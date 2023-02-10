一線搜查｜消委會拆解4大洗頭謬誤　洗頭水多泡更乾淨？無矽最好？護髮素必須用？

洗頭、吹頭是每日必做的事，有些人甚至會使用直髮器或捲髮器。不過如果用錯方法，隨時令秀髮受損。消委會拆解了多個洗頭謬誤，例如：洗頭水愈多泡愈好？是否必須使用護髮素等。另外亦分享了吹頭免傷髮貼士，大家不妨參考一下。

洗頭、吹頭是每日必做的事，不過如果用錯方法，隨時令秀髮受損。（freepik）

洗頭謬誤｜1. 洗頭水愈多泡愈好

很多人以為洗頭水產生豐盈泡沫，能夠更徹底清潔頭皮。不過，消委會指出，洗頭水的清潔效能與泡沫量未必有直接關係。反而，泡沫量愈多的洗頭水，有機會代表產品添加了濃度較高的表面活性劑，這樣可能會過度清潔髮絲和對頭皮造成刺激。

此外，消委會亦提出另一情況，如果頭皮上的油脂分泌特別旺盛，或頭髮較多污垢，同樣會影響洗頭水的起泡量。此情況可考慮用洗頭水搓洗2次，第1次搓揉時泡沫量或較少，當過水後再用洗頭水搓揉時，泡沫量便會較豐盈。

很多人以為洗頭水產生豐盈泡沫，能夠更徹底清潔頭皮。（freepik）

洗頭謬誤｜2. 含矽洗頭水會堵塞毛孔

有傳使用含矽的洗頭水會阻塞毛孔，令毛囊萎縮，從而出現脫髮，甚至禿頭。消委會指出，一般洗頭水與頭髮接觸的時間很短，而且洗頭時洗頭水亦會被水大量稀釋，因此黏附在頭髮甚至頭皮的程度十分有限，加上聚二甲基矽氧烷的分子尺寸大，並不會被皮膚吸收，故不會進入或堵塞毛孔，亦不會過度積聚在髮絲上。

另外，消委會亦提醒，如選購「無矽」洗頭水時要多加注意，因過往曾測試市面上多款洗頭水，發現部分聲稱「無矽」的洗頭水檢出可致敏防腐劑。

有傳使用含矽的洗頭水會阻塞毛孔，令毛囊萎縮，從而出現脫髮，甚至禿頭。（freepik）

洗頭謬誤｜3. 洗頭水可改善脫髮問題

消委會指出，如出現脫髮問題，要先了解成因，然後再對症下藥。由於脫髮成因眾多，可能與遺傳、飲食習慣、壓力等有關，這些情況便未必能單靠洗頭水解決問題。如果脫髮是由脂溢性皮膚炎所致，使用去油脂效能較好的洗頭水則或可間接改善脫髮情況。

消委會提醒，市面上標榜能「防斷髮」、「防掉髮」的洗頭水，當中有部分說明只可預防因梳理所引致的斷髮或掉髮問題，大家應小心選購，以免與期望的預防脫髮效果有所落差。

如出現脫髮問題，要先了解成因，然後再對症下藥。（freepik）

洗頭謬誤｜4. 必須使用護髮素

對於曾染燙頭髮、吹梳頭髮或洗頭後覺得髮絲纏結的人，護髮素的確能有助改善髮質狀況，不過亦只是短暫性及減少髮絲進一步受損。另外，使用護髮素時，應避開髮根和頭皮，着重搓揉頭髮，待數分鐘後用水徹底沖洗，以免護髮素殘留於頭上。

對於曾染燙頭髮、吹梳頭髮或洗頭後覺得髮絲纏結的人，護髮素的確能有助改善髮質狀況。（freepik）

不吹乾頭髮 髮質會受損

很多人洗完頭後都不會吹頭，習慣自然風乾，又認為用風筒吹頭會令頭髮變得乾旱，損害髮質。不過，消委會指出，事實上正正相反，當頭髮沾濕後會變得特別脆弱，若頭髮長時間處於濕潤的狀態下，髮質便會受損。亦有研究指出，相對於用風筒在距離頭髮15厘米，以47°C的暖風把頭髮吹乾，採用自然乾髮的方式對髮質的損害可能較大。

很多人洗完頭後都不會吹頭，習慣自然風乾。（freepik）

4大吹頭貼士

1. 抹乾頭髮

洗頭後，先用毛巾盡量抹掉水分。

2. 注意溫度

有研究報告指出，超過95°C的熱風會損害頭髮的角質層及使頭髮變得暗啞。對髮質較乾、有皮膚敏感或濕疹的人士，其頭皮更易出現過敏。因此吹頭時，應將風筒溫度調低，或與頭髮保持一點距離，避免太接近頭皮，亦不宜將熱風集中於同一位置。

3. 順著頭髮生長方向吹頭

因頭髮沾濕後，其毛鱗片會張開，順著生長方向吹髮，可以令毛鱗片關閉，使頭髮變得更順滑。

4. 避開髮根、頭皮

氣流應指向髮刷或頭髮，避免吹向髮根及頭皮，這樣有助減低髮質受損的機會。若頭髮較短，吹頭時以手指代梳的效率會更高。

吹頭時要避開髮根、頭皮，這樣有助減低髮質受損的機會。（freepik）

（全文完）

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