天文台料1.18低見12度　日本節目教「三文治式」穿搭　實測著4件衫暖過7件衫

近日香港氣溫突然驟降，今早多區降至攝氏10度或以下，而天文台預測，明日（18日）天氣仍然寒冷，市區低見12度。寒冷天氣下，不少人都出動到厚外套和羽絨，不過穿得太多容易變得臃腫笨重，想保暖的話，原來並不是穿得越多衣服越好！日本節目就分享了「三文治式」穿搭，只需4件衣物便可達至保暖效果，相對輕便。而當中的秘訣就是先穿上貼身、具發熱功能的保暖內衣作為打底，提升保暖效果。

冬天穿得太多就會變得臃腫笨重。（《Rの法則》截圖）

日本NHK電視節目《Rの法則》，邀請了一名女學生示範穿搭，揭開了日本妹子抵抗寒冬的秘訣。節目上，女學生先示範穿上一件吊帶衫、兩件內衣、兩件長袖T-shirt，以及兩件外套共7件衣服。除了看起來臃腫笨重，保暖效果亦不太理想。測試結果反映出，穿得多不代表一定暖。穿得太多，密實的衣服會令我們身體體溫上升，排出的汗水吸熱後，反而令體溫下降，適得其反。

日本NHK電視節目《Rの法則》，邀請了一名女學生示範穿搭。（《Rの法則》截圖）

密實的衣服會令我們身體體溫上升，排出的汗水吸熱後，反而令體溫下降，適得其反。（《Rの法則》截圖）

節目組表示，並不是穿得越多衣服越暖，原來想既輕便又保暖，只需4件衣物便可！而當中的秘訣就是先穿上貼身、具發熱功能的保暖內衣作為打底，以下就揭開「三文治式」穿搭法則！

想更加暖？按此了解放暖包的最佳位置吧！

保暖穿搭｜【第1層】發熱內衣

首先，以貼身的發熱內衣打底。由於發熱內衣的原理是通過利用人體自行蒸發的水蒸氣，轉發成熱能去達到保暖效果，若發熱內衣太寬鬆，令布料與肌膚不夠貼合，便難以達到發熱效果。

以貼身的發熱內衣打底（《Rの法則》截圖）

保暖穿搭｜【第2層】鬆身衣服

第二層可以穿上一件鬆身衣服，衣服碼數就最好比發熱內衣大少許，確保兩件衣服之間有空間令熱力流動。

第二層可以穿上碼數大少許的鬆身衣服（《Rの法則》截圖）

保暖穿搭｜【第3層】鬆身樽領衣服

而第三層同樣穿上鬆身衣服，這件可以選擇樽領，並且手袖位置較窄的，讓熱力保留足夠流通的空間。

而第三層同樣穿上鬆身衣服，讓熱力保留足夠流通的空間（《Rの法則》截圖）

保暖穿搭｜【第4層】外套留住熱氣

最後，外出時穿上外套便可以留住衣服內的熱氣。

外出時穿上外套便可（《Rの法則》截圖）

（全文完）