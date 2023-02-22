精神分裂症徵狀與治療一文看清　暴力傾向？藥物治療？冇得斷尾？

一般人對精神病患者存在不少誤解，例如精神分裂症病人往往被想當然地認為有暴力傾向。《有線健康》邀請精神科專科醫生張漢奇，講解甚麼是精神分裂症患者的一般徵狀和治療方式。

講起精神分裂，很多人第一個想法就是思想分裂出多個人格，例如一時是膽小怕事的懦夫，一時是自大狂妄的侵略家，一時卻是出口成章的文化人。

「精神分裂」並非「人格分裂」

精神科專科醫生張漢奇表示，「精神分裂」並非「人格分裂」，而是一種思想出現問題及感覺失調的疾病。「病人最常見的情況是『幻聽』，例如總是聽到有人在談論他、說他的壞話，或是附近總是有人在聊天，但事實上根本沒有人在附近，更沒有人說他的壞話。另一種常見症狀是『妄念』，例如堅信有人要害自己，實際上並無其事。」

流行文化媒界常以精神病患者與恐怖罪行串連起來創作，圖為電影《思·裂》（Split）。（網上圖片）

精神分裂症患者激烈行為不常見

張醫生指出，還有一種常見對精神分裂的誤解：精神分裂症患者，容易產生暴力傾向或做出激烈行為，「其實在統計學上來說，精神分裂症患者有激烈行為並不常見，相比之下，甚至比普羅大眾、例如你和我更少。所以希望大家不要標籤精神分裂症病人，應正確認識這種病，並幫助病人。」

現時，若經精神科醫生診斷確認是精神分裂症，主要靠藥物治療。「藥物對病人幫助很大，因為我們相信病人腦裡面有些分泌失調，才令他們有相關的症狀出現，如果能夠服藥平衡內分泌，病情就會改善。」

精神科專科張漢奇醫生（資料圖片）

精神分裂症會否斷尾？

至於是否可「斷尾」，由於遺傳因素在這個病上擔當很重要的角色，病人服藥可改善症狀，但不會改變遺傳基因，所以只要控制好症狀，不再有幻聽或妄念，不再復發，已算理想。長遠來說，要減少精神分裂症，以下4大重點都不能忽視：

按醫生指示服藥 學會適當減壓 切勿濫藥 不要飲酒

精神分裂很多時都在十多廿歲時開始病發，當中以男性傾向於較早病發，所以一般來說，精神分裂對男性患者整個人生的影響亦都會大些。為了減輕對精神分裂的歧視，近年將年輕人的精神分裂稱為「思覺失調」，這名稱描述症狀比較清楚準確，而且字面上沒那麼嚇人，對於病人積極求醫會有正面作用。

(全文完)

推薦閱讀