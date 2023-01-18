胰臟癌｜大便經常沖不走　醫生揭男子1個壞習慣導致　不正視恐患胰臟癌｜附5大預防方法

大便的顏色、形狀等，都可以反映身體的健康狀況，大家沖廁前會留意自己的便便嗎？原來如果經常沖不走亦可能是警號！有醫生分享個案，一名40多歲男子，發現大便經常都沖不走，結果揭發是因慢性胰臟發炎所致，醫生警告，如果置之不理，會增加罹患胰臟癌的機會。

一名40多歲男子，發現大便經常都沖不走。（資料圖片）

台灣外科醫生陳榮堅在Facebook專頁分享個案，指一名40多歲的男子交友甚廣，平日有很多聚餐，有次與朋友聚餐，去完廁所後，沖水沖了2次仍沖不下去，由於當時酒酣耳熱，於是未有理會。而其友人正好是下一位如廁的人，一出來便嗆他「你怎麼這麼不愛衛生，上廁所沒沖乾淨，我還幫你沖，但為什麼你的大便都沖不下去？」

男子如廁後，沖水沖了2次仍沖不下去，（Jan Antonin Kolar＠unsplash）

此時該男子才意識到身體狀況異常，前往求醫。而他可能是因為平常攝取太多酒精，已經開始有慢性胰臟發炎的狀況，而且愈來愈嚴重，在家中排便甚至要沖4至5次才能將大便沖走。醫生向他警告，如果慢性胰臟發炎的狀況置之不理，會增加患上胰臟癌的機會，加上男子家族有胰臟癌的病史，於是被嚇得開始戒酒。

男子情況愈來愈嚴重，在家中排便甚至要沖4至5次才能將大便沖走。（freepik）

醫生指，該名男子過了4、5年後再度回診就醫，表示自己再次出現脂肪便的狀況，擔心患上胰臟癌。醫生為他檢查後一切正常，了解後得知是因為他換了工作，經常將午餐放到晚上才吃，所以導致腸胃炎。

醫生解釋，當腸子反覆發炎，腸黏膜無法良好地吸收脂肪時，亦會發生大便浮在水上，不易被沖走的情況。男子後來將壞習慣改掉，情況亦得以改善。

當腸子反覆發炎，腸黏膜無法良好地吸收脂肪時，亦會發生大便浮在水上，不易被沖走的情況。（freepik）

胰臟癌為本港第6大癌症殺手

根據本港醫管局資料，胰臟癌是香港第6大癌症殺手，每年有近500人死於此症，發病年齡約在70歲左右，男女患病的機會大致相同。

香港臨床腫瘤科專科醫生張寬耀曾於免費電視77台節目《Fit開有條路》中指出，長期胰臟炎是比較容易變成胰臟癌，「有些病人很早期發覺，是因為身體檢查，做電腦掃描而發現有癌症，那些情況是我們找不到病變的。」

胰臟癌是香港第6大癌症殺手，每年有近500人死於此症。（freepik）

預防胰臟癌5大方法

他亦就此分享5大預防胰臟癌方法：

1. 減少進食肥膩食物

2. 避免吸煙、飲酒

3. 如糖尿病患者，則要多加注意，要檢查清楚，留心身體

4. 健康飲食，例如：多吃蔬菜、少吃油膩食物、地中海式飲食

5. 如過重則應減重

（全文完）