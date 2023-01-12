2023兔年運程｜樓市幾時見底？疫情完結？蔣匡文師傅：有人歡喜有人愁｜開運秘笈

2023兔年運程｜HOY TV的新春開運節目《開運秘笈 2023》，邀請到城中著名八大玄學家，包括楊天命師傅、蔣匡文師傅等，為大家提供不同開運秘訣。兔年12生肖的開運花色是甚麼？香港最多人中過頭獎的投注站在哪裡？有甚麼攻略增加中獎機率？2023年香港疫情有機會結束嗎？即看師傅們分析兔年運程！

HOY TV的新春開運節目《開運秘笈 2023》（《開運秘笈 2023》截圖）

擺放年花催運

不少人過年都會買年花，權朗師傅表示，有幾種花在農曆新年間特別旺，包括百合、玫瑰、牡丹、太陽花和荷花。她特別指出單身人士擺放玫瑰有助催旺桃花，而紫色則荷花具辟邪作用，適用於所有生肖。那麼2023兔年，12生肖的開運花色是甚麼呢？

不少人過年都會買年花（《開運秘笈 2023》截圖）

權朗師傅表示，有幾種花在農曆新年間特別旺。（《開運秘笈 2023》截圖）

12生肖開運花色

權朗師傅指擺放不同顏色的植物，有助催旺各生肖的兔年運勢。生肖屬鼠、屬虎，今年適合擺放12枝綠色植物，屬龍、屬兔、屬豬應擺放11枝綠色植物；而屬牛、屬雞可以放置7枝黃色花，屬羊、屬猴8枝黃色花；屬蛇、屬狗擺放3或13枝紅色花，屬馬就適合4或14枝紫紅色花。

推薦閱讀：

2023兔年運程｜這3個生肖易破財 即Check自己電話號碼 是否不利易生病

2023兔年邊個區份當旺？全年行桃花運要點做？七師傅／蔡興華／謝柳汝教路

生肖屬鼠、屬虎，今年適合擺放12枝綠色植物。（《開運秘笈 2023》截圖）

屬馬就適合4或14枝紫紅色花（《開運秘笈 2023》截圖）

屬蛇、屬狗擺放3或13枝紅色花（《開運秘笈 2023》截圖）

權朗師傅指擺放不同顏色的植物，有助催旺各生肖的兔年運勢。（《開運秘笈 2023》截圖）

中環投注站 位置有如「倒錢落街」

根據馬會資料，全港最多人中頭獎的投注站中，中環士丹利街投注站已蟬聯冠軍多年。蔣匡文師傅解釋，這裡之所以最多人中頭獎，是與其先天位置有關。

風水學上，中環投注站的位置屬於「兼線」，就像經常被人伸手到荷包取走錢財一樣。而由於投注站不在地舖，財氣自然從樓梯倒下來，大門面向馬路更是令財氣沖到皇后大道中，蔣匡文師傅說這為「破軍位」，又有存錢筒被打破的意思。再加上投注站從多年前的一樓搬到三樓，更是加重了樓梯的負擔，加速了錢財向外倒。

中環投注站的位置屬於「兼線」，就像經常被人伸手到荷包取走錢財一樣。（《開運秘笈 2023》截圖）

蔣匡文師傅說這為「破軍位」，又有存錢筒被打破的意思。（《開運秘笈 2023》截圖）

想中獎 切記不要走樓梯！

蔣匡文師傅建議，想增加中獎機會，切記不要走樓梯！從投注站的正門左轉有一部客用升降機，該位置是旺財位，乘搭升降機上到三樓後，大堂有塊大玻璃，先在大堂繞一圈，再前去中間櫃位投注。

相關閱讀：

2023兔年運程｜香港股市、樓市升定跌？買六合彩去「幸運投注站」

2023兔年運程｜六合彩投注呢區易中獎！想添丁必做一件事 七師傅教去霉運

想增加中獎機會，切記不要走樓梯！（《開運秘笈 2023》截圖）

先在大堂繞一圈，再前去中間櫃位投注。（《開運秘笈 2023》截圖）

樓市年中見底 入市好時機

此外，蔣匡文師傅分析，2023年樓市將持續下跌，並預計年中會見低位，他指「有人歡喜有人愁」，對於高價追入的朋友來說，愛莫能助，但對於未上車的朋友來說，是入市好時機。他又指，2024年初便樓市可能會反彈，各位想上車的人士要留意！疫情方面，蔣匡文師傅說與香港疫情有關的冥王星，不停在香港地區徘徊，導致本港疫情仍然反覆。雖然冥王星直到2025年才會完全離開香港，但整體來說，香港疫情正在往好的方向發展。

2023年樓市將持續下跌，並預計年中會見低位，是入市好時機。（《開運秘笈 2023》截圖）

本港疫情仍然反覆（《開運秘笈 2023》截圖）

整體來說，疫情正在往好的方向發展。（《開運秘笈 2023》截圖）

*風水命理並非精密科學，以上內容僅供參考*

（全文完）

《開運秘笈 2023》

免費電視77台 HOY TV

星期一至五 晚上 9:00

節目重溫👉🏻 按此