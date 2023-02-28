一線搜查｜柴灣街頭男女互摑片瘋傳　短裙女遭推跌險被車撞　網民：尾段峰迴路轉

日前網上流傳一段男女打交影片，事發於柴灣，一對男女站在馬路中心疑因查手機問題發生爭執，男方一度將女方推跌，令女方跌倒撞落正在倒車的小巴旁邊，險象環生。後來兩人更出手「互摑」，直到片段完結，男方則將女方抱入懷中，整個過程被附近大廈的住戶拍下來，並配上旁白。

日前網上流傳一段男女打交影片，一對男女站在馬路中心疑因查手機問題發生爭執。（填鴨式教育受害者＠微博）

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男方推跌女方 險遭小巴撞

有網民在Facebook群組「柴灣人柴灣事」轉載一段影片，事發地點為柴灣馬路中心。從影片可見，一名穿黑色短裙的女子走近男方，欲伸手搶去手機，並大喊：「攞番嚟啦，乜X嘢啫！」結果男方用手阻擋，更將女方推跌，撞向後面正在倒車的小巴車身，幸好小巴及時停低，未有造成意外。

女子走近男方，欲伸手搶去手機，男方將女方推跌。（填鴨式教育受害者＠微博）

女方失平衡跌倒，撞向後面正在倒車的小巴車身。（填鴨式教育受害者＠微博）

男女爭執互摑

女方隨後撿起外套，並站起來扯著男方衣服的帽子，將他拉停，而男方則一直低頭查看手機。此時兩人再次發生爭執，女方突然掌摑男方，而男方亦反擊打回女方一巴掌，然後不停對著手機指罵。過了一會，女方又出手打男方，雙方經過一輪對峙後，女方便走到私家車前欲打開車門上車，男方則走上前關上車門阻止。

女方突然掌摑男方，而男方亦反擊打回女方一巴掌。（填鴨式教育受害者＠微博）

女方走到私家車前欲打開車門上車。（填鴨式教育受害者＠微博）

男方最後上前緊抱女方

兩人繼續站在私家車旁邊爭執，男方突然取出香煙，女方一度想離開卻被男方用手阻攔，後來男方突然一手將女方抱入懷內，將她緊緊抱實。而女方則用手擋著男方的嘴不讓其靠近，然後掙脫，並用外套打落男方臉頰，此時男方再次上前抱實女方。

兩人繼續站在私家車旁邊爭執，男方突然取出香煙。（填鴨式教育受害者＠微博）

男方突然一手將女方抱入懷內。（填鴨式教育受害者＠微博）

女方掙脫後，用外套打落男方臉頰。（填鴨式教育受害者＠微博）

網民：這是拍戲嗎

片段到此為止，該片段最先於2月26在微博上發佈，當時已引起不少網民熱議，「差點命都沒了，還抱著」、「尾段真係峰迴路轉」、「這是拍戲嗎」、「我還以為劇情是第一下直接滾車底下了呢」。另外，亦有網民推測男方查看手機的原因：「男的懷疑女的出軌，拿女的手機唸跟異性的聊天記錄」、「看視頻絕對是男的發現了女生的秘密」。

（全文完）