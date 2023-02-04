大阪櫻花2023｜最新開花情報＋7大賞櫻名所　必去大阪城公園／造幣局大道｜附7間賞櫻酒店

大阪櫻花2023開花預報｜每年3月下旬到4月上旬，都是日本櫻花季。櫻花滿開時期，不僅當地人會到戶外野餐、賞花，亦吸引大批外國遊客朝聖。日本氣象株式會社預測，2023年大阪櫻花將於3月28日左右開花，《有線生活》下文為你推薦7個大阪賞櫻熱點，包括大阪城公園、造幣局大道、勝尾寺等，還為你推薦賞櫻地附近的超值酒店，立即收藏這篇文章，計劃一個賞櫻之旅吧！

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每年3月下旬到4月上旬，都是日本櫻花季。（大阪觀光局圖片）

大阪將於3月28日開花

日本氣象株式會社於1月11日，發布了2023年第一個預測櫻花開花到盛開的日期。根據預測，大阪的櫻花將會於3月28日左右開花，並在4月4日左右迎來滿開。

大阪的櫻花將會於3月28日左右開花。（日本氣象株式會社）

大阪櫻花2023｜賞櫻地點7個

櫻花滿開時期，當地人會到戶外野餐、賞花。（IG＠expo70park）

東京櫻花2023｜大阪賞櫻酒店7間

吸引大批外國遊客朝聖。（Agoda圖片）

大阪賞櫻地點｜【1】大阪城公園－必賞市區浪漫夜櫻

要數到大阪市區最受歡迎的賞櫻熱點，大阪城公園一定榜上有名！櫻花季期間，這裡會開滿 3,000多棵櫻花樹。而公園裡面的「西之丸庭園」更是非常有名的賞花地，裡面種植了300棵櫻花，當中以染井吉野櫻為主。櫻花滿開時，可以在層層花瓣之間望到天守閣。而到了晚上，大阪城公園點開街燈，遊人不妨在此看一場浪漫的夜櫻。大阪城公園位於市區，行程緊湊的旅客可以選擇這裡！

櫻花季期間，大阪城公園會開滿 3,000多棵櫻花。（Agoda圖片）

以染井吉野櫻為主。（Agoda圖片）

公園裡面的「西之丸庭園」是非常有名的賞花地。（Agoda圖片）

層層花瓣之間望到天守閣。（Agoda圖片）

大阪城公園

地址：〒540-0002 大阪市中央区大阪城1-1

交通：JR 大阪環狀線 大阪城公園站 步行分鐘

開放時間：24 小時

西之丸庭園收費：成人200日元；夜間350日元

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大阪新大谷酒店（Agoda圖片）

賞櫻酒店｜大阪新大谷酒店（Hotel New Otani Osaka）

大阪新大谷酒店位置便利，提供雙人房、高級雙人房，一晚由954港元起。酒店還設有一種城堡景房間，房間能望到大阪城的景色，價錢由1,036港元起。此外，酒店還提供健身中心、按摩、桑拿、浴場等設施。

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提供雙人房、高級雙人房（Agoda圖片）

一晚由954港元起（Agoda圖片）

浴場（Agoda圖片）

桑拿（Agoda圖片）

大阪新大谷酒店（Hotel New Otani Osaka）

地址：〒540-8578 大阪府大阪市中央区城見１丁目４−1

交通：JR 大阪環狀線 大阪城公園站 步行3分鐘

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造幣局附近有一條560公尺的步道（IG＠tra_live_）

大阪賞櫻地點｜【2】造幣局櫻花大道－期間限定櫻花步道

造幣局附近有一條560公尺的步道，種植逾130個櫻花品種，當中不乏白、綠、桃紅色等罕見顏色。這裡櫻花高度觸手可及，走在造幣局大道上，會給人一種被櫻花包圍的錯覺！造幣局每年都會選出「年度之花」重點介紹，更會在櫻花樹下設置祭典攤位，吸引男女老少前往。注意，這條櫻花步道一年只有7天免費對外開放，遊客需要在官網上查看具體日期和預約。

種植逾130個櫻花品種（IG＠tabinofactory_kobayashi）

櫻花步道一年只有7天免費對外開放，遊客需要在官網上查看具體日期和預約。（IG＠fataubaby）

造幣局櫻花大道

地址：〒 530-0043 大阪市北區天滿1-1-79

交通：JR東西線 大阪天滿宮站 步行15分鐘／Osaka Metro 南森町站 步行15分鐘

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大阪帝國酒店（Agoda圖片）

賞櫻酒店｜大阪帝國酒店（Imperial Hotel Osaka）

大阪帝國酒店是一家五星级酒店，坐落於擁有櫻花景致的大川河邊，提供標準房、高級房、豪華房，房間寬敞且裝潢時尚，全部都配有浴缸，部分房間能望到河景，價錢由1,455港元起。而造幣局距離酒店僅10分鐘路程，賞櫻人士不妨入住這裡再漫步到造幣局。

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提供標準房、高級房、豪華房（Agoda圖片）

坐落於擁有櫻花景致的大川河邊（Agoda圖片）

價錢由1,455港元起（Agoda圖片）

穿梭巴士（Agoda圖片）

大阪帝國酒店（Imperial Hotel Osaka）

地址：〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋１丁目８−50

交通：JR 櫻之宮站 步行10分鐘／JR東西線 大阪天滿宮站 步行14分鐘

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大阪萬博紀念公園是大阪最大的公園。（IG＠expo70park）

大阪賞櫻地點｜【3】萬博紀念公園－5,500棵櫻花盛放

大阪萬博紀念公園是大阪最大的公園，擁有著名地標「太陽之塔」，更被選為「日本櫻名所100選」之一。這裡種植了5,500棵，共9個不同品種的櫻花，以染井吉野櫻最有名，每年櫻花季都吸引不少一家大小、大班好友在此野餐。加上附近還有日本最大複合型商場LaLaport EXPOCITY，可以考慮計劃賞櫻一日遊。

被選為「日本櫻名所100選」之一（日本觀光局圖片）

以染井吉野櫻最有名（IG＠expo70park）

每年櫻花季都吸引不少一家大小、大班好友在此野餐。（IG＠expo70park）

萬博紀念公園

地址：〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園

交通：大阪單軌電車 萬博紀念公園站 步行5分鐘

開放時間：9:30－17:00（逢星期三休息）

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大阪千里阪急酒店（Agoda圖片）

賞櫻酒店｜大阪千里阪急酒店（Senri Hankyu Hotel Osaka）

大阪千里阪急酒店位於千里中央站附近約2分鐘路程，距離萬博紀念公園站約13分鐘車程。酒店分為東、西兩座，提供普通客房、豪華房、行政套房等，房間寬敞並配有浴缸，一晚由583港元起。而設施方面，酒店則設有室外泳池和花園供住客使用。

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酒店分為東、西兩座（Agoda圖片）

提供普通客房、豪華房、行政套房等（Agoda圖片）

設有花園供住客使用（Agoda圖片）

大阪千里阪急酒店（Senri Hankyu Hotel Osaka）

地址：〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町２丁目１

交通：大阪單軌電車 千里中央站 步行2分鐘

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毛馬櫻之宮公園沿著小河川（IG＠zxasqw44）

大阪賞櫻地點｜【4】毛馬櫻之宮公園－船上飽覽兩岸絕色櫻花

位於大阪市中心的毛馬櫻之宮公園沿著小河川，河岸兩側種滿了一排排、近4,800顆櫻花樹。 每年滿開花期，所有櫻花同時綻放，光是散步都會感到幸福。而這裡特別之處是可以乘搭水上巴士，於船上飽覽兩岸似是無盡頭的絕色美景。而公園距離大阪城、造幣局只需15至20分鐘的路程，可以再安排多個櫻花踩點。

河岸兩側種滿了一排排、近4,800顆櫻花樹。（日本觀光局圖片）

公園距離大阪城、造幣局只需15至20分鐘的路程。（IG＠shao0130）

可以乘搭水上巴士，於船上飽覽兩岸似是無盡頭的絕色美景。（IG＠sandy286286）

毛馬櫻之宮公園

地址：〒 530-0025 大阪市都島區中野町1丁目

交通：Osaka Metro谷町線 天滿橋站／JR東西線 大阪城北詰站 步行5分鐘

開放時間：24小時

京阪天滿橋站前酒店（Agoda圖片）

賞櫻酒店｜京阪天滿橋站前酒店（Hotel Keihan Tenmabashi Ekimae）

京阪天滿橋站前酒店就位於天滿橋站的對面，位置非常便利。酒店設有單人房、雙人房、三人房，一晚由560港元起，人均280！雖然酒店沒有奢華設施，但網上評價非常新以及乾淨，且鄰近車站，加上周邊有購物商場、便利店配套，CP值不錯，適合預算不高的遊客。

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酒店就位於天滿橋站的對面，位置非常便利。（Agoda圖片）

設有單人房、雙人房、三人房（Agoda圖片）

CP值不錯，適合預算不高的遊客。（Agoda圖片）

京阪天滿橋站前酒店（Hotel Keihan Tenmabashi Ekimae）

地址：〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町２−13

交通：Osaka Metro谷町線 天滿橋站 步行1分鐘

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位於大阪箕面市的勝尾寺是大阪其中一個賞櫻著名景點。（IG＠shuri_tamamura）

大阪賞櫻地點｜【5】勝尾寺－賞櫻順道祈求好運

位於大阪箕面市的勝尾寺是大阪其中一個賞櫻、賞楓的著名景點，遊客相對較少！勝尾寺又有「勝運之寺」的稱號，歷年來都以靈驗出名，每天都有信眾來參拜祈求「勝運」。寺內隨處可見的不倒翁「達摩」就是這裡的吉祥物。比起其他賞櫻名所，勝尾寺的櫻花花期稍為晚，約從四月上旬開始，若錯過了市區的櫻花滿開期，不妨到這裡參拜順道碰碰運氣。

吉祥物不倒翁「達摩」（IG＠shuri_tamamura）

每天都有信眾來參拜祈求「勝運」。（IG＠kazumi_178.gun）

勝尾寺的櫻花花期稍為晚，約從四月上旬開始。（IG＠kazumi_178.gun）

勝尾寺

地址：〒562-8508 大阪府箕面市勝尾寺

交通：阪急線 箕面站／地鐵 千里中央站，轉乘巴士約30分鐘抵達

開放時間：08:00-17:00（星期一至星期五）；08:00-17:30 （星期六）；08:00-18:00（星期日）

入場費：成人 400日元；兒童 300 日元

大江戶溫泉物語箕面觀光酒店（Agoda圖片）

賞櫻酒店｜大江戶溫泉物語箕面觀光酒店（Ooedo-Onsen-Monogatari Minoh Kanko Hotel）

箕面站約15分鐘路程外，有一家大江戶溫泉物語箕面觀光酒店坐落在山坡上。酒店提供日式客房、三人房等房型，房價一晚由1,462港元起。酒店設有多個室內和戶外溫泉，而其中最具特色的是位於頂樓的天空露天溫泉，住客們可以邊浸溫泉邊欣賞箕面市景，晚上更可看到無敵夜景！酒店位置方面雖然不算便利，但勝在可於賞櫻後回去浸溫泉休息。

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酒店提供日式客房、三人房（Agoda圖片）

最具特色的是位於頂樓的天空露天溫泉（Agoda圖片）

房價一晚由1,462港元起（Agoda圖片）

設有多個室內和戶外溫泉（Agoda圖片）

酒店坐落在山坡上（Agoda圖片）

賞櫻後回去浸溫泉休息（Agoda圖片）

大江戶溫泉物語箕面觀光酒店（Ooedo-Onsen-Monogatari Minoh Kanko Hotel）

地址：〒562-0006 大阪府箕面市温泉町１−1

交通：阪急線 箕面站 步行約17分鐘

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四天王寺有1,400具有多年歷史。（IG＠gyo_gyo777）

大阪賞櫻地點｜【6】四天王寺－千年莊嚴寺廟

四天王寺有1,400具有多年歷史，是日本最古老寺廟之一，常有信徒前往祈福。每年的3月下旬至4月上旬，四天王寺都會開滿枝垂櫻、八重櫻、染井吉野櫻等約100棵櫻花。雖然這裡的櫻花數量比起其他賞櫻地少，但櫻花襯托住莊嚴的四天王寺本殿，絕對值得前往欣賞。

四天王寺會開滿枝垂櫻、八重櫻、染井吉野櫻等約100棵櫻花。（IG＠moku_moku_y）

日本最古老寺廟之一（IG＠eikawa0412）

櫻花襯托住莊嚴的四天王寺本殿，絕對值得前往欣賞。（IG＠gyo_gyo777）

四天王寺

地址：〒543-0051 大阪府大阪市天王寺区四天王寺１−11-18

交通：地鐵谷町線 四天王寺前夕陽丘站 步行5分鐘

開放時間：08:30-16:30（4月至9月）每月21日 08:00-17:00；08:30-16:00（10月至3月）每月21日 08:00-16:30

大阪真法院酒店（Agoda圖片）

賞櫻酒店｜大阪真法院酒店（HOTEL SHINPOIN OSAKA）

大阪真法院酒店距離四天王寺只有450米，亦非常鄰近地鐵站，對遊客是便利之選。提供雙人房、三人房、套房等，一晚房間最低由460港元起，人均230。此外，部分房間還附有露台，雙人入住一晚亦只不過是554港元！

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鄰近地鐵站（Agoda圖片）

提供雙人房、三人房、套房等（Agoda圖片）

部分房間還附有露台（Agoda圖片）

大阪真法院酒店（HOTEL SHINPOIN OSAKA）

地址：〒543-0041 大阪府大阪市天王寺区真法院町１４−21

交通：地鐵谷町線 四天王寺前夕陽丘站 步行8分鐘

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五月山公園海拔高315.3公尺（IG＠sonon__）

大阪賞櫻地點｜【7】五月山公園－海拔315.3公尺的櫻花

五月山公園海拔高315.3公尺，遊客有心理準備需要「小遠足」。雖然不及其他市區賞櫻熱點便利，但五月山公園非常寬敞，種植了35,000棵櫻花樹，行上公園的沿途都會看到櫻花。上到瞭望台，更可眺望整的大阪平原。而且那裡還有動物園，可以看到袋鼠、天竺鼠等可愛動物，非常適合親子遊！

五月山公園非常寬敞，種植了35,000棵櫻花樹。（IG＠sonon__）

行上公園的沿途都會看到櫻花（IG＠takuya_miyazaki）

那裡還有動物園，可以看到袋鼠、天竺鼠等可愛動物（IG＠jobinwong）

五月山公園

地址：〒 563-0051 大阪府池田市綾羽2-5-33

交通：阪急寶塚線 池田站 步行10分鐘

開放時間：24小時（園內設施需另外收費）

不死王閣旅館（Agoda圖片）

賞櫻酒店｜不死王閣旅館（Ryokan Fushioukaku）

由於從大阪市區到五月山公園需時，如果你想住得就近一點並享受一下寧靜，甚至浸溫泉，可以選擇不死王閣旅館。這是一家日本傳統溫泉旅館，主要以日式房間為主，部分房間提供房內私人露天浴池，普通日式房一晚由1,250港元起，而附有私人浴池的房間則由1,516港元起。旅館還設有室內和戶外溫泉，日頭行程走得累可以泡泡溫泉放鬆一下。

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這是一家日本傳統溫泉旅館（Agoda圖片）

旅館設有室內和戶外溫泉（Agoda圖片）

附有私人浴池的房間由1,516港元起（Agoda圖片）

部分房間提供房內私人露天浴池（Agoda圖片）

不死王閣旅館

地址：〒563-0011 大阪府池田市伏尾町１２８−１

交通：阪急寶塚線 池田站 乘搭旅館免費穿梭巴士約30分鐘

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（全文完）