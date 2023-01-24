消委會｜年糕如含一種成份飽和脂肪特別高？有種賀年食品既高鈉又高脂高卡路里！

2023兔年農曆新年｜每逢過年又可以品嚐多款應節美食，例如年糕、蘿蔔糕、芋頭糕、笑口棗、酥角（油角）等，但這些傳統食品不少都隱藏著健康陷阱！消費者委員會過去就曾抽取市面上14款年糕、15款蘿蔔糕及芋頭糕、11款酥角及笑口棗，檢視包裝上的營養標籤資料，分析食品中糖、脂肪、鈉和卡路里的含量，以下為你整理消委會報告中提到的賀年食品健康陷阱！

有款年糕食一件等於10粒方糖。（malaysianfoodie.com 圖片）

【糖】一件年糕＝10粒方糖？

糖攝取標準與壞處：根據世衞和糧農組織建議，一般人每日攝取糖應少於人體每日所需能量的10%，以一個成年人每日攝取2,000千卡能量為例，每日攝取糖量應少於50克。而過量攝取糖分，可能會增加超重風險，亦會影響牙齒及身體健康。

消委會報告重點： 除了2款「低糖」口味年糕外，其餘12款年糕的糖含量都屬於高水平，最高一款重690克的「薑汁黑糖年糕」，標示糖含量為每100克43.2克。如將這款年糕切開6件，平均一件116 克（約 9 x 4 x 2.5 厘米）的年糕便含50克糖 ，等於約10粒方糖，進食一件已達到成年人每天可吸收糖量上限。至於15款蘿蔔糕及芋頭糕，其所標示的糖含量全都屬低水平。

最高脂肪含量的一款笑口棗，每食100克等於即約3湯匙油。（wokandkin.com 圖片）

【脂肪】酥角和笑口棗總脂肪含量高

脂肪攝取標準與壞處：根據世衞和糧農組織建議，每天攝取2,000千卡能量的成年人，每天總脂肪攝取上限為60克，飽和脂肪為20克，而反式脂肪為2.2克。如經常攝取過量脂肪，可能引致過重和肥胖，至於飽和脂肪和反式脂肪，則會增加血液內的低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇），提高心血管系統疾病風險。

消委會報告重點： 大部份年糕和全部蘿蔔糕及芋頭糕樣本的脂肪含量都不算高，但全部11款酥角和笑口棗樣本的總脂肪含量都屬高水平，當中7款每進食100克，所攝入的總脂肪含量已達標準一半或以上。最高脂肪含量的一款笑口棗，每食100克便攝取47.4克總脂肪，即約3湯匙油（15克總脂肪約等於1湯匙油）。

另外，消委會發現有3款年糕標示的飽和脂肪含量屬高，可能3款樣本主要成分都包括椰奶和椰漿，市民購買時要注意了。

相對來說，蘿蔔糕和芋頭糕已算是較「健康」。（istock）

【鈉】蘿蔔糕和芋頭糕提防鈉含量

鈉攝取標準與壞處：世衞和糧農組織建議成年人每日鈉攝取量應少於2,000毫克（即約5克鹽），進食過多鈉可能會增加患上高血壓風險。本港食物安全中心於2014年引述兩個本地學術界進行的研究指，港人平均每日攝取約10克鹽，即高出世衞建議上限近倍。

消委會報告重點： 相比起年糕和笑口棗、酥角，作為「鹹食」的蘿蔔糕和芋頭糕樣本的鈉含量都比較高，以最高鈉的樣本為例，如以約50克為一小件，只要食2件便會攝入512毫克鈉，已達每日鈉攝取量上限四分一。由於香港人普遍「食得鹹」，平常進食鈉攝取量已容易超標，因此消委會建議品嚐蘿蔔糕和芋頭糕，只宜「一件起，兩件止」。

另外，別以為甜點沒有鹽！消委會發現有2款笑口棗鈉含量異常高，每100克含高達953毫克和1,096毫克鈉。

總結

看過上述消委會數據，可以知道笑口棗極邪惡，既高脂又高鈉、高卡路里，應淺嚐即止，不宜多吃。而兒童和長者每天所需的能量及其他成份，都比成年人低，因此品嚐賀年食品更要節制。做個精明消費者，選購食品時，一定要細心查看營養標籤資料。

（全文完）