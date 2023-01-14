痔瘡｜48歲男懶理大便出血3個月　暈倒送院揭痔瘡發作險死　3種人高危＋預防方法

痔瘡是十分普遍的疾病，任何年齡的人士都有機會患上。不過若果漠視痔瘡發作，後果隨時可以很嚴重。有醫生分享個案，一名男子大便出血逾3個月，並且出現胸悶、心悸等不適，但一直未有理會，最終因暈眩被送院。醫生揭發是痔瘡發作所致，而且警告輕忽痔瘡的危機，有機會造成生命危險。

若果漠視痔瘡發作，後果隨時可以很嚴重。（資料圖片）

台灣大腸直腸外科醫生陳威佑在Facebook專頁發文分享個案，指一名48歲的男子長年工作繁忙，因此即使大便明顯出血超過3個月，而且容易胸悶 、心悸、臉色蒼白，甚至走一小段路就會覺得喘，仍無暇理會，未有求醫。而該男子最近更容易眼前一黑，連坐大眾交通工具也站不穩，結果被家人緊急送院。

一名48歲的男子大便明顯出血超過3個月，而且容易胸悶 、心悸、臉色蒼白等，但卻沒有理會。（資料圖片）

陳威佑為男子進行抽血檢查，發現其血紅素只剩一半，從正常的14 gm/dL掉到7 gm/dL，醫生指出，是因為男子的痔瘡沒控制好所導致。陳威佑表示，痔瘡是常見的疾病，長期久站或久坐的工作型態、便祕、肥胖、水分攝取不足、飲食習慣不佳等因素都容易引起，不過若果輕忽而不醫治痔瘡，會為生活帶來不便、出現後遺症，嚴重甚至會有生命危險。

痔瘡是常見的疾病，不過若果輕忽而不醫治，嚴重會有生命危險。（freepik）

他續指，若有嚴重的痔瘡，即使是排出軟便都有可能會出血，較硬的糞便更會增加摩擦破皮範圍和有劇痛感。而痔瘡造成出血一次20至30mL的案例十分常見 ，有些人甚至行走、改變姿勢就會流血，對生活上造成很大的困擾。

有些人甚至行走、改變姿勢就會流血。（freepik）

另外，陳威佑亦補充，痔瘡第三級到第四級都會有出血現象 ，需特別注意。他指出，雖然成年人每天會新製造約30mL的血，但若經過數月的每日流血及紅血球自然凋亡的狀況，最終就會演變成像案例這樣。因此，他提醒大眾切忌輕忽痔瘡造成的危機，應該趁早防患於未然，如果發現如廁時出現鮮血，建議及早到醫院檢查。

如果發現如廁時出現鮮血，建議及早到醫院檢查。（freepik）

痔瘡3大成因

根據本港衛生署資料，痔瘡是由肛門的細小血管和結締組織形成，可以分為內痔及外痔兩種。通常痔瘡變大或發炎時才會引發徵狀。而引致痔瘡有以下3大成因：

1. 長期便秘及長期用力排便，而此情況通常是因不健康的飲食習慣，例如：缺乏生果和菜的食物纖維所引致。

2. 長時間坐著。

3. 年長。

長時間坐著是引致痔瘡的其中一個成因。（freepik）

痔瘡常見徵狀

痔瘡絕不能忽視，除了大便帶血，其實還有其他徵狀，如發現出現以下情況，應盡早求醫檢查。

內痔徵狀

1. 大便帶血。

2. 肛門痕癢。

3. 當痔瘡受到絞窄時，肛門感到疼痛。

外痔徵狀

1. 肛門出血。

2. 肛門感到疼痛。

除了大便帶血，肛門痕癢、感到疼痛亦是痔瘡常見的症狀。（freepik）

預防痔瘡3大方法

正所謂預防勝於治療，要預防痔瘡，最重要是養成良好的生活方式，以下3大方法，大家要記住了。

1. 健康的飲食習慣

進食大量的蔬菜、生果及五穀類食物，並且飲用充足的流質飲品，這樣有助軟化大便及保持有規律的排便習慣。

2. 定期做運動

定期做運動可以促進血液循環，減少患上痔瘡的機會。

3. 避免久坐

如果工作需要長時間維持坐姿的話，應定時站立或步行一會作為短暫休息。

（全文完）