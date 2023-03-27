池袋酒店7大精選推介｜2分鐘到車站／獨立桑拿房／最多6人住 ／有廚房／親子友善

池袋酒店2023｜池袋作為與新宿和澀谷並駕齊驅的東京逛街天堂，地點交通方便，美食又多，酒店房價卻相對划算。來到東京自由行，池袋是很值得推薦的住宿地區！《有線生活》今次為大家介紹7間池袋酒店，有超大浴缸及獨立桑拿房、巴士往返機場及2分鐘到車站等，非常吸引，下次去東京旅遊不妨考慮一下！
目錄
- 池袋秘密飯店（Hotel Hisoca Ikebukuro）
- MIMARU池袋（MIMARU TOKYO IKEBUKURO）
- 東京大都會酒店（Hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro）
- 池袋太陽城王子大飯店 (Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro Tokyo)
- 池袋站北口樂活超級酒店（Super Hotel LOHAS）
- 池袋WING國際精選飯店 (Hotel Wing International Select Ikebukuro)
- 永成住宿飯店 （Eisei Stay）
池袋酒店丨1.池袋秘密飯店（Hotel Hisoca Ikebukuro）－2分鐘到車站 獨立桑拿房
新開幕的酒店中，話題性極高的要數Hotel Hisoca Ikebukuro！酒店於2022年3月開幕，距離池袋站只有兩分鐘步程，位置超方便。當中設32間客房，房間以大地色木系風格為主，設計簡約，又有原創傢俬、 陶瓷碗碟等。每房均設有桑拿、大浴缸及餐桌，舒適闊落，令人有放鬆的感覺！酒店最多可6人同住，打破東京酒店房間狹小的印象，適合親子家庭！
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池袋秘密飯店（Hotel Hisoca Ikebukuro）
地址：東京西池袋10-4
池袋酒店丨2.MIMARU池袋（MIMARU TOKYO IKEBUKURO）－開放式廚房 設廚具租借服務 親子友善
MIMARU池袋位於東京池袋商圈，乘山手綫到JR池袋駅，出站行５分鐘左右就能到達，地理位置優越！房間為閣樓式公寓房，可供4人入住。房內可細分成客廳、房間、開放式廚房，酒店亦設有租借廚具服務，包括電飯煲、烤麵包機、吸塵機等。浴室設計成乾濕分離，浴缸亦比一般日本酒店大。房內的浴室用品均以自助形式在酒店大堂供應，提供成人牙刷、小童牙刷、化妝棉、睡衣等等，住客可自行取用。
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MIMARU池袋（MIMARU TOKYO IKEBUKURO）
地址：東京都豊島区池袋2-61-1
池袋酒店丨3.東京大都會酒店（Hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro）－日式和風裝潢 3分鐘即達池袋站
東京大都會酒店位於著名的池袋心臟地帶，從池袋站西口步行3分鐘即達，交通便利！ 酒店設有6款房型，共800 間房，最多可供6人入住。酒店環境清幽，城景房更能欣賞池袋的繁華街境。每間客房均設有泡茶設備、浴缸，更設健身房、室內游泳池、Spa按摩等休閒設施，娛樂設施豐富。
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東京大都會酒店（Hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro）
地址：東京都豐島區西池袋1-6-1
池袋酒店丨4.池袋太陽城王子大飯店 (Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro Tokyo)－設24小時便利商店 利木津巴士往返機場
池袋太陽城王子飯店距離池袋車站8分鐘路程，共有21種房型，1,091間客房，可供6人入住。酒店設計加入一些日式的元素，日系和洋式客房設計簡約大方，房間內部空間大，空間感非常足夠，超適合親子或多人同住。每間客房均有私人衛浴，設有浴缸、盥洗用品和日式浴衣。酒店還附設水族館、24小時便利商店、洗衣房、瑜珈房等，餐飲娛樂設施完備。另外，酒店有利木津巴士，無論往返成田或是羽田機場班次都相當密集，來回機場超方便！
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池袋太陽城王子大飯店 (Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro Tokyo)
地址：東京都豐島區東池袋3-1-5,170-8440
交通：從JR池袋站東口徒步大約需要8分鐘
價格：HK$597起／晚（人均HK$298）
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池袋酒店丨5.池袋站北口樂活超級酒店（Super Hotel LOHAS）－設人工碳酸泉 男女分開大浴場
池袋站北口樂活超級酒店距離 JR 池袋站步行僅 5 分鐘，設有209間客房，可供4人入住。酒店設計明亮、乾淨、簡約，具舒適感，住客還可以自己選擇適合的枕頭，非常貼心。酒店打造天然溫泉設施，提供高濃度碳酸溫泉福來路之湯，男女分開，入住時也可以泡個舒適的溫泉，放鬆一下身心！
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池袋站北口樂活超級酒店（Super Hotel LOHAS）
地址：京都豊島區池袋2丁目62番地14號
池袋酒店丨6.池袋WING國際精選飯店 (Hotel Wing International Select Ikebukuro)－設咖啡館空間 免費小蛋糕供應
池袋WING國際精選飯店離JR池袋站7分鐘，位置算方便。酒店設152間客房，可供四人入住。周邊的熱門景點有東池袋中央公園、WACCA 池袋和日出町公園，還有子安稻荷神社、池袋水天宮和本立寺等，附近有24小時便利店，步行 5 分鐘就能到達Sunshine City，購物和覓食都非常方便！另外，酒店1樓設咖啡館空間，供應各種小蛋糕、手工麵包、啤酒和咖啡。亦附設投幣式洗衣機和烘乾機， 免費租借熨斗、捲髮器等設備，相當貼心。
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池袋WING國際精選飯店 (Hotel Wing International Select Ikebukuro)
地址：170-0013 東京都 豊島區 3-10-7
交通：從JR池袋站步大約需要7分鐘
價格：HK$670起／晚（人均HK$335）
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池袋酒店丨7.永成住宿飯店 （Eisei Stay）－多人入住公寓式酒店 具小型廚房 獨立陽台
Eisei Stay是適合親子家庭和團體旅客共同入住的公寓式酒店，房間空間感大，可同時容納多人數的房間，可供6人入住，是很多到東京家庭旅行的住客的選擇。酒店採用自助check in，快速方便，房間布置間約質感，空間寬敞舒適。配置小型廚房、冰箱、獨立浴室和廁所、洗衣機、空氣清淨機等，居家設施和備品一應俱全，超適合親子旅行。酒店臨近池袋站西北口，從池袋站走路至 Eisei Stay 約 7 分鐘，附近有藥妝店，交通、飲食、購物各方面都相當方便！
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永成住宿飯店 （Eisei Stay）
地址：東京都豊島區池袋 1-6-1
交通：從JR池袋站走路約7分鐘
價格：HK833起／晚（人均HK$416.5）
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（全文完）