返回
按輸入鍵開始搜尋

池袋酒店7大精選推介｜2分鐘到車站／獨立桑拿房／最多6人住 ／有廚房／親子友善

  • Kathy Lo
  • 2023年03月27日
池袋酒店7大精選推介｜2分鐘到車站／獨立桑拿房／最多6人住 ／有廚房／親子友善

池袋酒店2023｜池袋作為與新宿和澀谷並駕齊驅的東京逛街天堂，地點交通方便，美食又多，酒店房價卻相對划算。來到東京自由行，池袋是很值得推薦的住宿地區！《有線生活》今次為大家介紹7間池袋酒店，有超大浴缸及獨立桑拿房、巴士往返機場及2分鐘到車站等，非常吸引，下次去東京旅遊不妨考慮一下！

目錄

  1. 池袋秘密飯店（Hotel Hisoca Ikebukuro）
  2. MIMARU池袋（MIMARU TOKYO IKEBUKURO）
  3. 東京大都會酒店（Hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro）
  4. 池袋太陽城王子大飯店 (Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro Tokyo)
  5. 池袋站北口樂活超級酒店（Super Hotel LOHAS）
  6. 池袋WING國際精選飯店 (Hotel Wing International Select Ikebukuro)
  7. 永成住宿飯店 （Eisei Stay）

池袋酒店丨1.池袋秘密飯店（Hotel Hisoca Ikebukuro）－2分鐘到車站 獨立桑拿房

新開幕的酒店中，話題性極高的要數Hotel Hisoca Ikebukuro！酒店於2022年3月開幕，距離池袋站只有兩分鐘步程，位置超方便。當中設32間客房，房間以大地色木系風格為主，設計簡約，又有原創傢俬、 陶瓷碗碟等。每房均設有桑拿、大浴缸及餐桌，舒適闊落，令人有放鬆的感覺！酒店最多可6人同住，打破東京酒店房間狹小的印象，適合親子家庭！

查看池袋秘密酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Booking.com】

池袋酒店7大精選推介｜2分鐘到車站／獨立桑拿房／6人入住 ／開放式廚房／利木津巴士往返機場
粉色木系風格，設計簡約。（Agoda圖片）
池袋酒店7大精選推介｜2分鐘到車站／獨立桑拿房／6人入住 ／開放式廚房／利木津巴士往返機場
房間寬敞，空間大且舒適，適合親子家庭。（Agoda圖片）
池袋酒店7大精選推介｜2分鐘到車站／獨立桑拿房／6人入住 ／開放式廚房／利木津巴士往返機場
每間房都設獨立桑拿。（Agoda圖片）
池袋酒店7大精選推介｜2分鐘到車站／獨立桑拿房／6人入住 ／開放式廚房／利木津巴士往返機場
浴室設計特別寬敞，可以在旅行期間好好泡個澡舒緩疲勞。（Agoda圖片）

池袋秘密飯店（Hotel Hisoca Ikebukuro）

地址：東京西池袋10-4

交通：JR池袋站2分鐘

價格：HK$1379起／晚（人均HK$689.5）

立即預訂池袋秘密酒店：【Agoda】【Trip.com】【Booking.com】

Klook.com

池袋酒店丨2.MIMARU池袋（MIMARU TOKYO IKEBUKURO）－開放式廚房 設廚具租借服務 親子友善

MIMARU池袋位於東京池袋商圈，乘山手綫到JR池袋駅，出站行５分鐘左右就能到達，地理位置優越！房間為閣樓式公寓房，可供4人入住。房內可細分成客廳、房間、開放式廚房，酒店亦設有租借廚具服務，包括電飯煲、烤麵包機、吸塵機等。浴室設計成乾濕分離，浴缸亦比一般日本酒店大。房內的浴室用品均以自助形式在酒店大堂供應，提供成人牙刷、小童牙刷、化妝棉、睡衣等等，住客可自行取用。

查看MIMARU池袋優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

池袋酒店7大精選推介｜2分鐘到車站／獨立桑拿房／6人入住 ／開放式廚房／利木津巴士往返機場
房間為閣樓式公寓房，可供4人入住。（Agoda圖片）
池袋酒店7大精選推介｜2分鐘到車站／獨立桑拿房／6人入住 ／開放式廚房／利木津巴士往返機場
房內可細分成客廳、房間、開放式廚房。（Agoda圖片）
池袋酒店7大精選推介｜2分鐘到車站／獨立桑拿房／6人入住 ／開放式廚房／利木津巴士往返機場
房內可細分成客廳、房間。（Agoda圖片）
池袋酒店7大精選推介｜2分鐘到車站／獨立桑拿房／6人入住 ／開放式廚房／利木津巴士往返機場
房問相當寬敞，適合多人家庭。（Agoda圖片）

MIMARU池袋（MIMARU TOKYO IKEBUKURO）

地址：東京都豊島区池袋2-61-1

交通：JR池袋站5分鐘

價格：HK$1379起／晚（人均HK$689.5）

立即預訂MIMARU池袋：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

池袋酒店丨3.東京大都會酒店（Hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro）－日式和風裝潢 3分鐘即達池袋站

東京大都會酒店位於著名的池袋心臟地帶，從池袋站西口步行3分鐘即達，交通便利！ 酒店設有6款房型，共800 間房，最多可供6人入住。酒店環境清幽，城景房更能欣賞池袋的繁華街境。每間客房均設有泡茶設備、浴缸，更設健身房、室內游泳池、Spa按摩等休閒設施，娛樂設施豐富。

查看東京大都會酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

池袋酒店7大精選推介｜2分鐘到車站／獨立桑拿房／6人入住 ／開放式廚房／利木津巴士往返機場
日式和風裝潢。（expedia圖片）
池袋酒店7大精選推介｜2分鐘到車站／獨立桑拿房／6人入住 ／開放式廚房／利木津巴士往返機場
房間空間較大，設備齊全。（expedia圖片）
池袋酒店7大精選推介｜2分鐘到車站／獨立桑拿房／6人入住 ／開放式廚房／利木津巴士往返機場
城景房更能欣賞池袋的繁華街境。（Agoda圖片）
池袋酒店7大精選推介｜2分鐘到車站／獨立桑拿房／6人入住 ／開放式廚房／利木津巴士往返機場
設洗衣房。（expedia圖片）

東京大都會酒店（Hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro）

地址：東京都豐島區西池袋1-6-1

交通：池袋站西口步行3分鐘

價格：HK$1222起／晚（人均HK$611）

立即預訂東京大都會酒店：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

Klook.com

池袋酒店丨4.池袋太陽城王子大飯店 (Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro Tokyo)－設24小時便利商店 利木津巴士往返機場

池袋太陽城王子飯店距離池袋車站8分鐘路程，共有21種房型，1,091間客房，可供6人入住。酒店設計加入一些日式的元素，日系和洋式客房設計簡約大方，房間內部空間大，空間感非常足夠，超適合親子或多人同住。每間客房均有私人衛浴，設有浴缸、盥洗用品和日式浴衣。酒店還附設水族館、24小時便利商店、洗衣房、瑜珈房等，餐飲娛樂設施完備。另外，酒店有利木津巴士，無論往返成田或是羽田機場班次都相當密集，來回機場超方便！

查看池袋太陽城王子飯店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

池袋酒店7大精選推介｜2分鐘到車站／獨立桑拿房／6人入住 ／開放式廚房／利木津巴士往返機場
房間內部空間大，空間感非常足夠。（Agoda圖片）
池袋酒店7大精選推介｜2分鐘到車站／獨立桑拿房／6人入住 ／開放式廚房／利木津巴士往返機場
有私人衛浴，設有浴缸、盥洗用品和日式浴衣。（Agoda圖片）
池袋酒店7大精選推介｜2分鐘到車站／獨立桑拿房／6人入住 ／開放式廚房／利木津巴士往返機場
設瑜珈房，娛樂設施完備。（Agoda圖片）

池袋太陽城王子大飯店 (Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro Tokyo)

地址：東京都豐島區東池袋3-1-5,170-8440

交通：從JR池袋站東口徒步大約需要8分鐘

價格：HK$597起／晚（人均HK$298）

立即預訂池袋太陽城王子飯店：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

池袋酒店丨5.池袋站北口樂活超級酒店（Super Hotel LOHAS）－設人工碳酸泉 男女分開大浴場

池袋站北口樂活超級酒店距離 JR 池袋站步行僅 5 分鐘，設有209間客房，可供4人入住。酒店設計明亮、乾淨、簡約，具舒適感，住客還可以自己選擇適合的枕頭，非常貼心。酒店打造天然溫泉設施，提供高濃度碳酸溫泉福來路之湯，男女分開，入住時也可以泡個舒適的溫泉，放鬆一下身心！

查看池袋站北口樂活超級酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Booking.com】

池袋酒店7大精選推介｜2分鐘到車站／獨立桑拿房／6人入住 ／開放式廚房／利木津巴士往返機場
房間相當寬闊。（Agoda圖片）
池袋酒店7大精選推介｜2分鐘到車站／獨立桑拿房／6人入住 ／開放式廚房／利木津巴士往返機場
可選擇連境房間，同行私密性滿滿。（SuperHotel圖片）
池袋酒店7大精選推介｜2分鐘到車站／獨立桑拿房／6人入住 ／開放式廚房／利木津巴士往返機場
房客可選擇枕頭，讓睡眠品質大加分。（SuperHotel圖片）
池袋酒店7大精選推介｜2分鐘到車站／獨立桑拿房／6人入住 ／開放式廚房／利木津巴士往返機場
酒店提供高濃度碳酸溫泉。（SuperHotel圖片）

池袋站北口樂活超級酒店（Super Hotel LOHAS）

地址：京都豊島區池袋2丁目62番地14號

交通：從JR池袋站北口20a徒步大約需要5分鐘

價格：HK$556起／晚（人均HK$278）

立即預訂池袋站北口樂活超級酒店：【Agoda】【Trip.com】【Booking.com】

池袋酒店丨6.池袋WING國際精選飯店 (Hotel Wing International Select Ikebukuro)－設咖啡館空間 免費小蛋糕供應

池袋WING國際精選飯店離JR池袋站7分鐘，位置算方便。酒店設152間客房，可供四人入住。周邊的熱門景點有東池袋中央公園、WACCA 池袋和日出町公園，還有子安稻荷神社、池袋水天宮和本立寺等，附近有24小時便利店，步行 5 分鐘就能到達Sunshine City，購物和覓食都非常方便！另外，酒店1樓設咖啡館空間，供應各種小蛋糕、手工麵包、啤酒和咖啡。亦附設投幣式洗衣機和烘乾機， 免費租借熨斗、捲髮器等設備，相當貼心。

查看池袋WING國際精選飯店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

池袋酒店7大精選推介｜2分鐘到車站／獨立桑拿房／6人入住 ／開放式廚房／利木津巴士往返機場
房間設計明亮整潔。（tripadvisor圖片）
池袋酒店7大精選推介｜2分鐘到車站／獨立桑拿房／6人入住 ／開放式廚房／利木津巴士往返機場
房間寬敞，可供4入入住。（tripadvisor圖片）
池袋酒店7大精選推介｜2分鐘到車站／獨立桑拿房／6人入住 ／開放式廚房／利木津巴士往返機場
咖啡館空間，供應各種小蛋糕、手工麵包、啤酒和咖啡，適合聊天或獨自工作，房客皆可使用。  （tripadvisor圖片）
池袋酒店7大精選推介｜2分鐘到車站／獨立桑拿房／6人入住 ／開放式廚房／利木津巴士往返機場
房間內配置浴缸。（tripadvisor圖片）

池袋WING國際精選飯店 (Hotel Wing International Select Ikebukuro)

地址：170-0013 東京都 豊島區 3-10-7

交通：從JR池袋站步大約需要7分鐘

價格：HK$670起／晚（人均HK$335）

立即預訂池袋WING國際精選飯店：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

Klook.com

池袋酒店丨7.永成住宿飯店 （Eisei Stay）－多人入住公寓式酒店 具小型廚房 獨立陽台

Eisei Stay是適合親子家庭和團體旅客共同入住的公寓式酒店，房間空間感大，可同時容納多人數的房間，可供6人入住，是很多到東京家庭旅行的住客的選擇。酒店採用自助check in，快速方便，房間布置間約質感，空間寬敞舒適。配置小型廚房、冰箱、獨立浴室和廁所、洗衣機、空氣清淨機等，居家設施和備品一應俱全，超適合親子旅行。酒店臨近池袋站西北口，從池袋站走路至 Eisei Stay 約 7 分鐘，附近有藥妝店，交通、飲食、購物各方面都相當方便！

查看永成住宿酒店 Eisei Stay優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

池袋酒店7大精選推介｜2分鐘到車站／獨立桑拿房／6人入住 ／開放式廚房／利木津巴士往返機場
適合親子家庭入住的公寓式酒店。（Agoda圖片）
池袋酒店7大精選推介｜2分鐘到車站／獨立桑拿房／6人入住 ／開放式廚房／利木津巴士往返機場
可同時容納多人數的房間。（Agoda圖片）
池袋酒店7大精選推介｜2分鐘到車站／獨立桑拿房／6人入住 ／開放式廚房／利木津巴士往返機場
配置小型廚房、冰箱、獨立浴室和廁所、洗衣機。（Agoda圖片）
池袋酒店7大精選推介｜2分鐘到車站／獨立桑拿房／6人入住 ／開放式廚房／利木津巴士往返機場
居家設施和備品一應俱全。（Agoda圖片）

永成住宿飯店 （Eisei Stay）

地址：東京都豊島區池袋 1-6-1

交通：從JR池袋站走路約7分鐘

價格：HK833起／晚（人均HK$416.5）

立即預訂永成住宿酒店 Eisei Stay：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

Klook.com

（全文完）

有線生活
東京10間親子酒店2023｜1分鐘步行到JR／小童免費住／房間寬敞／有廚房
東京5間溫泉酒店　5分鐘到JR＋日式旅館＋頂樓露天浴場　箱根泉水直送市中心飯店
池袋有什麼簡約酒店推介？

池袋秘密飯店（Hotel Hisoca Ikebukuro）…詳情

哪間酒店適合親子家庭？

Eisei Stay是適合親子家庭和團體旅客共同入住的公寓式酒店…詳情

其他人也在看
一線搜查｜沙田街坊家中驚現「啡色怪蟲」　網民：夜晚會出嚟吸血　專家拆解4類人屋企易有
2023年03月24日
美婦滴眼藥水緩眼乾致盲：像玻璃碎入眼　揭全美68人受害　多人失明須摘除眼球
2023年03月24日
一線搜查｜八重櫻天水圍公園滿開　必睇粉紅花海、浪漫櫻吹雪｜附花期＋交通方法
2023年03月24日
男子港鐵沙田站墮軌　送院不治
2023年03月24日
將軍澳五車相撞｜前車疑收慢讓的士　貨車、四旅遊巴收掣不及相撞　93人受傷
2023年03月24日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
2023年03月23日