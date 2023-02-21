一線搜查｜易通行申請多甩漏　的士司機親身辦理4次　澳門車主等候逾年

易通行｜運輸署推出的不停車繳費服務「易通行」，原定2月試行，但的士業界及不少職業車司機都表示未準備好，最終署方將計劃延至5月7日開始。免費電視77台節目《一線搜查》報道，不少司機都指易通行申請過程多甩漏，有澳門車主更越洋訴苦，批評港府行政混亂。

「易通行」客戶服務中心有不少司機親身辦理手續。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

「易通行」 原計劃於2月26日實施，《一線搜查》2月初時曾報道的士業界指諮詢不足，不少司機及車主都未準備好。報道後不久，運輸署終決定推遲實施「易通行」，按此觀看當時報道。如果你仍未了解「易通行」，可按此【易通行懶人包】。

司機親往易通行客服中心辦理

運輸署於2月13日公布將實施日期延遲至5月7日，翌日《一線搜查》去到葵涌「易通行」客戶服務中心採訪，到場辦理手續的市民，不少都表示已非首次到該處辦手續。的士司機李先生表示：「上咗嚟4次！今次正式話OK喇！」

李先生表示，親自到客服中心4次才成功辦理。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

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物流公司職員要重辦手續

另一位馮先生表示，朋友替他買了「車種貼」，但他整個早上都無法登入系統，因此到客服中心找職員協助，估計要輪候兩小時。而中港物流公司職員任小姐則表示，原本「易通行」方面表示5日後會向其公司車輛發出「車輛貼」，她說：「咁我5日後都收唔到，10日又收唔到，問佢哋點樣做法，就要我帶返啲文件上嚟由頭嚟過（申請）。」

採訪葵涌「易通行」客戶服務中心當日，有市民表示要輪候近兩小時。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

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澳門車主申請冇回音

澳門車主A先生主動聯絡《一線搜查》表示，一年前申請「ZM牌」（港澳車牌）時，已同時登記申請「車輛貼」，而運輸署的記錄也顯示他有申請「車輛貼」，但運輸署內部沒有將其資料交予「易通行」公司，因此沒有人處理其申請，「覺得香港政府行政好混亂」。

《一線搜查》就「ZM牌」車主申請「車輛貼」進度向運輸署查詢，約兩天後A先生便表示收到運輸署通知，指「ZM牌」車主日內將會收到「車輛貼」。有關易通行報道，可於網上重溫《一線搜查》第166集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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