遺症、3類人高危　醫生警告：嚴重可致短暫失明

新冠疫情爆發至今（12月22日），香港累計確診個案達491,154宗，根據世界衞生組織（世衞）資料顯示，大約10%至20%新冠病患者有機會患上「新冠肺炎長期綜合後遺症」，簡稱「長新冠」。長新冠的常見症狀有很多，如果持續下來，病情更有機會隨時間變化或反覆。《有線生活》整理了5條Q&A，讓大家了解長新冠病徵，以及如何降低出現機率。

約10至20%新冠康復者有機會患上長新冠（freepik）

長新冠Q1：甚麼是長新冠？

部份新冠患者有機會繼續受到病毒中長期影響，即使過了數周或數個月仍持續不適，稱之為「長新冠」。中文大學醫學院院長陳家亮曾表示，30%至70%患者康復後都持續出現病症，假設本港有300萬人曾染疫，就至少有百萬人出現徵狀，對社會醫療、經濟帶來影響。

港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華指，本港有19%兒童在康復後出現長新冠，所涉及的器官包括腦部、肺部、心臟及皮膚。

19%兒童在康復後出現長新冠（freepik）

長新冠Q2：長新冠常見病徵有什麼？

長新冠的症狀可以在感染後的初期康復階段出現，或是從一開始時持續下來，病情可隨時間變化或反覆。根據中大醫學院研究資料指出，76%患者康復後6個月內出現至少一種症狀，常見症狀會對日常生活帶來影響，包括以下6項：

疲倦 氣促 認知功能障礙 頭痛 胸痛 關節疼

此外，中大研究團隊曾跟進百多名新冠患者，分析他們入院後1、3、6個月的糞便樣本，於全球首次發現「長新冠腸道微生態」。意指長新冠患者的腸道微生態異常，「好菌」明顯較「惡菌」少，容易引致失眠、記憶力差、失去味覺等腦神經系統問題。相反，沒有後遺症人士的腸道微生態則較豐富及多樣化，與從未染疫人士相似。

常見症狀會對日常生活帶來影響（政府網站）

長新冠Q3：長新冠嚴重可達甚麼程度？

港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華表示，曾有小朋友康復後出現間歇性短暫失明，每天也有短暫時間失去視力。關續指，有些兒童會出現呼吸困難，鎖骨上方有凹陷，嚴重個案需要插喉。

長新冠Q4：哪些人容易出現長新冠？

理論上，任何新冠患者都有機會出現長新冠。不過英國倫敦國王學院早前在《Nature》發布了一項研究，分析有3類人較高危：

染疫第1週出現超過5個症狀的患者，出現長新冠的風險高約3.53倍 70歲以上長者出現長新冠比率為21.9%，18至49歲的病人比率則為9.9% 女性患長新冠比例為14.9%，男生則有9.5%

長新冠Q5：有方法降低患長新冠機率嗎？

根據世衞資料，接種新冠疫苗可減低長新冠的發病率。衛生防護中心亦指，接種了新冠疫苗的人士與沒有接種疫苗的人士相比，即使他們感染了，亦較少機會出現長新冠。

接種新冠疫苗可減低長新冠的發病率（freepik）

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