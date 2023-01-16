消委會10款洗衣乾衣機　LG／Samsung／Miele　獲評最高分2款$6,000有找

消委會洗衣乾衣機｜香港天氣潮濕，不少家庭都會使用乾衣機代替晾曬衣物。消委會測試了市面上10款前置式洗衣乾衣機，包括Whirlpool惠而浦、LG、Samsung三星等，售價由$5,390至$21,980。測試比較了各款牌子的洗衣和乾衣表現、慳水程度、使用方便程度等項目，結果當中3款獲得總評4分，其中一款售價為$5,390的洗衣乾衣機，性價比極高！

香港天氣潮濕，不少家庭都會使用乾衣機代替晾曬衣物。（《未來媽媽》劇照）

各項測試評分項目

消委會是次測試的10款洗衣乾衣機，售價由$5,390至$21,980，全部屬於前置式，設有兒童安全鎖功能，並聲稱採用變頻式馬達。消委會測試項目包括洗衣及乾衣表現、慳電及慳水程度、洗衣及乾衣速度、寧靜及減震程度、使用方便程度及漏水測試。

消委會是次測試的10款洗衣乾衣機。（消委會圖片）

漏水測試全部樣本5分

洗衣及乾衣速度中，惠而浦Whirlpool，獲得4分。寧靜及減震程度測試中，各樣本整體評分由3至3.5分，實力平均；使用方便程度方面，評審根據開關門蓋所需的力度、角度等進行評分，10款樣本評分由2.5至3.5分，表現平平；漏水測試中，則全部樣本都獲得5分最高分。

漏水測試中，全部樣本都獲得5分最高分。（istock圖片）

本文集中列出以下4項的評分，方便讀者閱讀，唯各機型圖片中的「總評分」仍是消委會8項評價的平均值。

【1】洗衣表現

洗衣表現通過測試各樣本的洗衣潔淨程度、過水效能以及脫水效能進行評分。測試人員使用包括血漬、茶漬、油漬、唇膏等污漬，進行測試並計算樣本的潔淨比率（cleaning ratio）。而過水效能及脫水效能則分別通過計算樣本的過水指數，和量度脫水後衣物的重量，再計算殘留水分量（remaining moisture content）作出評分。

【2】乾衣表現

乾衣表現測試項目包括乾衣度準確性、乾衣均勻性。乾衣度準確性是指乾衣程序完結後衣物的整體乾度是否適中，不會太濕或太乾。而乾衣均勻性是指乾衣後各類衣物，例如床單、恤衫等的乾度是否均勻。

【3＆4】慳電、慳水程度

慳電及慳水程度分別都是以其處理每公斤衣物的耗電及耗水量來評估。

洗衣表現通過測試各樣本的洗衣潔淨程度、過水效能以及脫水效能進行評分。（Unsplash圖片）

消委會10款洗衣乾衣機評分

總評分4分洗衣乾衣機：

1. Miele－WTD160 WCS

消委會10款洗衣乾衣機評比（《有線生活》製圖）

2. 惠而浦 Whirlpool－WWEB8502GW

消委會10款洗衣乾衣機評比（《有線生活》製圖）

3. 西門子 Siemens－WD14S460HK

消委會10款洗衣乾衣機評比（《有線生活》製圖）

總評分3.5分洗衣乾衣機：

4. 飛歌 Philco－PWD851400V

消委會10款洗衣乾衣機評比（《有線生活》製圖）

5. 金章牌 Zanussi－ZWD81660NW

消委會10款洗衣乾衣機評比（《有線生活》製圖）

6. LG－F-C1208V4W

消委會10款洗衣乾衣機評比（《有線生活》製圖）

7. 三星 Samsung－WD80T654DBE

消委會10款洗衣乾衣機評比（《有線生活》製圖）

8. 東芝 Toshiba－TWD-BK90S2H

消委會10款洗衣乾衣機評比（《有線生活》製圖）

9. 美的 Midea－MFL80D14

消委會10款洗衣乾衣機評比（《有線生活》製圖）

10. Panasonic－NA-S075H1

消委會10款洗衣乾衣機評比（《有線生活》製圖）

綜合上述測試結果，如想經濟實惠，可選擇惠而浦Whirlpool的洗衣乾衣機，此款乾衣功能獲得4.5分高分；西門子Siemens的乾衣功能亦得到4.5分高分，追求乾衣效果的朋友不妨考慮這兩款。洗衣功能方面，則由Samsung獲得4分高分，而有預算的話，則可選各項評分最平均、並於總評得到4分的Miele。

（全文完）