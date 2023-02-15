一線搜查｜醫管局推電子病假紙　打工仔必知10個重點　HA Go點用？點向僱主出示？

醫院管理局（醫管局）宣布，3月6日起將於手機App「HA Go」推出電子醫生證明書，即「電子病假紙」，並將分階段取代傳統以人手簽署的實體病假紙。一眾打工仔或許會對此感到陌生，電子版與實體病假紙有甚麼分別？如何查看及向僱主出示電子病假紙？《有線生活》下文整理了有關電子醫生證明書，打工仔必知的10個重點。

醫管局宣布，3月6日起將於手機App「HA Go」推出電子醫生證明書。（政府新聞網）

電子病假紙自動儲存在「HA Go」

現時醫管局每月大約發出15萬張病假紙，為完善病人體驗，並逐步減少發放纸本病假紙，局方近日宣布，3月6日起將推出電子醫生證明書，即「電子病假紙」。電子病假紙與實體病假紙外觀上沒太大分別，並會於病人看診後，自動儲存在醫管局手機App「HA Go」裡，方便查閱。

將分階段取代傳統以人手簽署的實體病假紙。（政府新聞網）

打工仔必知10個重點

【Q1】電子病假紙與實體病假紙有何分別？

醫管局表示，電子病假紙與傳統實體病假紙外觀上沒太大分別，不過電子病假紙的醫生簽名欄，是以電子簽署形式簽發，並附有加密二維碼，而醫生的電子簽署亦與傳統簽名具同等法律效力。

電子病假紙的醫生簽名欄，是以電子簽署形式簽發。（政府新聞網）

附有加密二維碼（政府新聞網）

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【Q2】如何識別電子病假紙真的是由醫管局發出？

掃描該加密二維碼，連結醫管局網站，輸入病人姓名和病假日期，便可核實證明書是否醫管局發出。

【Q3】如何查看電子病假紙？

電子病假紙會自動儲存在醫管局手機App「HA Go」裡，病人可在常用服務點按「我的健康」，進入「我的紀錄」，於就診文檔查看過去看診紀錄。選擇所需日期後，系統便會顯示相關電子病假紙。

電子病假紙會自動儲存在醫管局手機App「HA Go」裡。（政府新聞網）

【Q4】如何向僱主出示電子病假紙？

在「HA Go」找到相關電子病假紙後，按右上角的「分享」按鈕，便會出現加密二維碼。僱主可掃瞄該二維碼，再按指示輸入病人資料後即可查閱。

按右上角的「分享」按鈕（政府新聞網）

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【Q5】若我的僱主不接受電子病假紙，可以申請實體版嗎？

病人可於查看電子病假紙後，自行列印實體版交給僱主／上司。

【Q6】收到電子病假紙後，若發現資料錯誤，應如何修改？

病人如發現資料錯誤需要更改，可致電醫院處理。若涉及更改至較長的病假，或複雜的醫療程序，則需要返回醫院辦理。

病人如發現資料錯誤需要更改，可致電醫院處理。（政府新聞網）

【Q7】電子病假紙能保存多久？

相關電子病假紙或到診證明書等病歷紀錄，在「HA Go」的保存時間為兩年，逾期後可向局方申請取回紀錄。

【Q8】電子病假紙對病人有哪些好處？

醫管局表示，電子病假紙主要有3大優點。在「HA Go」的發放和保存電子病假紙，能方便病人隨時查閱；而相較於紙本病假紙，電子版在儲存和分享上相對簡單；此外，由於現時醫生若透過遙距方式為病人診症，病假紙仍須郵寄／由病人親身領取，電子版推出後，病人診症完便可即時收到病假紙，有助提升病人體驗。

現時醫生若透過遙距方式為病人診症，病假紙仍須郵寄／由病人親身領取。（醫管局圖片）

【Q9】電子病假紙推出後，病人便不會獲發實體病假紙了嗎？

電子病假紙推出初期，醫管局暫時仍會同時發放電子和實體病假紙，並按時檢討分階段取代實體病假紙的時間。

【Q10】實體病假紙何時會被完全取代？

電子病假紙推出初期，醫管局仍會同時發放實體病假紙。當局將按時檢討分階段取代實體病假紙的時間，逐步減少印刷實體病假紙，但暫時未有進入下階段的確實日子。

（全文完）

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