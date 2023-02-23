一線搜查｜屯門、天水圍賞花好去處　魯冰花＋繡球花花海＋藍白色風車｜附交通方法

春暖花開，又是賞花的好時機！本港各區都有不同花卉盛放，近日有不少人在社交平台分享，天水圍公園拍到一大片色彩繽紛的魯冰花海，以及屯門公園繡球花花海，更有一個藍白色風車打卡位，十分適合週末假日前往欣賞。《有線生活》為大家整理了2大賞花好去處的地點詳情，絕對不能錯過！

春暖花開，又是賞花的好時機，本港各區都有不同花卉盛放。（Leo Lam授權、香港風景分享組組員Ada Hung提供）

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香港賞花好去處｜1. 天水圍公園

．魯冰花

魯冰花，又名羽扇豆，外形像一支支粟米，而且色彩繽紛，有鵝黃色、紅色、淺藍、粉紅及紫色等，最佳賞花期一般為2月至3月初。魯冰花在香港較為少見，通常於紐西蘭、台灣等地較常見，不過近日有不少網民在天水圍公園發現其蹤影，更紛紛拍下照片分享到Facebook群組。

近日有不少網民在天水圍公園發現魯冰花。（香港風景分享組組員Ada Hung提供）

網民Ada於「香港風景分享組」上載多張魯冰花照片，表示攝於天水圍公園近噴水池附近。從其照片可見，現場有一大片魯冰花，每朵均整整齊齊地佇立在花圃內，有粉紅色、桃紅色、黃色及紫色等，五彩斑斕，十分奪目。

網民在天水圍公園近噴水池附近拍攝的魯冰花。（香港風景分享組組員Ada Hung提供）

有粉紅色、桃紅色、黃色及紫色等，五彩斑斕，十分奪目。（香港風景分享組組員Ada Hung提供）

每朵均整整齊齊地佇立在花圃內。（香港風景分享組組員Ada Hung提供）

．繡球花

除了魯冰花，同場亦有繡球花。鄰近銀座廣場附近有一片漸變色繡球花海，有淺粉紅色、粉藍色、粉紫色、紫紅色等。

鄰近銀座廣場附近有一片漸變色繡球花海。（David Cheng＠FB）

天水圍公園

地址：天水圍天瑞路6號天水圍公園

交通方法：於天水圍站乘搭輕鐵，在銀座站下車，步行約6分鐘

香港賞花好去處｜2. 屯門公園

．繡球花

雖然本港多區都有繡球花蹤影，但有不少人都特意前往屯門公園欣賞！皆因此處不但有一大片繡球花花海，更有一個被花卉包圍的藍白色荷蘭風車，乍眼一看猶如置身童話世界般，吸引一眾人士專程到此打卡。

不但有一大片繡球花花海，更有一個被花卉包圍的藍白色荷蘭風車。（圖片授權：Ayu Chan＠FB）

網民Leo於「香港風景攝影會」分享了多張於屯門公園拍攝的繡球花相片，他向《有線生活》分享了園內幾個賞花好位置，「其實有幾個位置較多花，近屯門站的公園入口附近、公園內人工湖嘅橋頭附近。另外，風車位置就喺公園內兒童遊樂場入口隔離，而風車的另一面就係心型花叢。」大家前往屯門公園賞花時，記得不要錯過了！

網民Leo於「香港風景攝影會」分享了多張於屯門公園拍攝的繡球花相片。（圖片授權：Leo Lam＠FB）

屯門公園有一大片繡球花花海。（香港風景分享組組員Ada Hung提供）

風車的另一面是心型花叢。（圖片授權：Leo Lam＠FB）

．矮牽牛、炙熱榮耀鬼針

屯門公園不止有繡球花，附近亦種植了不同的花卉，顏色鮮艷奪目，例如有矮牽牛、炙熱榮耀鬼針草及南非萬壽菊等，愛花之人可以一併欣賞。

屯門公園更有矮牽牛。（圖片授權：Ayu Chan＠FB）

亦有炙熱榮耀鬼針草。（圖片授權：Ayu Chan＠FB）

屯門公園

地址：屯門屯門鄉事會路

交通方法：按此

（全文完）

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