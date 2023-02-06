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洗衣機紙巾碎屑難清理　膠紙清極唔走？專家教一招清走不費力

  • PL
  • 2023年02月06日
洗衣機紙巾碎屑難清理　膠紙清極唔走？專家教一招清走不費力

洗衣服時總有一兩次忘記把口袋裏的紙巾拿出來，當洗好衣服打開洗衣機時，看到全部衣服黏滿紙巾屑，清理時要花費極大功夫，慘不忍睹畫面讓人超崩潰。日本節目《ありえへん∞世界》就有專家教大家用簡單一招，輕鬆清走紙巾碎屑！

專家實測：柔順劑輕鬆送走紙巾碎

衣物滿佈紙巾碎屑很難脫落，網傳有幾種清走紙巾屑方法，例如用膠紙慢慢黏走、用百潔布擦掉及用風筒強風將烘乾紙巾屑吹走等，不過上述方法費時費力，讓人崩潰。日本節目《ありえへん∞世界》中，專家就分享了如何一招清走紙巾碎。原來只要將衣服放回洗衣機，加入柔順劑再洗一次，便可以不費吹灰之力，簡單快捷地清除紙巾碎！

洗衣機紙巾碎屑難清理　膠紙清極唔走？專家教一招清走不費力
衣服黏滿紙巾碎屑（圖片來源：《ありえへん∞世界》）

專家指出，柔順劑裏含「界面活性劑」，有分解滲入的效果，讓衣服變得順滑。只要加入柔順劑，把衣服重新洗一次，配合水流和離心力，紙碎就會隨之滑落，輕鬆將九成紙碎清走！等到衣服曬乾後甩一甩，紙碎就會自然掉落，無需再用膠紙或黏筒滾輪把紙碎黏走。

洗衣機紙巾碎屑難清理　膠紙清極唔走？專家教一招清走不費力
用柔順劑把衣服重新洗一次，輕鬆洗走紙巾碎。（圖片來源：《ありえへん∞世界》）

節目播出後，不少網民紛紛實測，隨後在網上分享實驗成果。結果顯示，衣服上紙巾碎屑幾乎完全清走，網民大讚柔順劑一招非常實用，表示從此不再害怕紙巾碎屑災難！

洗衣機紙巾碎屑難清理　膠紙清極唔走？專家教一招清走不費力
網民實測柔順劑一招相當實用。（網上圖片）

雖然知道了輕鬆清走紙巾碎屑的方法，但看到整機衣服黏滿衣服的衝擊畫面，相信還會讓人超煩躁！要防患於未然，最好還是在每次洗衣服前都多做一步，仔細檢查並清理口袋，確保沒遺留紙巾，洗衣服時才能萬無一失！

（全文完）

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問：衣服黏滿紙巾碎屑怎麼辦？

答：只要加入柔順劑，把衣服重新洗一次，紙碎就會隨之滑落…詳情按此

問：有任何指定的柔順劑牌子嗎？

答：任何一款柔順劑都能做到這效果…詳情按此

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