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一線搜查丨屯門男上樓偷胸圍　數分鐘後放回原位　並非單純好色？網民推測另有目的

  • 雪翎
  • 2023年02月02日
一線搜查丨屯門男上樓偷胸圍　數分鐘後放回原位　並非單純好色？網民推測另有目的

一名屯門女街坊在Facebook群組貼上閉路電視短片，指日前一名形跡可疑的男子偷偷走近其單位，然後在晾衫位置偷走胸圍，隨後回到單位將胸圍歸還原位，事主已報警處理。有網民就推測，男子並非單純好色，而是另有目的。

一線搜查丨屯門男上樓偷胸圍再放回原位　警稱：冇嘢做到　網民推測並非單純好色
屯門男子偷胸圍（真．屯門友@FB）

男子凌晨上樓偷胸圍

事主在Facebook群組「真．屯門友」發文，指因為大廈接連發生偷竊事件，於是特意安裝閉路電視，豈料拍到一男子在凌晨時分從樓梯走上她門外，並先觀望附近有沒有其他人經過，再伸手偷走胸圍。數分鐘後，男子又把胸圍放回原位。

事主指晾衫地方屬於私人地方，一般來說是沒有人能進入，加上男子熟悉唐樓設計，故認為他是屯門街坊，希望可透過帖文追尋：「好似好熟咁，識用嘢頂住度門，又識避開鏡頭」。

一線搜查丨屯門男上樓偷胸圍再放回原位　警稱：冇嘢做到　網民推測並非單純好色
男子凌晨上樓偷胸圍（真．屯門友@FB）
一線搜查丨屯門男上樓偷胸圍再放回原位　警稱：冇嘢做到　網民推測並非單純好色
伸手從門外偷走胸圍（真．屯門友@FB）
一線搜查丨屯門男上樓偷胸圍再放回原位　警稱：冇嘢做到　網民推測並非單純好色
男子熟悉唐樓設計（真．屯門友@FB）

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網民推測男子目的非單純好色

事主聲稱已就此事報警，但事主引述警方指，男子不涉及偷竊成分，只著她自行小心。有網民就認為事件並不簡單，男子未必是因為好色，而是想「踩線」，以胸圍的乾濕程度去得知屋內是否有人長住，如果胸圍是濕，即代表有人剛剛洗過，不宜入屋偷竊。亦有網民建議事主張貼「此處已設閉路電視」字條在當眼位置，又或列印男子樣貌製成通告，提醒街坊留意此人。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

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男子偷胸圍的對象是？

有網民發現事主身份是KOL黃靜怡，曾參加「第56屆工展會小姐」。詳情

該閉路電視短片可以在哪看到？

Facebook群組「真．屯門友」。詳情

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