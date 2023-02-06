一線搜查｜市民報告有數秒震感　天文台親解香港會否地震？香港大廈抗震能力夠？

香港天文台報告指， 2月5日（星期日）上午11時38分，廣東省佛山市發生一次3.2級地震，並接獲超過十名香港市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。其實，過去香港曾錄得92次本地有感地震報告，當中最多人感受到震動的一次，天文台共接獲超過10,000名市民報告！那麼香港會地震嗎？萬一真的發生地震，我們正身處的樓宇又是否抵得住？即看下文了解。

過去香港都錄得多次本地有感地震報告。（Unsplash圖片）

天文台接獲市民報告地震

香港天文台報告，2023年2月5日（星期日）上午於中國佛山發生一次3.2級地震，並接獲超過十名市民報告。天文台初步分析，這次地震顯示為修訂麥加利地震烈度表的三度（III度）， 即室內有感，類似小型貨車駛過的震動。

過去香港曾錄得92次本地有感地震報告，當中最多人感受到震動的一次，是2022年3月14日於廣東惠州海域錄得的4.1級地震，天文台共接獲超過10,000名市民報告。那麼香港會地震嗎？

香港會地震嗎？（Unsplash圖片）

香港會地震嗎？

天文台於《氣象冷知識》中解釋，世界大部分的強烈地震都發生於地殼板塊邊緣。而香港位於歐亞板塊內，而並非處於板塊邊緣。著名的環太平洋地震帶位於歐亞及太平洋板塊的邊界，並貫穿日本、台灣及菲律賓，而香港距離這條活躍地震帶頗遠，因此發生大地震的機會很微，但不代表完全不會。

香港距離活躍地震帶頗遠，因此發生大地震的機會很微。（《氣象冷知識》）

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香港大廈抵得住地震？

現時本港《建築物條例》並無規定私人樓宇的抗震能力，不過據天文台資料指，現時香港有規定樓宇的設計和建造，須能抵受風速每小時250公里的陣風。由於抗風設計有助强化建築物的結構，增加樓宇的荷載抵禦能力，因此即使發生「修訂麥加利地震烈度表」七度（VII度）的地震，這些樓宇都不會受到重大損毀，仍然安全。

現時香港有規定樓宇的設計和建造，須能抵受風速每小時250公里的陣風。（Unsplash圖片）

七度（VII度）地震有多強？根據修訂麥加利地震烈度表，最低的一度（I 度）等於無感；地震七度（VII 度）我們將會感到站立困難、汽車司機會感到地震、懸掛的物件會抖動、傢具受到破壞。用料脆弱的磚石建築會出現裂縫及損毀，灰泥、鬆散的磚塊、瓦片等紛紛墮下。一般工藝及灰泥磚石建築亦會出現若干裂縫；而最強的十二度（XII 度）的破壞幾乎是全面的，地球上的巨石移動、地形改變、物件亦被拋擲至空中。

（全文完）

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