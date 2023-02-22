台北、台中酒店優惠｜6間推介　家庭友善／小童免費住／溫泉　超近西門町、士林夜市

台灣酒店優惠2023｜台灣終於開關了！3年沒去台灣，除了要吃盡夜市美食，亦應訂間酒店好好享受。現於Trip.com預訂台灣酒店低至5折，用MASTERCARD或中銀信用卡額外再減300港元！優惠由即日起至2月24日！​ 《有線生活》下文整理了6間位於台北和台中的酒店，不單鄰近夜市、旅遊熱點，還設有浴場和桑拿，優惠期去到2月25日，有心水就立即預訂吧！

（Unsplash圖片）

台灣酒店

台北優惠酒店

捷絲旅台北館（Trip.com圖片）

台北酒店｜【1】捷絲旅台北林森館（Just Sleep Taipei Lin Sen）－麻雀雖小、五藏俱全

台北的捷絲旅館設有標準雙人房、高級房、豪華房等房型，房間的空間雖然相對地較小，但裡面卻一應俱全。房內設有一張書桌，旁邊牆壁上設有不同空間供住客使用，例如掛衣服、放水杯、水樽的等，可以看出酒店非常懂得善用空間。9折優惠後人均只需約1,197港元起！

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設有標準雙人房、高級房、豪華房等房型（Trip.com圖片）

旁邊牆壁上設有不同空間供住客使用（Trip.com圖片）

捷絲旅 台北館（Just Sleep Taipei Lin Sen）

地址：104台灣台北市中山區林森北路117號3 F

交通：地鐵中山站 步行約8分鐘

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台北圓山大飯店（Trip.com圖片）

台北酒店｜【2】台北圓山大飯店（The Grand Hotel）－全台首間五星級飯店

台北圓山大飯店是台灣第一間五星級飯店，曾接待過多國元首。飯店是一座14層宮殿式建築，紅柱金瓦，充滿古典氣氛。飯店提供經典房、豪華房、天際套房等房型，房間設計都非常古色古香，9折優惠後人均只需約1,178港元起，優惠由即日起至2月24日！而飯店設有溫泉、50米長游泳池、網球場、桌球場等設施，即使不離開飯店也可以玩足一天！

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是台灣第一間五星級飯店（Trip.com圖片）

飯店提供經典房、豪華房、天際套房等房型（Trip.com圖片）

飯店設有溫泉、游泳池、網球場、桌球場等設施（Trip.com圖片）

即使不離開飯店也可以玩足一天！（Trip.com圖片）

台北圓山大飯店（The Grand Hotel）

地址：10427台灣台北市中山區中山北路四段1號

交通：於捷運劍潭站1號出口前，中山北路方向，乘搭免費接駁車

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台北士林星美商旅（Trip.com圖片）

台北酒店｜【3】台北士林星美商旅（Star Beauty Hotel）－家的感覺

台北士林星美商旅就在士林夜市附近，提供經濟大床房、標準大床房、商務大床房、豪華商務房等房型，房間採用暖色設計，家俱和裝修都給人一種家的感覺，而大部分房型都設有浴缸。雖然沒有泳池等休閒設施，但價錢方面相對優惠，適合預算不高的旅客。飯店現時進行9折優惠，折後人均只需約港元841起，優惠由即日起至2月24日！

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提供經濟大床房、標準大床房、商務大床房、豪華商務房等房型（Trip.com圖片）

家俱和裝修都給人一種家的感覺（Trip.com圖片）

大部分房型都設有浴缸（Trip.com圖片）

台北士林星美商旅（Star Beauty Hotel）

地址：111台灣台北市士林區前港街38-1號

交通：地鐵劍潭站 步行約8分鐘

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台北函舍商務旅店（Trip.com圖片）

台北酒店｜【4】台北函舍商務旅店（Han She Business Hotel）－超近西門町

台北函舍商務旅店超近西門町夜市和西門紅樓，設有精緻客房、豪華客房、家庭客房等，飯店從大堂到房間的裝飾都非常典雅，設有中式的木製木椅、床架、鏡子等，並設有浴缸；而家庭客房最多可供4人入住，適合一家大小／一班好友出遊。而飯店現正進行5折優惠，折後人均只需約750港元起，優惠由即日起至2月24日！

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超近西門町夜市和西門紅樓（Trip.com圖片）

（Trip.com圖片）

飯店從大堂到房間的裝飾都非常典雅（Trip.com圖片）

台北函舍商務旅店（Han She Business Hotel）

地址：108台灣台北市萬華區成都路68號 4號10樓

交通：捷運西門站 步行約4分鐘

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台中優惠酒店

台中福華大飯店（Trip.com圖片）

台中酒店｜【5】台中福華大飯店（Howard Prince Hotel Taichung）－設有浴池、桑拿

台中福華大飯店鄰近逢甲夜市，提供高級房、行政房、高級家庭房，房間最小由398平方呎起，並設有浴缸，非常寬敞，更可供1位未滿4歲小童免費同住，適合一家人一起入住。而設施方面，除了設有室外泳池，酒店更有浴池、桑拿等，非常齊全。飯店現時進行9折優惠，折後人均只需約1,270港元起，優惠由即日起至2月24日！

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提供高級房、行政房、高級家庭房（Trip.com圖片）

房間非常寬敞（Trip.com圖片）

設有浴缸（Trip.com圖片）

酒店更有浴池、桑拿等，非常齊全。（Trip.com圖片）

台中福華大飯店（Howard Prince Hotel Taichung）

地址：407台灣台中市西屯區安和路129號

交通：搭乘台灣大道路廊公車編號300-309，於福安站下車，往安和路步行約三分鐘即可抵達。

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台中酒店｜【6】台中公園智選假日飯店（Holiday Inn Express Taichung Park）－鄰近台中車站

台中公園智選假日飯店（Trip.com圖片）

台中公園智選假日飯店屬於Holiday Inn集團酒店，距離台中車站只有8分鐘距離，對旅客來說絕對便利！飯店設標準雙人房、高級客房、四人房，更有為殘疾人士而設的無障礙房間，非常貼心。房間均設有落地玻璃窗，飯店休閒設施雖然不多，勝在地理位置近不少旅遊熱點，例如一中街、宮原眼科等，而且附近就是一中夜市，大家晚上睡不著可以買宵夜回房間「慢慢歎」！

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距離台中車站只有8分鐘距離（Trip.com圖片）

房間均設有落地玻璃窗（Trip.com圖片）

附近就是一中夜市，大家晚上睡不著可以買宵夜回房間「慢慢歎」！（Trip.com圖片）

台中公園智選假日飯店（Holiday Inn Express Taichung Park）

地址：400台灣台中市中區Tze Yu Road94號Sec 2, Taichung

交通：台中火車站 步行約8分鐘

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（全文完）