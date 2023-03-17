越南河內新酒店10間｜無邊際泳池／水療SPA／熱石按磨／雲石奢華浴缸／最多6人住

河內新酒店2023｜河內是越南的首都，也是越南的工業、文化中心，同時也是越南歷史上的古都，擁有1000多年的歷史，超值得一去！《有線生活》為大家整理了疫情期間，10間全新開業的河內新酒店，有無邊際泳池、水療SPA按摩、環景高空酒吧等！即看下文！

目 錄：

更多住宿推介：

韓國釜山7間新酒店｜5分鐘步程到車站／私人風呂／頂樓泳池 海景房人均$155｜附交通方法

泰國曼谷2023新酒店15間｜曼谷艾拉酒店超近BTS站+30米無邊際泳池＋水療 胡慧沖都推介

河內新酒店｜1. 河內嘉佩樂酒店（Capella Hanoi）－融合歌劇主題 水療中心 奢華風格室內游泳池

河內嘉佩樂酒店於2021年4月開幕，位於河內市最具當地文化氛圍的老城區，鄰近河內大劇院與還劍湖等知名景點，地理位置超方便！酒店提供9種房型，設15間客房、24間套房與4間劇院套房選擇，可供4人入住。酒店客房皆為歌劇主題的設計風格，採用各式手繪壁畫與藝術裝飾，充滿法式風情。

酒店設置Backstage餐廳、Diva’s Lounge酒吧、Auriga水療中心，及室內游泳池，休閒娛樂設施相當豐富！

查看河內嘉佩樂酒店優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

客房皆為歌劇主題的設計風格，採用各式手繪壁畫與藝術裝飾。（trip.com）

套房設小型客廳，適合親子旅遊。（trip.com）

雲石奢華風格浴室，打卡必備。（trip.com）

設獨立露台，空間感相當大。（trip.com）

超寬闊室內游泳池。（trip.com）

查看河內嘉佩樂酒店優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

Diva’s Lounge酒吧。（trip.com）

Auriga水療SPA，十分療癒。（trip.com）

河內嘉佩樂酒店（Capella Hanoi）

地址：河內, 還劍郡, 11 Lê Phụng Hiểu, 100000

價格：HK$？？起／晚（人均HK$？？）

立即預訂河內嘉佩樂酒店： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

河內新酒店｜2. 河內輝盛閣國際公寓（Fraser Residence Hanoi）－連接Syrena購物中心 獨立客廳露台 可供6人入住

河內輝盛閣國際公寓於2021年開幕，距離市中心僅15分鐘車程，可以從酒店直接進入相連的Syrena購物中心，酒店亦提供前往城市其他部份的免費班車服務，十分方便！酒店提供 186 間客房，設有獨立客廳及廚房，可供6人入住，另設有洗乾衣機，相當適合親子旅遊。

酒店設有高空室外泳池，能飽覽超美河內夜景，更設24 小時健身室，度假必去！

查看河內輝盛閣國際公寓優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

房間寬敞，配合超大落地窗，採光超明亮。（Agoda.com）

設有獨立客廳及廚房，可供6人入住。（booking.com）

乾濕分離浴室，空間感相當大。（Agoda.com）

查看河內輝盛閣國際公寓優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

設有高空室外泳池，能飽覽超美河內夜景。（Agoda.com）

設24 小時健身室。（Agoda.com）

河內輝盛閣國際公寓（Fraser Residence Hanoi）

地址：51 Xuan Dieu, Quang An, Tay Ho Dist, 西湖區, 河內

交通：河內龍邊火車站13分鐘車程

價格：HK$758起／晚（人均HK$379）

立即預訂河內輝盛閣國際公寓： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

河內新酒店｜3. La Saveur de Hoa Binh Resort－超大室外遊泳池 水療SPA 兒童天地

La Saveur de Hoa Binh Resort於2021年開幕，提供7種房型，每間客房都有不同設計，附有獨立客廳和露台，最多可供6人住。酒店設有超大室外遊泳池、兒童天地、健身室、卡啦OK和酒吧，住客更可享用 SPA 服務，當中包含熱石按摩、體膜護理或面部療程服務，絕對是放鬆休閒的不二之選！

值得一提的是，酒店提供便捷的接駁服務，方便住客往返機場，相當貼心。

查看La Saveur de Hoa Binh Resort優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

酒店房間寬敞舒適。（hotels.com）

超大室外遊泳池，打卡一流！（hotels.com）

設兒童戲水池。（hotels.com）

查看La Saveur de Hoa Binh Resort優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

可享用 SPA 服務，當中包含熱石按摩、體膜護理或面部療程服務。（hotels.com）

兒童天地，適合親子玩樂。（hotels.com）

La Saveur de Hoa Binh Resort

地址：Suoi Seu, Nhuan Trach, Luong Son, Hoa Binh, 351970

交通：機場接駁車 (收費)

價格：HK$392起／晚（人均HK$196）

立即預訂La Saveur de Hoa Binh Resort： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

河內新酒店｜4. 河內Ga索喬飯店（SOJO Hotel Ga Hanoi）－5分鐘到火車街 高科技智能入住體驗

河內Ga索喬飯店是2021年6月開幕的新酒店，鄰近河內的熱門景點，5分鐘到火車街，位置超便利，住客亦可提早於入住前預約機場接送服務。酒店總計129間房間，房間內部空間大，空間感非常足夠，可供4人入住。部分房型配合超大落地窗，採光超明亮，可直接在房間內欣賞河內美景。另外，住客可享高科技智能入住體驗，自助check in！酒店的設施豐富，附設酒吧、健身房及公共休憩娛樂空間。

查看河內Ga索喬飯店優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

部分房型配合超大落地窗，采光超明亮。（Agoda.com）

房間寬敞。（Agoda.com）

查看河內Ga索喬飯店優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

設有健身室。（Agoda.com）

公共休憩娛樂空間。（Agoda.com）

適合多人聚會。（Agoda.com）

河內Ga索喬飯店（SOJO Hotel Ga Hanoi）

地址：115 Tran Hung Dao Str, Hoan Kiem Dist, 還劍郡, 河內

交通：5分鐘到火車街

價格：HK$325起／晚（人均HK$162.5）

立即預訂河內Ga索喬飯店： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

河內新酒店｜5. 熱情河內酒店及Spa（La Passion Hanoi Hotel and Spa）－2分鐘到昇龍水上木偶劇院

熱情河內酒店及Spa於2021年開幕，坐落於還劍湖地區，鄰近昇龍水上木偶劇院，地理位置優越。酒店提早於入住前預約機場接送服務，更提供的士、接駁車和租車服務，輕鬆遊覽河內，來回更方便順暢！酒店設有48間客房，設計簡約高級，部分客房帶獨立露台，空間感滿滿。

酒店設多元化活動及設施，住客可在水療和按摩享受一趟身心治癒之旅，晚上能到高空酒吧小酌一番，享受完美假期！

查看熱情河內酒店及Spa優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

酒店鄰近昇龍水上木偶劇院，地理位置優越。（Agoda.com）

房間寬敞。（Agoda.com）

超美雲石浴室。（Agoda.com）

查看熱情河內酒店及Spa優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

自助式早餐。（Agoda.com）

晚上能到高空酒吧小酌一番。（Agoda.com）

設公共休憩空間。（Agoda.com）

熱情河內酒店及Spa（La Passion Hanoi Hotel and Spa）

地址：河內, 還劍郡, 26 Hang Thung, Hoan Kiem, 100000

價格：HK$447起／晚（人均HK$223.5）

立即預訂熱情河內酒店及Spa： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

河內新酒店｜6. Grand K Hotel Suites Hanoi－落地玻璃窗 INS打卡雲石浴室 室內游泳池

Grand K Hotel Suites Hanoi於2022年12月開幕，酒店提供7種房型，262間客房，以豪華和現代的建築風格設計，每間房都擁有大面落地窗，能欣賞河內市景。酒店配備尖端技術的會議室、健身室、餐廳、Sky 45酒吧、室內游泳池、兒童俱樂部等休閒娛樂設施，給旅客一種愜意放鬆的氛圍！

查看Grand K Hotel Suites Hanoi優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

客房以豪華和現代的建築風格設計。（booking.com）

每間房都擁有大面落地窗，能欣賞河內市景。（booking.com）

套房設小型客廳。（booking.com）

查看Grand K Hotel Suites Hanoi優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

雲石浴室拍照超美。（booking.com）

Sky 45酒吧。（booking.com）

室內設計游泳池，娛樂設施豐富。（booking.com）

Grand K Hotel Suites Hanoi

地址：No. 2 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam, Cau Giay, 河內

價格：HK$650起／晚（人均HK$325）

立即預訂Grand K Hotel Suites Hanoi： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

河內新酒店｜7. 美德維爾傳奇水療飯店（May De Ville Legend Hotel & Spa）－超大露台 水療SPA按摩

美德維爾傳奇水療飯店於2022全新改建，位於河內市還劍郡精華地段，距離河內古城門、同春市場、昇龍水上木偶劇院等河內景點很近。房間以深色搭配深藍色調，讓整個房間質感爆棚，部分房型具備小型客廳、景觀陽台，空間相當寬敞，可供4人入住。另外，樓下還有24小時便利店，附近餐廳多樣化，用餐非常方便。

房間以深色搭配深藍色調，讓整個房間質感爆棚。（booking.com）

部分房型具備小型客廳、景觀陽台，空間相當寬敞！（booking.com）

May Spa提供水療SPA按摩。（booking.com）

美德維爾傳奇水療飯店（May De Ville Legend Hotel & Spa）

地址：23 Nguyen Sieu, Hang Buom, Hoan Kiem, 還劍區, 河內

價格：HK$574起／晚（人均HK$287）

立即預訂美德維爾傳奇水療飯店： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

河內新酒店｜8. 利亞絲綢酒店（LeaH Silk Hotel）－無邊際泳池 獨立露台 蒸氣桑拿室

利亞絲綢酒店是2022開幕的新酒店，位於市中心，享有優越的地理位置。酒店共有6種房型，50間客房，可供4人入住。設有酒吧、高爾夫球場、健身中心、蒸氣桑拿室、無邊際泳池等娛樂設置，不用出門就能享受美好一天！ 另外，酒店設有共用廚房，超適合一家大小入住。

查看利亞絲綢酒店優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

共有6種房型，50間客房，可供4人入住。（Agoda.com）

浴室寬敞舒適。（Agoda.com）

在蛋形浴缸中泡澡相當治癒。（Agoda.com）

超美無邊隆游泳池。（Agoda.com）

查看利亞絲綢酒店優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

邊游泳邊欣賞河內城景。（Agoda.com）

設蒸氣桑拿室。（Agoda.com）

利亞絲綢酒店（LeaH Silk Hotel）

地址： No.41.43 Hang Bong Street – Hoan Kiem – Dist, Hanoi City

價格：HK$609起／晚（人均HK$304.5）

立即預訂利亞絲綢酒店： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

河內新酒店｜9. L’HÔTEL du LAC Hanoi－露天護理區 蒸氣桑拿SPA 熱石按摩 獨立露台

L’HÔTEL du LAC Hanoi於2022年開幕，坐落在恆通街，在老城區的中心地帶，到還劍湖只需3分鐘步程，地理位置相當方便。酒店以傳統民間版畫為主題，設66間客房，房間寬敞，配備頂樓露台。酒店設有蒸氣桑拿、SPA 、熱石按摩，可享受體膜護理或面部療程服務，給人奢華享受。

查看L’HÔTEL du LAC Hanoi優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

獨立露台設計、採光充足。（hotels.com）

房間寬敞，配備頂樓露台。（hotels.com）

浴室乾淨，乾濕分離。（hotels.com）

設水療SPA。（hotels.com）

查看L’HÔTEL du LAC Hanoi優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

熱石按摩，可享受體膜護理或面部療程服務。（hotels.com）

頂樓露台，有個舒適的休憩空間。（hotels.com）

L’HÔTEL du LAC Hanoi

地址：35 Phố Hàng Trống, 2022, 還劍郡, 河內

價格：HK$581起／晚（人均HK$290.5）

立即預訂L’HÔTEL du LAC Hanoi： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

河內新酒店｜10. 橄欖石豪華精品大飯店 (Peridot Grand Luxury Boutique Hotel)－空中酒吧 唯美無邊際泳池

橄欖石豪華精品大飯店於2022開幕，店位於河內古街區內，地點方便。酒店裝潢融合了自然元素，給人一種溫馨的氛圍。酒店設有10種房型，除了唯美無邊際泳池及空中酒吧，更設置了設備齊全的健身房、僻靜的水療中心以及按摩浴缸和蒸汽桑拿浴室。 透過定制的正宗療法和特色按摩，讓住客有更舒適的入住體驗。

查看橄欖石豪華精品大飯店優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

房間擁有超大採光落地窗，讓人感到溫暖明亮。（Agoda.com）

擁有遼闊的窗景及自然柔和採光。（Agoda.com）

浴室寬敞，明亮乾淨。（Agoda.com）

查看橄欖石豪華精品大飯店優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

空中酒吧，可俯瞰市景。（Agoda.com）

欣賞超美河內夜景。（Agoda.com）

無邊際泳池可以居高欣賞市景、享受游泳。（Agoda.com）

無邊際泳池。（Agoda.com）

立即預訂橄欖石豪華精品大飯店： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

透過定制的正宗療法和特色按摩，讓住客有更舒適的入住體驗。（Agoda.com）

設備齊全的健身中心。（Agoda.com）

橄欖石豪華精品大飯店 (Peridot Grand Luxury Boutique Hotel)

地址：33 Duong Thanh, 河內古街區, 河內, 越南, 100000

價格：HK$1022起／晚（人均HK$511）

立即預訂橄欖石豪華精品大飯店： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

（全文完）