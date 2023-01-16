一線搜查｜港女攀自殺崖　舉OK手勢打卡　網民轟：連累消防｜附漁護署19個行山黑點

行山｜很多人都喜歡郊遊行山，呼吸新鮮空氣，不過近年經常出現行山意外，部分更是打卡失足出事，所以絕對要加倍小心！近日網上就流傳一段影片，指一名女子在缺少保護裝備情況下，徒手攀上飛鵝山自殺崖，並轉身向拍片友人舉起「OK」手勢。片段引起很大迴響，不少網民直斥其行為危險。

女子攀飛鵝山自殺崖

該段影片最初被上傳到Facebook群組「She & Her Enjoy Hiking 全女班行山組」，後來有網民轉載到「香港行山新手交流區」，並留言「危險動作 請自重」。從該段片長不足10秒的影片可見，1名身穿啡色上衣及黑色長褲的長髮女子，在沒有保護裝備下，僅戴著攀山手套便徒手攀飛鵝山自殺崖。女子慢慢步出崖邊，接著轉身向拍片者舉起「OK」手勢。

1名女子在沒有保護裝備下，僅戴著攀山手套便徒手攀飛鵝山自殺崖。（She & Her Enjoy Hiking 全女班行山組＠FB影片截圖）

女子慢慢步出崖邊，接著轉身面向拍片者。（She & Her Enjoy Hiking 全女班行山組＠FB影片截圖）

女子轉身後向拍片者舉起「OK」手勢。（She & Her Enjoy Hiking 全女班行山組＠FB影片截圖）

網民：跌死冇命賠 仲要連累消防、醫護

不少網民直斥女子的行為十分危險，「一失足成千古恨」、「好心唔好咁危險啦！我睇到心都卜卜跳」、「見到都腳軟，為乜要咁冒險」、「基本上是想自殺」、「為咗要打卡咩都做得出」。

亦有人認為她自私、不負責任，「好憎呢啲人，害人害己」、「跌死冇命賠，仲要連累消防、醫護人員冒險救你」、「每次看到這樣片，都令人悲憤莫名，如果有法例，這種人應該重罰，罰錢兼坐監，才能遏止這種人渣無視生命」。

有網民認為該女子行為自私，「跌死冇命賠，仲要連累消防、醫護人員冒險救你」。（She & Her Enjoy Hiking 全女班行山組＠FB影片截圖）

另外，有曾到訪涉事地點的網民認為，該位置根本不能攀爬，「我哋上過N次亦都研究過嗰個位，根本係唔出得，因為嗰到真係一跣係直插懸崖樹林，無任何大石平台」、「我都去過，上面又大風，我真心冇膽」。

漁護署列行山黑點 自殺崖上榜

行山意外屢見不鮮，出發前除了要留意天氣、身體狀況和路徑實際情況外，亦要預備好充足裝備，最重要是盡力而為及注意安全，以免樂極生悲。漁護署早前列出19個高危行山地點，片段中的涉事地點－飛鵝山自殺崖亦有上榜，另外亦有不少熱門行山路線，例如獅子山、新娘潭、蚺蛇尖等，大家要小心。

漁護署列出了19個高危行山地點（漁護署圖片）

馬鞍山郊野公園－飛鵝山石崖（俗稱自殺崖）

俗稱自殺崖的飛鵝山石崖地理位置險峻，加上路途中很多碎石，過去曾發生多宗墮崖、被困意外。曾有一名行山人士在抵達自殺崖誠山徑時，懷疑誤踩碎石失足墮下40米深山崖。

俗稱自殺崖的飛鵝山石崖地理位置險峻（IG＠parallel_mount）

獅子山郊野公園－獅子山山頂

獅子山郊野公園是香港熱門行山地點，可是獅子山山頂，尤其接近「獅頭」及「獅頸」位置多為懸崖。過去獅子山山頂曾發生多宗意外，曾有行山人士想在獅子山山頂拍攝「獅頭」時，懷疑未有注意自己已遠離平地而踏空喪命。

獅子山山頂曾發生多宗意外（IG＠181martin_c3_）

船灣郊野公園－新娘潭瀑布

新娘潭位於大埔的船灣郊野公園，是熱門行山路徑之一。該處最為港人熟悉的就是新娘潭瀑布和新娘潭。但由於多年來發生過多宗墮崖意外，所以又被稱為「四大鬼域之首」。

新娘潭位於大埔的船灣郊野公園，是熱門行山路徑之一。（IG＠andreweldon）

西貢東郊野公園 －蚺蛇尖

蚺蛇尖（又名南蛇尖），位於西貢大浪灣北面。由於山勢陡峭，而且位置較為偏遠，有著「香港三尖之首」、「香港第一險峰」之稱。由於路途中滿沙石，需要手腳並用攀爬，不適合行山初哥或單獨行山人士前往。

蚺蛇尖有著「香港三尖之首」、「香港第一險峰」之稱。（IG＠frank_lee_0w0）

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