刮痧越深色排毒越多？感覺越痛越好？錯！　即睇刮痧6種皮膚顏色所代表身體狀況

刮痧、出痧、痧象｜不少人都喜歡「刮痧」，例如藝人鄭秀文Sammi便多次於Instagram大讚刮痧能紓緩疲勞。「刮痧」會令皮膚表面紅腫「起痧」，經常有人說顏色越深、代表身體排出毒素越多，也有人指「越痛越好」。不過，消委會早前發表報告指出，「刮痧」引起的皮膚顏色深淺大致可分為6種，代表著身體不同狀況，顏色深不代表排毒多。

刮痧為何對身體好？

消委會報告中指出，刮痧是以中醫經絡腧穴理論為基礎，利用特定的器具和介質（如刮痧油、潤膚霜），在人體經絡上反覆刮動及摩擦。透過不同手法和動作，刺激經絡令皮膚毛孔張開，並導致皮膚出現紅色粟粒狀、或暗紅色出血點等「出痧」變化。

中醫理論指，人體大部分疾病都是氣血不通造成，「痧」是一種病邪，因此「出痧」便代表將毒素及邪氣排出體外，並達到疏通經絡、調整臟腑、改善氣血平衡，達致防治疾病的效果。

刮痧越深色越好？

提到刮痧，不少人都相信刮痧後皮膚呈現越深色，代表排出毒素越多，然而，消委會報告指出，人體經絡在刮痧後所產生的「痧象」，與刮拭部位和方向、操作手法、力度和時間長短等，都有密切關係。刮拭後皮膚顏色越深，並不代表排出毒素越多。消委會列出6種「痧象」所代表的身體狀況：

【1】

痧色鮮紅，程點狀──多為表證，病程短，病情輕。

【2】

痧色暗紅，成片狀或瘀塊──多為裡證，病程長，病情較重。

【3】

痧象鮮明──多為熱證。

【4】

痧色紫黑──多為寒證。

【5】

出痧多──多為實熱證、血瘀證、痰濕證。

【6】

出痧少──多為虛證，屬於氣血虧虛。

刮痧越痛越好？

除了顏色的謎思外，坊間也經常有人說「痛先有用」，刮痧時「越痛越好」，代表身體排出毒素越多。不過，消委會指有關說法並無根據。中醫師於刮痧時會均勻用力，由輕到重，再由重到輕，使患者局部放鬆，不會過度用力或強求達到出痧的狀態。消委會指，刮痧的刺激強度視乎患者的耐受程度而定，一味追求「越深色排毒越多」，或會對身體帶來更大傷害。

（全文完）

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