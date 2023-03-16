首爾酒店｜首爾麻浦魯內酒店　新開幕／5分鐘到車站／弘大1站到／小童免費住／有家庭房

首爾酒店2023｜計劃首爾旅行的住宿時，大家第一時間可能都會想起弘大、明洞等熱門地區。小編要為大家介紹一間位於麻浦區的新酒店，首爾麻浦魯內酒店。這間酒店的最大優勢就是其地理位置，只需5分鐘路程便可到達地鐵站，坐一個站就可去到弘大站和首爾站，更連接住機場線，不管是觀光、血拼、往返機場都超方便，立即看下文詳細介紹！

計劃首爾旅行的住宿時，大家第一時間可能都會想起弘大、明洞等熱門地區。（Unsplash圖片）

韓國住宿推介：

首爾21間超近地鐵酒店👍🏻最快30秒行到明洞、弘大🤩

14間首爾新開酒店👍🏻超近明洞、弘大之餘，房內更設私人泳池🤩

首爾9間風呂酒店👍🏻浸溫泉無需去偏遠郊區，明洞、江南都有，房內歎奢華私人浴池🤩

首爾麻浦魯內酒店於2022年3月25日開幕。（Trip.com圖片）

連接機場線 一站到弘大

2022年3月25日開幕的首爾麻浦魯內酒店（Roynet Hotel Seoul Mapo），屬於日本大和飯店集團旗下酒店。酒店位於地鐵5號麻浦線和機場線孔德站之間，從麻浦地鐵站走路5分鐘，或孔德站走6分鐘均可到達酒店。而且孔德站連接住地鐵5號、6號線、京義中史以及機場線，坐一個站就可到達旅遊熱點弘大站和首爾站，不管是觀光、血拼、往返機場都超方便！

查看首爾麻浦魯內酒店優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

從麻浦地鐵站走路5分鐘（Trip.com圖片）

每房均設淋浴間＋浴缸

酒店設有標準雙人房、高級雙人房、豪華房、頂級套房等11款房型，房間的裝修相對簡樸，不過每間房均設有淋浴間和浴缸、大電視，燈光更可以任調光暗，絕對不普通！最基本的標準雙人房（Standard Double Room）面積258平方呎，設有一張雙人床，可讓1位未滿14歲小童可不加床免費入住，房價一晚由476港元起。

立即預訂首爾麻浦魯內酒店： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

酒店設有標準雙人房、高級雙人房、豪華房、頂級套房等11款房型。（Trip.com圖片）

最基本的標準雙人房面積258 平方呎。（Trip.com圖片）

每間房均設有淋浴間和浴缸（Trip.com圖片）

而最高級的皇室套房（Royal Suite）面積840平方呎，非常寬敞。套房內設有客廳、2張雙人床，2位未滿14歲小童可不加床免費入住，適合一家人入住，一晚價錢只需1,523港元，四人家庭人均約380港元。

查看首爾麻浦魯內酒店優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

最高級的皇室套房面積840平方呎。（Trip.com圖片）

套房內設有客廳（Trip.com圖片）

韓國住宿推介：

韓國首爾親子酒店10間推介👍🏻2分鐘到弘大站＋有廚房＋室內嬉水池🤩

10間弘大附近的高CP酒店👍🏻30秒到地鐵站，露台有私人浴池🤩

首爾東大門10間高CP酒店👍🏻1分鐘到車站、DDP 有廚房／頂層泳池／家庭公寓🤩

提供微波爐、熱水

酒店的某些樓層有提供微波爐、熱水、製冰機、紙杯，住客可以隨時翻熱食物、沖杯麵，對愛吃宵夜的旅客來說十分方便！而酒店樓下就有韓國連鎖Cafe，A Twosome Place，附近還有幾間便利店、Olive Young、郵局等，雖然酒店的休閒設施只有健身室，勝在位置便利、價格優惠，CP值超高！

住客可以翻熱食物、沖杯麵（Trip.com圖片）

樓下就有A Twosome Place（資料圖片）

首爾麻浦魯內飯酒店（Roynet Hotel Seoul Mapo｜로이넷호텔 서울 마포）

地址：首爾市 麻浦區 麻浦大路 67 ｜서울 마포구 마포대로 67

交通：地鐵5號線 麻浦站 2號出口 步行5分鐘 ／地鐵6號線 孔德站 1號出口 步行6分鐘

立即預訂首爾麻浦魯內酒店： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

（全文完）