保溫瓶不能裝牛奶？專家警告半小時細菌滋生30倍　千萬別裝2類飲品否則飲「毒水」

天寒地凍，不少人都會隨身帶個保溫瓶，口喝時飲杯熱飲暖暖身，不過有專家警告，有2類飲品千萬別裝進保溫瓶，否則保溫瓶隨時變成「細菌繁殖場」，喝下去或會肚痛收場。

專家建議不要將牛奶等高營養飲品裝進保溫瓶。（unsplash）

別裝高蛋白質飲品

台灣林口長庚紀念醫院臨床毒物科護理師譚敦慈早前在網路節目《明欣醫聊事》教授保溫瓶貼士時表示，高蛋白質或含糖飲品在溫度較高的環境下，容易滋生細菌，因為建議大家不要將「太有營養」的飲品，例如牛奶、豆漿等裝進去。她又引述德國杜夫萊茵實驗室的研究指，把一杯豆漿放在保溫瓶內30分鐘後，細菌竟然快速增長30倍。

保溫杯另一類不能裝的飲品就是「酸性飲料」，例如碳酸飲品、果汁，因為這些飲品會破壞其塗層。

清洗後必一件事

保溫瓶即使只用來裝水，譚敦慈提醒大家也要清潔乾淨，不能齋用水沖，需要用刷子清洗，如果杯蓋上有可拆卸的膠條，就要拆下來清潔。她補充，保溫瓶是可以刷的，如果無刷乾淨，細菌便會隨年月滋生。清潔完畢亦不能立即蓋上瓶蓋，因為會讓保溫瓶裡過於潮濕，清洗後打開瀝乾才是正確作法。

值得留意的是，若杯蓋內部是塑膠材質，她提醒大家千萬別將飲品裝得太滿，因塑膠長期浸泡在液體裡面會較易老化。

香港消委會5個清洗貼士

如果大家想更徹底清洗保溫瓶，不妨參考消委會貼士：

每次用完保溫瓶後，特別是裝非清水時，應先徹底清潔及晾乾，以免污漬／色素殘留，以及塑膠／橡膠物料因不清潔而發霉變色。 由於保温瓶蓋縫隙通常較難清洗，務必要仔細清潔，應該將蓋和密封膠圈分拆清洗，晾乾後緊記將密封膠圈妥善裝回原位，以防滲漏。 若保溫杯散發出異味，可利用食用小蘇打粉清潔。用保溫杯裝載熱水後，加1小匙小蘇打粉，浸泡半小時至1小時後沖洗乾淨即可。 應使用柔軟的清潔工具，例如海綿、軟布、軟刷等。 由於氯化物或會損壞不銹鋼表面，不應用漂白劑或含氯成分的洗潔劑清洗保溫杯。

（全文完）