一線搜查｜一家四口擠170呎唐樓　劏房戶盼入住簡約公屋　讚「好靚，好舒服」

簡約公屋｜政府選定8幅用地興建「簡約公屋」 ，預計明年分階段落成，提供約3萬個住宅單位。免費電視77台節目《一線搜查》訪問了劏房戶王先生，他一家四口住在170呎劏房，輪候公屋已經6年仍未有消息。看到新聞報道中的簡約公屋環境，大讚「真係好靚」，又形容特首李家超一句說話「真係講到我心入面去！」

王先生一家四口居住的劏房單位非常狹窄。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

噪音與老鼠為患

王先生與太太和兩個正就讀小學女兒，一家四口住在荃灣一幢唐樓的4樓劏房，單位面積170呎，月租6,200元。「住入嚟先知，夜晚瞓唔到。」王先生表示，由於單位對正樓下一間食店排氣口，又吵又有大陣氣味。此外，唐樓晚上有老鼠出沒，經常發出聲響，又會遺下老鼠屎於走廊和樓梯間，「我自己打死咗6隻（老鼠）！」

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對未能提供女兒良好環境，王先生感到自責。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

拒領綜援：我唔係嗰種人

「點解咁多人住劏房？唔係為咗慳錢，無辦法呀！」王先生兩年前因工受傷，導致腰椎有三節突出，手腳經常麻痺和無力，別說上班，連基本日常活動都受影響，要忍著痛煮飯給兩個女兒，太太則到地盤打工幫補家計。被問到為何不申請綜援，王先生形容自己「唔係嗰種人」，又說：「仲有小朋友，俾我自己都睇唔起啦，唔好講同學，仲有其他人（目光），呢個先係最重要。」王先生自責對不起兩個女兒，「無辦法俾一個好嘅環境佢哋」。

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王先生形容特首李家超一句說話「真係講到我心入面去」！（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

盼入住簡約公屋

為應付社會短期住屋需求，政府選定8幅用地興建「簡約公屋」 ，單位面積由140呎至330呎，租金由570元至2,650元。王先生一家輪候公屋已經6年，看到新聞報道中的簡約公屋環境，大讚「好靚，好舒服，即刻搬去幾好！」王先生又引用特首李家超的話，指不可以用經濟來衡量基層，「因為基層忍受（住屋）痛苦，他（特首）說沒辦法用金錢去衡量，我覺得這句話講得很好……呢句話真係講到我心入面去！」

劏房服務隊（新界西）項目主任蔡炳立表示，劏房戶面對最大難題是經濟困難，租金開支往往已佔他們三分一甚至半數薪金，因此生活上十分拮据，「住喺啲咁惡劣嘅地方，佢哋生活上係失去啲居住嘅尊嚴」。蔡炳立認為簡約公司能惠及香港普羅大眾，尤其是劏房戶，期望政府推出簡約公屋時，能同時考慮生活和交通配套，做到相輔相乘。有關王先生的訪問全部內容，可於網上重溫《一線搜查》第156集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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