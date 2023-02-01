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一線搜查｜利是封回收2023全港收集點＋條件　免去堆填區　救回3,000棵樹

  • Cory
  • 2023年02月01日
一線搜查｜利是封回收2023全港收集點＋條件　免去堆填區　救回3,000棵樹

農曆新年已過去一半，大家拆利是了嗎？當取出利是錢後，你會怎樣處理剩下的利是封呢？環保團體綠領行動舉行「利是封回收重用大行動」，由即日起至2月27日，於全港多區屋苑、商場、商舖、食肆、油站等地設置近300個利是封回收箱。利是封只要符合完整無缺、沒有寫字等5個條件，經回收後明年便會免費再派給市民重用。《有線生活》下文為你整理了利是封回收條件、回收箱地址等詳情。

利是封回收2023｜全港近300個回收點地址一覽　符合5條件即可回收重用
綠領行動舉行「利是封回收重用大行動」（istock圖片）
利是封回收2023｜全港近300個回收點地址一覽　符合5條件即可回收重用
利是封回收後，明年會免費再派給市民重用。《有線生活》（綠領行動官網）

全港設300個回收箱

每逢農曆新年，大家都會進帳不少利是。收到利是錢當然開心，但取出利是錢後，你會怎樣處理剩下的利是封呢？不妨將它們回收，減少節日浪費！環保團體綠領行動舉行「利市封回收重用大行動」，藉此鼓勵市民回收重用。由即日起至2月27日，全港多區多區屋苑、商場、商舖、食肆、油站等地，設置近300個利是封回收箱。

港九新界分別設置近300個回收箱，地址眾多，可按此查看詳情。以下為部分地址。

利是封回收2023｜全港近300個回收點地址一覽　符合5條件即可回收重用
利市封回收箱部分地址（綠領行動官網）
利是封回收2023｜全港近300個回收點地址一覽　符合5條件即可回收重用
利市封回收箱部分地址（綠領行動官網）
利是封回收2023｜全港近300個回收點地址一覽　符合5條件即可回收重用
利市封回收箱部分地址（綠領行動官網）

利是封回收5大條件

利是封只要符合完整無缺、沒有寫字等條件，便可進行回收。回收後，利是封將被送往庇護工場，由學員篩選、分類並貼上貼紙後，成為「新生利是封」，明年農曆新年會免費再派給市民重用。綠領行動提醒，並非所有利是封都適合回收，要符合以下5個條件

  • 完整無缺（沒有摺痕／破損）
  • 非自動黏貼封口的利是封
  • 沒有生肖圖案／年份／姓氏
  • 沒有寫字／畫花
  • 沒有被釘書機釘過／有釘／有釘痕
利是封回收2023｜全港近300個回收點地址一覽　符合5條件即可回收重用
利是封將被送往庇護工場，由學員篩選、分類並貼上貼紙後，成為「新生利是封」。（綠領行動官網）
利是封回收2023｜全港近300個回收點地址一覽　符合5條件即可回收重用
利是封只要符合完整無缺、沒有寫字等條件，便可進行回收。（綠領行動官網）

今年已是綠領行動第14年推行利是封回收活動，共收集了6,700萬個利是封，成功拯救逾3,000棵樹，相等於2.4個九龍公園。大家拆利是後，或有未派用剩的利是封，不妨將它們回收，一起為地球出一分力！

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》
播出日期：逢星期一至五
播出時間：20:00-20:30
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有線生活
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問：回收行動幾時完結？

答：由即日起至2月27日，於全港多區屋苑…詳情按此

問：利是封回收後會怎樣處理？

答：回收後，利是封將被送往庇護工場，由學員篩選、分類並貼上貼紙後…詳情按此

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