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康文署元宵3大綵燈展　免費賞燈打卡　開放至2月7日｜附地點及亮燈時間

  • 大C
  • 2023年02月01日
康文署元宵3大綵燈展　免費賞燈打卡　開放至2月7日｜附地點及亮燈時間

農曆正月十五（2月5日）是元宵佳節，康文署在北區公園、荃灣公園及尖沙咀香港文化中心露天廣場，舉行元宵綵燈展，展期即日起至2月7日，全部免費入場。

兔年當然要有兔兔綵燈，地點在北區公園。（康文署圖片）

北區公園主題「春意盎然──花開・鯉躍・兔動」

在北區公園舉行的新界東元宵綵燈展，以「春意盎然──花開・鯉躍・兔動」為主題，透過有趣可愛的動物及色彩奪目的花鳥蟲魚造型燈組，帶出春回大地，萬物蘇醒，處處生機的信息，寓意新的一年充滿活力；燈展作品亦包括穿着華服的康文署吉祥物「活力仔」和「思文喵」燈組，與大家同賀新春，祝福市民身體安康，如意吉祥。

北區公園有「活力仔」和「思文喵」燈組。（康文署圖片）

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荃灣公園舉主題「福兔迎春，金貓報喜」

荃灣公園舉行的新界西元宵綵燈展，則以「福兔迎春，金貓報喜」為主題，與市民迎春接福。除了「活力仔」和「思文喵」外，熊貓、兔子等動物亦為焦點作品，祝願大家兔年健康富足。

荃灣公園有熊貓和兔子等動物作品。（康文署圖片）

體驗「走橋」元宵習俗

燈展特別加入「吉祥走橋」，以繽紛熱氣球點綴公園內小橋，讓市民體驗「走橋」的元宵習俗，象徵祈福驅災。此外，市民亦可在各燈展場地猜燈謎感受節日氣氛。

另外，尖沙咀文化中心露天廣場亦正舉行市區春節綵燈展《兔來運轉‧花燈迎新禧》，製作糅合寓意活潑跳脫的兔子、龍精虎猛的醒獅，以及農曆新年的應節食品和傳統點心的綵燈。

3場地綵燈展均開放至2月7日，亮燈時間為每日下午6時至晚上11時。康文署表示，為保障公眾健康，所有觀賞綵燈展的人士必須佩戴口罩（包括拍照期間），按此瀏覽康文署網站了解活動詳情。

（全文完）

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問：元宵綵燈展哪裡舉行？

答：北區公園、荃灣公園及尖沙咀文化中心…詳情

問：元宵綵燈展舉行至何時

答：即日起至2月7日…詳情

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