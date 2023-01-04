XBB.1.5新冠變種病毒懶人包｜感染症狀？專攻腸胃需買定止瀉藥？會否二次感染？

XBXBB.1.5新冠變種病毒｜新冠肺炎疫情持續，上海近日發現Omicron新變種病毒XBB.1.5，網上更流傳XBB.1.5主攻心腦血管和腸胃，會導致腹瀉，引起大眾恐慌，紛紛搶購「蒙脫石散」等腸胃藥物。到底XBB.1.5是甚麼？感染後會出現甚麼症狀？二次感染的機會大嗎？立即看一下以下5大有關XBB病毒株的常見問題！

上海近日發現Omicron新變種病毒XBB.1.5，網上更流傳XBB.1.5主攻心腦血管和腸胃。（資料圖片）

XBB.1.5新冠病毒｜1. 甚麼是XBB.1.5？

中國疾控中心病毒病所所長許文波指出，XBB是Omicron新的變異分支。XBB已在一些歐美國家成為優勢毒株，主要表現為傳播力和免疫逃逸能力增加。根據資料，變異病毒株XBB是於2022年8月在印度首次被發現，而目前流行的XBB.1.5為XBB的子變種，在美國紐約最早發現。

XBB已在一些歐美國家成為優勢毒株，主要表現為傳播力和免疫逃逸能力增加。（freepik）

XBB.1.5新冠病毒｜2. XBB病毒株有甚麼症狀？

世界衛生組織指出，感染XBB後的症狀與感染其他新冠毒株的症狀類似，目前尚未發現感染XBB後，其病力有明顯分別。對於網上有傳XBB會影響心腦血管，並且引發腹瀉，是誇大了XBB的致病性。

武漢雷神山醫院感染三科五病區主任方邦江則指出，XBB.1.5主要症狀有呼吸困難、頭痛、喉嚨痛、鼻塞、全身疼痛、疲勞及發燒等，與其他Omicron變異株相似。

XBB.1.5主要症狀有呼吸困難、頭痛、喉嚨痛、鼻塞等，與其他Omicron變異株相似。（freepik）

XBB.1.5新冠病毒｜3. XBB病毒株是否會導致腹瀉？

網上有傳XBB.1.5病毒株主攻心腦血管和腸胃疾病，會導致嘔吐及腹瀉等，甚至有人呼籲大眾要囤積蒙脫石散、整腸生、諾氟沙等腸胃藥物。

北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾表示，一些新冠病毒感染者確實有嘔吐和腹瀉的症狀，但通常1至3天便會自行緩解。而且，目前沒有發現XBB.1.5更容易侵犯心腦血管系統和消化系統，強調可以適當準備呼吸道感染和消化道感染的藥物，但無必要大量囤積。

一些新冠病毒感染者確實有嘔吐和腹瀉的症狀，通常1至3天便會自行緩解。（資料圖片）

XBB.1.5新冠病毒｜4. 新冠康復者會二次感染XBB病毒株？

李侗曾表示，目前XBB毒株的免疫逃逸能力有所增強，曾感染其他Omicron變異株後一段時間，保護力便會下降，當遇到免疫逃逸能力強的毒株時，則會增加感染風險。但李侗曾亦強調，二次感染主要是發生在一些免疫力低的群組上，一般人在短時間內再次感染的風險相對較低，而且感染後的症狀通常會較第一次輕微。

二次感染主要是發生在一些免疫力低的群組上。（freepik）

5. 甚麼地方出現XBB.1.5病毒株？

根據全球流感共享數據庫（GISAID）的數據顯示，目前全球至少有74個國家和地區已檢測出XBB.1.5，當中包括美國、英國、中國及印度等。

美國疾病控制和預防中心最新數據顯示，截至2022年12月31日，美國約40%的新冠確診個案中感染了XBB.1.5，高於前一星期的20%。其中在美國東北地區，更有約75%的確診個案為XBB.1.5。

而上海日前亦從監測中首次發現3宗XBB.1.5病毒株，均為境外輸入個案，未有在社區造成本土傳播。

目前全球至少有74個國家和地區已檢測出XBB.1.5，當中包括美國、英國、中國及印度等。（freepik）

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