天文台開放日2023｜3月免費入場參觀　網上登記3大步驟＋登記連結

天文台開放日2023｜為慶祝天文台成立140周年，天文台將於3月一連兩日舉辦開放日，即日起可於網上登記！開放日將設有展覽介紹天文台的工作，設有攤位遊戲，亦可參觀尖沙咀天文台總部。市民可在3月6日前，在網上登記，每人最多可索取4張門票，費用全免。即睇網上登記方式！

香港天文台將於2023年3月25日（星期六）及26日（星期日）舉行開放日！開放日採用今年世界氣象日的「天氣．氣候．水，代代向未來」主題，透過展覽及攤位遊戲，提高公眾對氣候變化的關注和認識，並介紹天文台如何應用嶄新科技提供各項服務，例如天氣預報、航空氣象、微氣候監測及輻射監測。

有興趣參加開放日的市民須先於3月6日中午12時前，進行網上登記。市民前往天文台網站後，可選擇參觀日期及時段、填妥個人資料再填選確認，完成這3個步驟即可。每人最多可索取4張入場券，如開放日報名人數超出限額，天文台將會進行電腦抽籤，成功抽中的市民會於3月14日或之前，經電郵收到電子入場券，費用全免。

選擇參觀日期及時段。（香港天文台）

填妥個人資料。（香港天文台）

填選確認。（香港天文台）

天文台開放日2023

地點：香港天文台總部（九龍彌敦道134A號）

日期：3月25及26日（星期六及星期日）

時間：上午9時30分至下午5時正

網上登記網址：https://www.hkoopenday.gov.hk/tc/registration/

網上登記截止日期：2023年3月6日中午12時正

註: 每節參觀時間約1小時

（全文完）