池袋酒店7大精選推介｜2分鐘到車站／獨立桑拿房／最多6人住 ／有廚房／親子友善

池袋酒店2023｜池袋作為與新宿和澀谷並駕齊驅的東京逛街天堂，地點交通方便，美食又多，酒店房價卻相對划算。來到東京自由行，池袋是很值得推薦的住宿地區！《有線生活》今次為大家介紹7間池袋酒店，有超大浴缸及獨立桑拿房、巴士往返機場及2分鐘到車站等，非常吸引，下次去東京旅遊不妨考慮一下！

目錄

池袋酒店丨1.池袋秘密飯店（Hotel Hisoca Ikebukuro）－2分鐘到車站 獨立桑拿房

新開幕的酒店中，話題性極高的要數Hotel Hisoca Ikebukuro！酒店於2022年3月開幕，距離池袋站只有兩分鐘步程，位置超方便。當中設32間客房，房間以大地色木系風格為主，設計簡約，又有原創傢俬、 陶瓷碗碟等。每房均設有桑拿、大浴缸及餐桌，舒適闊落，令人有放鬆的感覺！酒店最多可6人同住，打破東京酒店房間狹小的印象，適合親子家庭！

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粉色木系風格，設計簡約。（Agoda圖片）

房間寬敞，空間大且舒適，適合親子家庭。（Agoda圖片）

每間房都設獨立桑拿。（Agoda圖片）

浴室設計特別寬敞，可以在旅行期間好好泡個澡舒緩疲勞。（Agoda圖片）

池袋秘密飯店（Hotel Hisoca Ikebukuro）

地址：東京西池袋10-4

池袋酒店丨2.MIMARU池袋（MIMARU TOKYO IKEBUKURO）－開放式廚房 設廚具租借服務 親子友善

MIMARU池袋位於東京池袋商圈，乘山手綫到JR池袋駅，出站行５分鐘左右就能到達，地理位置優越！房間為閣樓式公寓房，可供4人入住。房內可細分成客廳、房間、開放式廚房，酒店亦設有租借廚具服務，包括電飯煲、烤麵包機、吸塵機等。浴室設計成乾濕分離，浴缸亦比一般日本酒店大。房內的浴室用品均以自助形式在酒店大堂供應，提供成人牙刷、小童牙刷、化妝棉、睡衣等等，住客可自行取用。

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房間為閣樓式公寓房，可供4人入住。（Agoda圖片）

房內可細分成客廳、房間、開放式廚房。（Agoda圖片）

房內可細分成客廳、房間。（Agoda圖片）

房問相當寬敞，適合多人家庭。（Agoda圖片）

MIMARU池袋（MIMARU TOKYO IKEBUKURO）

地址：東京都豊島区池袋2-61-1

池袋酒店丨3.東京大都會酒店（Hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro）－日式和風裝潢 3分鐘即達池袋站

東京大都會酒店位於著名的池袋心臟地帶，從池袋站西口步行3分鐘即達，交通便利！ 酒店設有6款房型，共800 間房，最多可供6人入住。酒店環境清幽，城景房更能欣賞池袋的繁華街境。每間客房均設有泡茶設備、浴缸，更設健身房、室內游泳池、Spa按摩等休閒設施，娛樂設施豐富。

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日式和風裝潢。（expedia圖片）

房間空間較大，設備齊全。（expedia圖片）

城景房更能欣賞池袋的繁華街境。（Agoda圖片）

設洗衣房。（expedia圖片）

東京大都會酒店（Hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro）

地址：東京都豐島區西池袋1-6-1

池袋酒店丨4.池袋太陽城王子大飯店 (Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro Tokyo)－設24小時便利商店 利木津巴士往返機場

池袋太陽城王子飯店距離池袋車站8分鐘路程，共有21種房型，1,091間客房，可供6人入住。酒店設計加入一些日式的元素，日系和洋式客房設計簡約大方，房間內部空間大，空間感非常足夠，超適合親子或多人同住。每間客房均有私人衛浴，設有浴缸、盥洗用品和日式浴衣。酒店還附設水族館、24小時便利商店、洗衣房、瑜珈房等，餐飲娛樂設施完備。另外，酒店有利木津巴士，無論往返成田或是羽田機場班次都相當密集，來回機場超方便！

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房間內部空間大，空間感非常足夠。（Agoda圖片）

有私人衛浴，設有浴缸、盥洗用品和日式浴衣。（Agoda圖片）

設瑜珈房，娛樂設施完備。（Agoda圖片）

池袋太陽城王子大飯店 (Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro Tokyo)

地址：東京都豐島區東池袋3-1-5,170-8440

池袋酒店丨5.池袋站北口樂活超級酒店（Super Hotel LOHAS）－設人工碳酸泉 男女分開大浴場

池袋站北口樂活超級酒店距離 JR 池袋站步行僅 5 分鐘，設有209間客房，可供4人入住。酒店設計明亮、乾淨、簡約，具舒適感，住客還可以自己選擇適合的枕頭，非常貼心。酒店打造天然溫泉設施，提供高濃度碳酸溫泉福來路之湯，男女分開，入住時也可以泡個舒適的溫泉，放鬆一下身心！

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房間相當寬闊。（Agoda圖片）

可選擇連境房間，同行私密性滿滿。（SuperHotel圖片）

房客可選擇枕頭，讓睡眠品質大加分。（SuperHotel圖片）

酒店提供高濃度碳酸溫泉。（SuperHotel圖片）

池袋站北口樂活超級酒店（Super Hotel LOHAS）

地址：京都豊島區池袋2丁目62番地14號

池袋酒店丨6.池袋WING國際精選飯店 (Hotel Wing International Select Ikebukuro)－設咖啡館空間 免費小蛋糕供應

池袋WING國際精選飯店離JR池袋站7分鐘，位置算方便。酒店設152間客房，可供四人入住。周邊的熱門景點有東池袋中央公園、WACCA 池袋和日出町公園，還有子安稻荷神社、池袋水天宮和本立寺等，附近有24小時便利店，步行 5 分鐘就能到達Sunshine City，購物和覓食都非常方便！另外，酒店1樓設咖啡館空間，供應各種小蛋糕、手工麵包、啤酒和咖啡。亦附設投幣式洗衣機和烘乾機， 免費租借熨斗、捲髮器等設備，相當貼心。

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房間設計明亮整潔。（tripadvisor圖片）

房間寬敞，可供4入入住。（tripadvisor圖片）

咖啡館空間，供應各種小蛋糕、手工麵包、啤酒和咖啡，適合聊天或獨自工作，房客皆可使用。 （tripadvisor圖片）

房間內配置浴缸。（tripadvisor圖片）

池袋WING國際精選飯店 (Hotel Wing International Select Ikebukuro)

地址：170-0013 東京都 豊島區 3-10-7