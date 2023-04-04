東京溫泉酒店40間總整理｜1分鐘到車站／日式旅館／一泊二食／望富士山

東京溫泉酒店2023｜去日本東京旅行，不少人都會體驗一下住溫泉酒店，不過單單是東京，溫泉酒店數目已多不勝數。不想傷腦筋選酒店的你要留意了，《有線生活》整理40間位於東京的溫泉酒店，有的落坐市中心、有的位於近郊，也有的可以邊浸浴邊望富士山，CP值極高。

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東京要浸溫泉（泡湯），如果由市區走到近郊溫泉區，隨時花上大半日時間，以下5間東京市內溫泉酒店，即省時又方便，不但有24小時開放，亦有露天或室內選擇，而且人均約$300以下，超抵！

去日本東京旅行，不少人其中一個行程都是到河口湖欣賞富士山。以下8間位於河口湖的酒店住宿，全部都能看到富士山景色，而且設有溫泉，甚至私人浴池等，可以一邊享受一邊欣賞美景，十分寫意，最平人均低至$200，絕對不能錯過！

去日本旅行當然少不了浸溫泉，不過很多溫泉酒店都遠離市區，交通不太方便，附近亦未必有餐廳商店，所以不少人會選擇提供「一泊二食」的酒店，既能浸溫泉，又可以品嘗到當地的美食，一舉兩得。《有線生活》為大家精選了8間一泊二食、有溫泉的箱根酒店，人均低至$773，性價比十分高！

有1800年歷史的草津溫泉是日本三大名泉之一，距離東京只需要2至3小時車程。位於中心區域的「湯畑」則是草津溫泉最主要的景點，那裡的硫黃泉水源源不絕，溫度達到65度，具殺菌、溫浴、醫療等功效。11間高CP值的草津溫泉酒店，全部都有大浴場、露天溫泉，部分房內更享有私人風呂，一泊兩食房價人均由500港元起，喜歡浸溫泉的朋友，不妨到草津溫泉旅館享受一下！

那須溫泉位於東京近郊，栃木縣北部的那須高原上。那須溫泉以歷史最悠久的鹿之湯為基礎，泉水具有促進燙傷、割傷、慢性皮膚病等外傷愈合的功效。下文為你推介8間那須溫泉酒店，除了有大浴場、露天溫泉，還有能眺望美景的頂樓浴場，而部分房內更有私人風呂，一泊兩食房價人均由267港元起，到東京除了血拼外，不妨安排一趟溫泉之旅吧！

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