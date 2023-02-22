返回
按輸入鍵開始搜尋

台北、台中酒店優惠｜6間推介　家庭友善／小童免費住／溫泉　超近西門町、士林夜市

  • Cory
  • 2023年02月22日
台北、台中酒店優惠｜6間推介　家庭友善／小童免費住／溫泉　超近西門町、士林夜市

台灣酒店優惠2023｜台灣終於開關了！3年沒去台灣，除了要吃盡夜市美食，亦應訂間酒店好好享受。現於Trip.com預訂台灣酒店低至5折，用MASTERCARD或中銀信用卡額外再減300港元！優惠由即日起至2月24日！​ 《有線生活》下文整理了6間位於台北和台中的酒店，不單鄰近夜市、旅遊熱點，還設有浴場和桑拿，優惠期去到2月25日，有心水就立即預訂吧！

台北台中優惠酒店6間｜低至5折起！超近西門町、士林夜市、台中車站｜附交通方法
（Unsplash圖片）

台灣酒店

台北優惠酒店

捷絲旅台北館（Just Sleep Taipei Lin Sen）－麻雀雖小、五藏俱全
捷絲旅台北館（Trip.com圖片）

台北酒店｜【1】捷絲旅台北林森館（Just Sleep Taipei Lin Sen）－麻雀雖小、五藏俱全

台北的捷絲旅館設有標準雙人房、高級房、豪華房等房型，房間的空間雖然相對地較小，但裡面卻一應俱全。房內設有一張書桌，旁邊牆壁上設有不同空間供住客使用，例如掛衣服、放水杯、水樽的等，可以看出酒店非常懂得善用空間。9折優惠後人均只需約1,197港元起！

查看捷絲旅（台北林森館）優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

捷絲旅台北館（Just Sleep Taipei Lin Sen）－麻雀雖小、五藏俱全設有標準雙人房、高級房、豪華房等房型
設有標準雙人房、高級房、豪華房等房型（Trip.com圖片）
捷絲旅台北館（Just Sleep Taipei Lin Sen）－麻雀雖小、五藏俱全旁邊牆壁上設有不同空間供住客使用
旁邊牆壁上設有不同空間供住客使用（Trip.com圖片）

捷絲旅 台北館（Just Sleep Taipei Lin Sen）

地址：104台灣台北市中山區林森北路117號3 F
交通：地鐵中山站 步行約8分鐘

立即預訂捷絲旅（台北林森館）：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

👉🏻返回目錄

Klook.com
台北圓山大飯店（The Grand Hotel）－全台首間五星級飯店
台北圓山大飯店（Trip.com圖片）

台北酒店｜【2】台北圓山大飯店（The Grand Hotel）－全台首間五星級飯店

台北圓山大飯店是台灣第一間五星級飯店，曾接待過多國元首。飯店是一座14層宮殿式建築，紅柱金瓦，充滿古典氣氛。飯店提供經典房、豪華房、天際套房等房型，房間設計都非常古色古香，9折優惠後人均只需約1,178港元起，優惠由即日起至2月24日！而飯店設有溫泉、50米長游泳池、網球場、桌球場等設施，即使不離開飯店也可以玩足一天！

查看台北圓山大飯優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

台北圓山大飯店（The Grand Hotel）－全台首間五星級飯店是台灣第一間五星級飯店
是台灣第一間五星級飯店（Trip.com圖片）
台北圓山大飯店（The Grand Hotel）－全台首間五星級飯店飯店提供經典房、豪華房、天際套房等房型
飯店提供經典房、豪華房、天際套房等房型（Trip.com圖片）
台北圓山大飯店（The Grand Hotel）－全台首間五星級飯店飯店設有溫泉、游泳池、網球場、桌球場等設施
飯店設有溫泉、游泳池、網球場、桌球場等設施（Trip.com圖片）
台北圓山大飯店（The Grand Hotel）－全台首間五星級飯店即使不離開飯店也可以玩足一天！
即使不離開飯店也可以玩足一天！（Trip.com圖片）

台北圓山大飯店（The Grand Hotel）

地址：10427台灣台北市中山區中山北路四段1號
交通：於捷運劍潭站1號出口前，中山北路方向，乘搭免費接駁車

立即預訂台北圓山大飯：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

👉🏻返回目錄

Klook.com
台北酒店｜【3】台北士林星美商旅（Star Beauty Hotel）－家的感覺台北士林星美商旅
台北士林星美商旅（Trip.com圖片）

台北酒店｜【3】台北士林星美商旅（Star Beauty Hotel）－家的感覺

台北士林星美商旅就在士林夜市附近，提供經濟大床房、標準大床房、商務大床房、豪華商務房等房型，房間採用暖色設計，家俱和裝修都給人一種家的感覺，而大部分房型都設有浴缸。雖然沒有泳池等休閒設施，但價錢方面相對優惠，適合預算不高的旅客。飯店現時進行9折優惠，折後人均只需約港元841起，優惠由即日起至2月24日！

查看台北士林星美商旅優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

台北酒店｜【3】台北士林星美商旅（Star Beauty Hotel）－家的感覺提供經濟大床房、標準大床房、商務大床房、豪華商務房等房型
提供經濟大床房、標準大床房、商務大床房、豪華商務房等房型（Trip.com圖片）
台北酒店｜【3】台北士林星美商旅（Star Beauty Hotel）－家的感覺家俱和裝修都給人一種家的感覺，
家俱和裝修都給人一種家的感覺（Trip.com圖片）
台北酒店｜【3】台北士林星美商旅（Star Beauty Hotel）－家的感覺大部分房型都設有浴缸
大部分房型都設有浴缸（Trip.com圖片）

台北士林星美商旅（Star Beauty Hotel）

地址：111台灣台北市士林區前港街38-1號
交通：地鐵劍潭站 步行約8分鐘

立即預訂台北士林星美商旅：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

👉🏻返回目錄

台北函舍商務旅店（Han She Business Hotel）－超近西門町台北函舍商務旅店
台北函舍商務旅店（Trip.com圖片）

台北酒店｜【4】台北函舍商務旅店（Han She Business Hotel）－超近西門町

台北函舍商務旅店超近西門町夜市和西門紅樓，設有精緻客房、豪華客房、家庭客房等，飯店從大堂到房間的裝飾都非常典雅，設有中式的木製木椅、床架、鏡子等，並設有浴缸；而家庭客房最多可供4人入住，適合一家大小／一班好友出遊。而飯店現正進行5折優惠，折後人均只需約750港元起，優惠由即日起至2月24日！

查看台北函舍商務旅店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

台北函舍商務旅店（Han She Business Hotel）－超近西門町超近西門町夜市和西門紅樓
超近西門町夜市和西門紅樓（Trip.com圖片）
台北函舍商務旅店（Han She Business Hotel）－超近西門町設有精緻客房、豪華客房、家庭客房等
（Trip.com圖片）
台北函舍商務旅店（Han She Business Hotel）－超近西門町飯店從大堂到房間的裝飾都非常典雅
飯店從大堂到房間的裝飾都非常典雅（Trip.com圖片）

台北函舍商務旅店（Han She Business Hotel）

地址：108台灣台北市萬華區成都路68號 4號10樓
交通：捷運西門站 步行約4分鐘

立即預訂台北函舍商務旅店：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

👉🏻返回目錄

台中優惠酒店

台中福華大飯店（Howard Prince Hotel Taichung）－設有浴池、桑拿
台中福華大飯店（Trip.com圖片）

台中酒店｜【5】台中福華大飯店（Howard Prince Hotel Taichung）－設有浴池、桑拿

台中福華大飯店鄰近逢甲夜市，提供高級房、行政房、高級家庭房，房間最小由398平方呎起，並設有浴缸，非常寬敞，更可供1位未滿4歲小童免費同住，適合一家人一起入住。而設施方面，除了設有室外泳池，酒店更有浴池、桑拿等，非常齊全。飯店現時進行9折優惠，折後人均只需約1,270港元起，優惠由即日起至2月24日！

查看台中福華大飯店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

台中福華大飯店（Howard Prince Hotel Taichung）－設有浴池、桑拿提供高級房、行政房、高級家庭房
提供高級房、行政房、高級家庭房（Trip.com圖片）
台中福華大飯店（Howard Prince Hotel Taichung）－設有浴池、桑拿房間非常寬敞
房間非常寬敞（Trip.com圖片）
台中福華大飯店（Howard Prince Hotel Taichung）－設有浴池、桑拿並設有浴缸，
設有浴缸（Trip.com圖片）
台中福華大飯店（Howard Prince Hotel Taichung）－設有浴池、桑拿酒店更有浴池、桑拿等，非常齊全。
酒店更有浴池、桑拿等，非常齊全。（Trip.com圖片）

台中福華大飯店（Howard Prince Hotel Taichung）

地址：407台灣台中市西屯區安和路129號
交通：搭乘台灣大道路廊公車編號300-309，於福安站下車，往安和路步行約三分鐘即可抵達。

立即預訂台中福華大飯店：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

👉🏻返回目錄

台中酒店｜【6】台中公園智選假日飯店（Holiday Inn Express Taichung Park）－鄰近台中車站

台中公園智選假日飯店（Holiday Inn Express Taichung Park）－鄰近台中車站
台中公園智選假日飯店（Trip.com圖片）

台中公園智選假日飯店屬於Holiday Inn集團酒店，距離台中車站只有8分鐘距離，對旅客來說絕對便利！飯店設標準雙人房、高級客房、四人房，更有為殘疾人士而設的無障礙房間，非常貼心。房間均設有落地玻璃窗，飯店休閒設施雖然不多，勝在地理位置近不少旅遊熱點，例如一中街、宮原眼科等，而且附近就是一中夜市，大家晚上睡不著可以買宵夜回房間「慢慢歎」！

查看台中公園智選假日飯店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

台中公園智選假日飯店（Holiday Inn Express Taichung Park）－鄰近台中車站距離台中車站只有8分鐘距離
距離台中車站只有8分鐘距離（Trip.com圖片）
台中公園智選假日飯店（Holiday Inn Express Taichung Park）－鄰近台中車站房間均設有落地玻璃窗
房間均設有落地玻璃窗（Trip.com圖片）
台中公園智選假日飯店（Holiday Inn Express Taich附近就是一中夜市，大家晚上睡不著可以買宵夜回房間「慢慢歎」！ung Park）－鄰近台中車站
附近就是一中夜市，大家晚上睡不著可以買宵夜回房間「慢慢歎」！（Trip.com圖片）

台中公園智選假日飯店（Holiday Inn Express Taichung Park）

地址：400台灣台中市中區Tze Yu Road94號Sec 2, Taichung
交通：台中火車站 步行約8分鐘

立即預訂台中公園智選假日飯店：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

👉🏻返回目錄

Klook.com

（全文完）

有線生活
台灣自由行｜台北新酒店8間推介2023　1分鐘到車站／日式大浴場／親子友善／Hermès團隊設計
台中新酒店8大推介　無邊際泳池／奢華浴缸／鄰近夜市／親子友善／日式房間　最平$193！
問：台北士林星美商旅在哪裡？

答：台北士林星美商旅就在士林夜市附近…詳情按此

問：台北圓山大飯店很有名嗎？

答：台北圓山大飯店是台灣第一間五星級飯店…詳情按此

其他人也在看
奶茶每日一杯　30歲女皮膚老化如50歲　中醫警告如不想肌膚鬆弛：3種食物忌吃
2023年02月16日
觀塘華峰園三歲女童墮樓　送院不治　單位疑無裝窗花
2023年02月19日
大師同款？星雲「舍利子」遭網購盜圖　火化為何燒出結晶　佛、醫有何解釋？
2023年02月15日
考車牌｜考路試犯錯「肥佬」　圖以500元行賄考官換合格　26歲男子遭廉署起訴
2023年02月21日
一線搜查｜港男搭的士疑扮無錢走數　用銀行卡抵押遭拒　司機：值咩錢？
2023年02月17日
地震先兆？　日本九州逾百河豚屍體沖上岸　研究員稱史無前例　推測大量死亡可能原因
2023年02月16日