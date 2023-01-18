一線搜查｜年廿八大掃除必學8招　抽油煙機千年油漬輕鬆KO 　洗衣機、花灑頭、床單教你洗

年廿八大掃除｜明日（1月19日）就是年廿八，不少人都會把家居清潔一番，寓意洗走霉氣，迎接新一年。不過，如果家中已有一段時間沒徹底清潔，要一次過「洗邋遢」或許有點吃力，但其實只要掌握一些技巧，一樣可以輕鬆完成。《有線生活》整合8大大掃除實用技巧，讓大家清潔時更得心應手。

目錄

大掃除｜1. 抽油煙機

近年疫情肆虐，不少人都多了留在家中煮食，抽油煙機自然容易堆滿頑固油漬。台灣有主婦實測了一個簡單方法，只需將過碳酸鈉混合熱水，就能令抽油煙機回復光亮，大家不妨一試。

詳情：抽油煙機清洗千年油漬污垢難 主婦實測一招搞掂 輕鬆不費力

大掃除｜2. 洗衣機

洗衣機簡單一鍵就能幫你洗乾淨衣物，非常便利。但你有沒有想過，日常一些使用洗衣機的習慣原來一直做錯，例如儲滿一機污衣才開機、衣服浸一晚再洗等。做錯不但有可能縮短洗衣機的壽命，衣物更會越洗越污漕！洗衣機7大常犯錯誤，快看看自己有沒有做對！

詳情：洗衣機7大使用常犯錯誤 儲滿一機才洗超錯 做漏一步衣物越洗越髒

大掃除｜3. 砧板

砧板要處理不同食材，容易積存細菌，成為病毒溫床，大家平時又會怎麼清潔砧板呢？坊間有不少方法，包括使用白醋、檸檬汁、漂白水、梳打粉等，但你未必每次下廚後都花如此多工夫大清潔。有些人可能會單用熱水沖洗，但專家就指出沖熱水並非正確方法，想有效消毒要多做一步！

詳情：砧板用洗潔精洗原來超錯！教你正確清洗法 附5大防霉防菌貼士

大掃除｜4. 保溫瓶

寒冷天氣下，不少人都會使人保溫瓶。但你又知不知道，長期使用的保溫瓶未有正確清洗的話，它的內壁或會長出黏滑猶如鼻涕般的生物膜（biofilm），隨時菌從口入，即睇正確清洗方法。

詳情：保溫瓶清洗齋用水沖超錯 隨時菌從口入 醫生教2大正確清洗方法｜附消委會5貼士

大掃除｜5. 筷子

不少人在清洗筷子時，都習慣一次過將整堆筷子疊住搓洗。但原來這習慣根本無法仔細清潔到每隻筷子，殘留的污垢更會導致細菌不斷滋生。有台灣研究發現，不同種類的筷子即使清洗後，仍藏有大量由食物殘渣衍生出的細菌，當中有坑紋的竹筷子，清洗後含菌量高達10億個以上，比馬桶蓋骯髒7至8倍！即看如何正確清洗和消毒筷子。

詳情：筷子疊住搓洗原來超錯 洗錯含菌高過馬桶蓋8倍 專家教正確清洗法

大掃除｜6.床單

不少人洗床單，都只會將它揉成一團，然後直接放入洗衣機，但有日本家務達人就提醒，這樣做無法將床單污漬去除，洗完等於無洗，即睇當中原理，以及5步驟徹底為床單除菌。

詳情：洗床單揉成一團放洗衣機等於無洗過 日本家務達人教正確做法徹底除菌

大掃除｜7. 羽絨

相信不少人都會拿早前穿過的羽絨外套清洗，但用錯方法有機會令羽絨褸變形，甚至破損至不能使用。日本花王（Kao）曾在官網分享過正確處理方法，從使用清潔劑、洗滌到晾乾步驟都大有學問。

詳情：羽絨放洗衣機超易洗爛 日本花王Kao教6步 正確清洗＋1招有效去污

大掃除｜8. 花灑頭

大家每天洗澡都會使用到花灑，但你又知不知道，原來看似乾淨的花灑可能是細菌來源！英國有研究指出，花灑噴頭位置容易累積污垢並成為細菌溫床，長期不洗細菌更多如廁所水，甚至會令含菌的自來水滲入我們的皮膚、頭髮等，造成細菌感染。其實，只要利用過碳酸鈉清潔花灑頭，便可輕鬆去除大部分污漬。

詳情：花灑頭長期不洗污糟過廁所水 細菌恐滲入皮膚 一件物品可殺菌去污

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

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（全文完）