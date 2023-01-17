一線搜查｜消委會8款高分花生、杏仁、開心果　一款$15.9買到　報告揭9成半屬高脂

農曆新年將至，又是時候辦年貨了！全盒內除了放置瓜子、糖果及朱古力，花生、果仁亦是不錯之選。消委會測試了市面上33款花生和堅果食品，發現逾9成半樣本屬「高脂」，但大部分脂肪為「好」脂肪，適量進食對身體有益，而有2款屬「高糖」及3款屬「高鈉」。以下8款為評分較高，獲4.5分以上的花生和堅果，最平$15.9，即睇！

全盒內除了放置瓜子、糖果及朱古力，花生、果仁亦是不錯之選。（freepik）

消委會測試33款花生、堅果

消委會早前測試了市面上33款花生和堅果，包括5款杏仁、6款腰果、8款花生、4款開心果、5款合桃（核桃）及5款雜錦產品。發現逾9成半樣本屬「高脂」，但大部分脂肪都是「好」脂肪；28款樣本屬「高纖」，另外有2款屬「高糖」和3款屬「高鈉」。

消委會測試了33款花生和堅果，發現逾9成半樣本屬「高脂」。（freepik）

消委會表示，有些人聽到「高脂」可能便會覺得是肥胖或不健康，不過香港營養師協會代表陸肇麟指出，很多研究已證明堅果對健康有益，特別是心血管健康。而美國心臟協會亦建議成年人每星期吃大約4份無添加鹽和油的堅果。至於1份又是多少？1份堅果大概就是一小把的堅果（約30克）或2湯匙堅果醬（無添加油、鹽、糖）。

美國心臟協會亦建議成年人每星期吃大約4份無添加鹽和油的堅果。（freepik）

由於適量進食堅果對健康有益，協會建議人們以堅果取代不健康的零食、高度加工食品和紅肉。不過亦要注意進食份量，因進食太多花生和堅果容易攝入過多能量，導致肥胖。而進食太多添加了糖或鹽的花生和堅果，更有機會引發其他健康問題，反而弄巧反拙。另外，於食用堅果後應調節當日的飲食，減少從其他食物中攝取脂肪，以免導致體重增加。

進食太多花生和堅果容易攝入過多能量，導致肥胖。（freepik）

4大方法控制食量

花生和堅果一旦吃起來，就很容易吃不停口，不想致肥的話，可以如何控制食用分量？陸肇麟分享了4大有助控制食用分量的建議，大家不妨參考一下。

1. 避免選購大包裝，小包裝的堅果有助助控制食用分量。

2. 可將堅果「分裝」，把一小把堅果放到食物盒，然後將食物盒帶到辦公室食用，以控制食用分量。

3. 選擇帶殼的花生和堅果，有助以較慢的速度食用。

4. 將一小把堅果放在麥片上一併食用。

可將堅果「分裝」，把一小把堅果放到食物盒，然後帶到辦公室食用。（freepik）

消委會8款高分花生、堅果

綜合消委會測試報告資料，在33款花生和堅果中，有8款為評分較高，獲4.5分以上，最平只售$15.9，名單如下：

消委會高分花生、堅果｜1. Meadows 脆焗原粒杏仁 Baked Whole Almonds

1. Meadows 脆焗原粒杏仁 Baked Whole Almonds

消委會高分花生、堅果｜2. 哈特 Hart 美國鹽焗杏仁 Roasted Salt American Almond

2. 哈特 Hart 美國鹽焗杏仁 Roasted Salt American Almond

消委會高分花生、堅果｜3. 藍鑽石 Blue Diamond Roasted Salted Almonds

3. 藍鑽石 Blue Diamond Roasted Salted Almonds

消委會高分花生、堅果｜4. Planters Cocktail Peanuts

4. Planters Cocktail Peanuts

消委會高分花生、堅果｜5. 佳之選 Select 印尼香脆花生 Indonesian Crispy Peanuts

5. 佳之選 Select 印尼香脆花生 Indonesian Crispy Peanuts

消委會高分花生、堅果｜6. 欣和 Shinho 黃飛紅麻辣花生 Huang Fei Hong Spicy Peanuts

6. 欣和 Shinho 黃飛紅麻辣花生 Huang Fei Hong Spicy Peanuts

消委會高分花生、堅果｜7. 蝴蝶牌 Butterfly Brand 烘焙開心果 Dry Roasted Pistachios

7. 蝴蝶牌 Butterfly Brand 烘焙開心果 Dry Roasted Pistachios

消委會高分花生、堅果｜8. Heritage Raw Walnuts

8. Heritage Raw Walnuts

（全文完）

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