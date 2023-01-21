農曆新年24大禁忌　不可洗澡、剪髮、午睡　食粥全年行衰運｜兔年2023

新年快樂｜時代進步，不少農曆新年習俗已經少有跟從，但有些禁忌行還是少做為佳。坊間一直有各式各樣新年禁忌行為，一旦觸犯了可能會影響健康或者財運，下文列出24個新年禁忌供你參考。

新年食糕都有禁忌，就是健康禁忌，注意不要「食滯」，少食多滋味。（istock圖片）

【1】新衣服不要放入衣櫃

不少人都會買新衫過年，正所謂新年新氣象，新衫也是去拜年所穿的「戰衣」。但新衫過年前後日子不宜放進衣櫃，因為衣櫃長時間緊閉，不見天日，易有「霉氣」，令人「倒霉」。所以，新衫宜放在通風位置，甚至讓太陽小曬一陣，殺滅霉菌，也讓衣物吸收「正氣」，新年穿上更吉利。

【2】新衫舊衫過年前洗一次

新衣物未必乾淨，穿上前應先洗一次，而為過年而買的新衣物，除了衛生原因要洗一次外，也是因為要洗走「霉運」才穿上。舊衣物同樣要洗走「霉運」，而且由於年初一、二忌洗衣，所以更要提早清洗。

【3】過年前買鞋，正月不買鞋

長輩經常說，過年不要「唉聲唉氣」，因此與歎氣聲「唉」同似的「鞋」便成為禁忌，傳說新年正月買鞋會令人全年失去動力。所以，想買鞋就要過年前買，不過亦多得此習俗，年三十晚旺角波鞋街必有大減價，萬勿錯過！

年初一洗頭會洗走財運！（istock圖片）

【4】不可洗澡、洗頭

年初一不可洗澡和洗頭，有些說法是初一至初四都不可洗頭！因為「死」和「洗」是諧音，洗澡就變成禁忌了，正所謂寧可信其有，年初一抹抹身就好。至於洗頭是因為頭髮的「髮」字，與發財的「發」字同音，洗頭會洗走財運，所以忍一忍吧！

【5】不要掃地、倒垃圾

近年港人衞生意識提高，但年初一都建議忍一忍，不要掃地和倒垃圾，垃圾包好放一旁就好。因為新年運氣爆燈，掃地、倒垃圾據說等於掃走福氣和好運，最好等到年初五才清潔。

【6】不要剪指甲、剪頭髮

因「髮」與「發」同音，正月剪頭髮有如剪斷財路，不要不信。至於指甲向來與個人財運適適相關，所以才會有人把尾指指甲留長，甚至有人會「儲指甲」，因此新年都不宜剪指甲。另一說法是，新年應盡量避免使用利器，以免運氣破損，指甲鉗也是一種利器，因此不宜剪指甲。

就算你有多愛食粥，新正頭還是改食應節食品吧！（網上圖片）

【7】忌食粥和服藥

服藥意味體弱多病，新年可免則免（如有健康問題除外，謹記準時服藥），另外從前食粥代表生活艱難，過年食粥也會招來霉運，要食好意頭的菜式，祈求新一年豐衣足食。

【8】不要催人起床

新年催人起床是勞碌命，令人全年都被催促做事，過年開開心心休息，多睡是福。

【9】不要睡午覺

雖然說不要催起床，但又不可以睡午覺（瞓晏覺），據說大年初一睡午覺會削弱事業運，令人全年都變得懶散。

【10】不要向還在睡覺的人拜年

年初一拜年時見人還在床上，不要催人起床之外，也不要向床上的拜年，據說會令對方全年都臥病在床。

【11】年初一不回娘家

女生應該都知道，如果已嫁為人妻，年初一、初四及初五都不宜回娘家，否則會影響娘家運氣，初二回娘家拜年是常識吧！

【12】回娘家買禮要雙數

許多女兒都忘了，其實回娘家一樣要送禮，而且必須是雙數，因為單數多應用於白事上。所謂好事成雙，與丈夫成雙成對回娘家，也意味婚姻美滿，不會形單隻影。

【13】初三、初四、初七不拜年

年初三又稱赤口，易與人衝突，所以不宜拜年。年初四要在家迎拜灶君，祈求灶君保佑家人，所以全家人都不宜外出。年初七為人日，即人人生日，這天諸事不宜，應留家休養身心。

【14】初五送窮日

初五以後垃圾「財氣」就會變成「窮氣」，之前幾日積存的垃圾，這天可以安心送出門，稱作「送窮」，也可以安心清潔家居。這天「送窮」後便會帶來好運與財運。

【15】新衫、內衣忌穿黃色

新年多穿紅色，喜氣洋洋，代表好意頭，但不要穿黃色。中國傳統上黃色是屬神明的顏色，所以只有「天子」才可以穿黃色，凡人穿黃色會觸怒神明。

【16】不穿黑白色衣服

黑色和白色都是傳統喪服顏色，被視為不吉利，過年穿黑白色易招來衰運，吸引不好的磁場。

新正頭不要欠債，也不要借錢給人或追債。（istock圖片）

【17】忌追債，忌借錢給人

新年借錢給人或向人追債，據說全年都會諸事不順，如果新年幾日假期與家人朋友小賭怡情，有人輸到要問你借錢，千萬不要借。如果贏錢了，也不要急著要人還，可以等正月過後才提醒對方還錢。

【18】忌借錢、欠錢

俗語說「欠錢不能欠過年」，過年欠錢很不好意頭，會影響財運，所以最好在新年前還清大小債務。新年期間例如在親友家小賭怡情，即使已光了錢，也不要問人借錢，同樣會行衰運。

【19】忌打破物品

新年運氣滿滿，打破物品代表不吉利，但萬一真的不小心打破了杯碟，只好馬上講句「落地開花，富貴榮華」祈求好運，並且把碎片包好，留待年初五送窮日才丟棄，否則會破壞財運。

【20】忌打罵小孩

新年是喜興日子，特別是年初一，不要打罵小孩，否則意味小孩未來一年都要被罵，而且據說家宅全年易有官非。

【21】忌說負面字詞

新年期間不應說負面字，如「輸」、 「窮」、「破」、「死」、「病」等等，以免「開口中」招來衰運，若一不小心犯禁，應該立即補一句「百無禁忌」、「童言無忌」等話語化解，疫情期間不用「唾口水」了。

【22】忌衣著隨便

新年穿新衫和色鮮色衫，除了是應節和討個好意頭外，也是去拜年時對別人的尊重。衣著過於隨便，一方面會招來衰運，也有可能引起人家不滿。

【23】不要過早拜年

新年喜氣洋洋，也是難得假期，不少人都會睡得很晚，催人起床拜年會行衰運外，也是得不尊重的。

【24】拜年要預約

為了避免親友不滿，其實拜年前應提早與對方約定，讓彼此都有充份時間準備。

（全文完）

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