大阪櫻花2023｜最新開花情報＋7大賞櫻名所 必去大阪城公園／造幣局大道｜附7間賞櫻酒店
大阪櫻花2023開花預報｜每年3月下旬到4月上旬，都是日本櫻花季。櫻花滿開時期，不僅當地人會到戶外野餐、賞花，亦吸引大批外國遊客朝聖。日本氣象株式會社預測，2023年大阪櫻花將於3月28日左右開花，《有線生活》下文為你推薦7個大阪賞櫻熱點，包括大阪城公園、造幣局大道、勝尾寺等，還為你推薦賞櫻地附近的超值酒店，立即收藏這篇文章，計劃一個賞櫻之旅吧！
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大阪將於3月28日開花
日本氣象株式會社於1月11日，發布了2023年第一個預測櫻花開花到盛開的日期。根據預測，大阪的櫻花將會於3月28日左右開花，並在4月4日左右迎來滿開。
大阪櫻花2023｜賞櫻地點7個
- 大阪城公園－必賞市區浪漫夜櫻
- 造幣局櫻花大道－期間限定櫻花步道
- 萬博紀念公園－5,500棵櫻花盛放
- 毛馬櫻之宮公園－船上飽覽兩岸絕色櫻花
- 勝尾寺－賞櫻順道祈求好運
- 四天王寺－千年莊嚴寺廟
- 五月山公園－海拔315.3公尺的櫻花
東京櫻花2023｜大阪賞櫻酒店7間
- 大阪新大谷酒店（Hotel New Otani Osaka）
- 大阪帝國酒店（Imperial Hotel Osaka）
- 大阪千里阪急酒店（Senri Hankyu Hotel Osaka）
- 京阪天滿橋站前酒店（Hotel Keihan Tenmabashi Ekimae）
- 大江戶溫泉物語箕面觀光酒店（Ooedo-Onsen-Monogatari Minoh Kanko Hotel）
- 大阪真法院酒店（HOTEL SHINPOIN OSAKA）
- 不死王閣旅館（Ryokan Fushioukaku）
大阪賞櫻地點｜【1】大阪城公園－必賞市區浪漫夜櫻
要數到大阪市區最受歡迎的賞櫻熱點，大阪城公園一定榜上有名！櫻花季期間，這裡會開滿 3,000多棵櫻花樹。而公園裡面的「西之丸庭園」更是非常有名的賞花地，裡面種植了300棵櫻花，當中以染井吉野櫻為主。櫻花滿開時，可以在層層花瓣之間望到天守閣。而到了晚上，大阪城公園點開街燈，遊人不妨在此看一場浪漫的夜櫻。大阪城公園位於市區，行程緊湊的旅客可以選擇這裡！
大阪城公園
地址：〒540-0002 大阪市中央区大阪城1-1
交通：JR 大阪環狀線 大阪城公園站 步行分鐘
開放時間：24 小時
西之丸庭園收費：成人200日元；夜間350日元
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賞櫻酒店｜大阪新大谷酒店（Hotel New Otani Osaka）
大阪新大谷酒店位置便利，提供雙人房、高級雙人房，一晚由954港元起。酒店還設有一種城堡景房間，房間能望到大阪城的景色，價錢由1,036港元起。此外，酒店還提供健身中心、按摩、桑拿、浴場等設施。
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大阪新大谷酒店（Hotel New Otani Osaka）
地址：〒540-8578 大阪府大阪市中央区城見１丁目４−1
交通：JR 大阪環狀線 大阪城公園站 步行3分鐘
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大阪賞櫻地點｜【2】造幣局櫻花大道－期間限定櫻花步道
造幣局附近有一條560公尺的步道，種植逾130個櫻花品種，當中不乏白、綠、桃紅色等罕見顏色。這裡櫻花高度觸手可及，走在造幣局大道上，會給人一種被櫻花包圍的錯覺！造幣局每年都會選出「年度之花」重點介紹，更會在櫻花樹下設置祭典攤位，吸引男女老少前往。注意，這條櫻花步道一年只有7天免費對外開放，遊客需要在官網上查看具體日期和預約。
造幣局櫻花大道
地址：〒 530-0043 大阪市北區天滿1-1-79
交通：JR東西線 大阪天滿宮站 步行15分鐘／Osaka Metro 南森町站 步行15分鐘
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賞櫻酒店｜大阪帝國酒店（Imperial Hotel Osaka）
大阪帝國酒店是一家五星级酒店，坐落於擁有櫻花景致的大川河邊，提供標準房、高級房、豪華房，房間寬敞且裝潢時尚，全部都配有浴缸，部分房間能望到河景，價錢由1,455港元起。而造幣局距離酒店僅10分鐘路程，賞櫻人士不妨入住這裡再漫步到造幣局。
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大阪帝國酒店（Imperial Hotel Osaka）
地址：〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋１丁目８−50
交通：JR 櫻之宮站 步行10分鐘／JR東西線 大阪天滿宮站 步行14分鐘
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大阪賞櫻地點｜【3】萬博紀念公園－5,500棵櫻花盛放
大阪萬博紀念公園是大阪最大的公園，擁有著名地標「太陽之塔」，更被選為「日本櫻名所100選」之一。這裡種植了5,500棵，共9個不同品種的櫻花，以染井吉野櫻最有名，每年櫻花季都吸引不少一家大小、大班好友在此野餐。加上附近還有日本最大複合型商場LaLaport EXPOCITY，可以考慮計劃賞櫻一日遊。
萬博紀念公園
地址：〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園
交通：大阪單軌電車 萬博紀念公園站 步行5分鐘
開放時間：9:30－17:00（逢星期三休息）
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賞櫻酒店｜大阪千里阪急酒店（Senri Hankyu Hotel Osaka）
大阪千里阪急酒店位於千里中央站附近約2分鐘路程，距離萬博紀念公園站約13分鐘車程。酒店分為東、西兩座，提供普通客房、豪華房、行政套房等，房間寬敞並配有浴缸，一晚由583港元起。而設施方面，酒店則設有室外泳池和花園供住客使用。
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大阪千里阪急酒店（Senri Hankyu Hotel Osaka）
地址：〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町２丁目１
交通：大阪單軌電車 千里中央站 步行2分鐘
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大阪賞櫻地點｜【4】毛馬櫻之宮公園－船上飽覽兩岸絕色櫻花
位於大阪市中心的毛馬櫻之宮公園沿著小河川，河岸兩側種滿了一排排、近4,800顆櫻花樹。 每年滿開花期，所有櫻花同時綻放，光是散步都會感到幸福。而這裡特別之處是可以乘搭水上巴士，於船上飽覽兩岸似是無盡頭的絕色美景。而公園距離大阪城、造幣局只需15至20分鐘的路程，可以再安排多個櫻花踩點。
毛馬櫻之宮公園
地址：〒 530-0025 大阪市都島區中野町1丁目
交通：Osaka Metro谷町線 天滿橋站／JR東西線 大阪城北詰站 步行5分鐘
開放時間：24小時
賞櫻酒店｜京阪天滿橋站前酒店（Hotel Keihan Tenmabashi Ekimae）
京阪天滿橋站前酒店就位於天滿橋站的對面，位置非常便利。酒店設有單人房、雙人房、三人房，一晚由560港元起，人均280！雖然酒店沒有奢華設施，但網上評價非常新以及乾淨，且鄰近車站，加上周邊有購物商場、便利店配套，CP值不錯，適合預算不高的遊客。
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京阪天滿橋站前酒店（Hotel Keihan Tenmabashi Ekimae）
地址：〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町２−13
交通：Osaka Metro谷町線 天滿橋站 步行1分鐘
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大阪賞櫻地點｜【5】勝尾寺－賞櫻順道祈求好運
位於大阪箕面市的勝尾寺是大阪其中一個賞櫻、賞楓的著名景點，遊客相對較少！勝尾寺又有「勝運之寺」的稱號，歷年來都以靈驗出名，每天都有信眾來參拜祈求「勝運」。寺內隨處可見的不倒翁「達摩」就是這裡的吉祥物。比起其他賞櫻名所，勝尾寺的櫻花花期稍為晚，約從四月上旬開始，若錯過了市區的櫻花滿開期，不妨到這裡參拜順道碰碰運氣。
勝尾寺
地址：〒562-8508 大阪府箕面市勝尾寺
交通：阪急線 箕面站／地鐵 千里中央站，轉乘巴士約30分鐘抵達
開放時間：08:00-17:00（星期一至星期五）；08:00-17:30 （星期六）；08:00-18:00（星期日）
入場費：成人 400日元；兒童 300 日元
賞櫻酒店｜大江戶溫泉物語箕面觀光酒店（Ooedo-Onsen-Monogatari Minoh Kanko Hotel）
箕面站約15分鐘路程外，有一家大江戶溫泉物語箕面觀光酒店坐落在山坡上。酒店提供日式客房、三人房等房型，房價一晚由1,462港元起。酒店設有多個室內和戶外溫泉，而其中最具特色的是位於頂樓的天空露天溫泉，住客們可以邊浸溫泉邊欣賞箕面市景，晚上更可看到無敵夜景！酒店位置方面雖然不算便利，但勝在可於賞櫻後回去浸溫泉休息。
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大江戶溫泉物語箕面觀光酒店（Ooedo-Onsen-Monogatari Minoh Kanko Hotel）
地址：〒562-0006 大阪府箕面市温泉町１−1
交通：阪急線 箕面站 步行約17分鐘
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大阪賞櫻地點｜【6】四天王寺－千年莊嚴寺廟
四天王寺有1,400具有多年歷史，是日本最古老寺廟之一，常有信徒前往祈福。每年的3月下旬至4月上旬，四天王寺都會開滿枝垂櫻、八重櫻、染井吉野櫻等約100棵櫻花。雖然這裡的櫻花數量比起其他賞櫻地少，但櫻花襯托住莊嚴的四天王寺本殿，絕對值得前往欣賞。
四天王寺
地址：〒543-0051 大阪府大阪市天王寺区四天王寺１−11-18
交通：地鐵谷町線 四天王寺前夕陽丘站 步行5分鐘
開放時間：08:30-16:30（4月至9月）每月21日 08:00-17:00；08:30-16:00（10月至3月）每月21日 08:00-16:30
賞櫻酒店｜大阪真法院酒店（HOTEL SHINPOIN OSAKA）
大阪真法院酒店距離四天王寺只有450米，亦非常鄰近地鐵站，對遊客是便利之選。提供雙人房、三人房、套房等，一晚房間最低由460港元起，人均230。此外，部分房間還附有露台，雙人入住一晚亦只不過是554港元！
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大阪真法院酒店（HOTEL SHINPOIN OSAKA）
地址：〒543-0041 大阪府大阪市天王寺区真法院町１４−21
交通：地鐵谷町線 四天王寺前夕陽丘站 步行8分鐘
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大阪賞櫻地點｜【7】五月山公園－海拔315.3公尺的櫻花
五月山公園海拔高315.3公尺，遊客有心理準備需要「小遠足」。雖然不及其他市區賞櫻熱點便利，但五月山公園非常寬敞，種植了35,000棵櫻花樹，行上公園的沿途都會看到櫻花。上到瞭望台，更可眺望整的大阪平原。而且那裡還有動物園，可以看到袋鼠、天竺鼠等可愛動物，非常適合親子遊！
五月山公園
地址：〒 563-0051 大阪府池田市綾羽2-5-33
交通：阪急寶塚線 池田站 步行10分鐘
開放時間：24小時（園內設施需另外收費）
賞櫻酒店｜不死王閣旅館（Ryokan Fushioukaku）
由於從大阪市區到五月山公園需時，如果你想住得就近一點並享受一下寧靜，甚至浸溫泉，可以選擇不死王閣旅館。這是一家日本傳統溫泉旅館，主要以日式房間為主，部分房間提供房內私人露天浴池，普通日式房一晚由1,250港元起，而附有私人浴池的房間則由1,516港元起。旅館還設有室內和戶外溫泉，日頭行程走得累可以泡泡溫泉放鬆一下。
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不死王閣旅館
地址：〒563-0011 大阪府池田市伏尾町１２８−１
交通：阪急寶塚線 池田站 乘搭旅館免費穿梭巴士約30分鐘
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（全文完）