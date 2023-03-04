深圳數字人民幣教學　港人用八達通拍卡　即拎$200人民幣｜附領取方法

中港兩地恢復全面通關，近日羅湖首推數字人民幣硬錢包自助發卡機，港人到深圳玩樂又多一種支付方式選擇了！現時港人到深圳，只要用八達通卡購買數字人民幣硬錢包（實體卡），然後在指定商戶拍卡消費，即可獲得最多200元人民幣的消費補貼。即睇使用教學及領取方法。

近日羅湖首推數字人民幣硬錢包自助發卡機。（有線新聞截圖、八達通官網）

可用八達通購買數字人民幣硬錢包

近日中國銀行深圳市分行與八達通公司合作，在羅湖區首發數字人民幣硬錢包自助發卡機，港人到深圳使用八達通手機應用程式，在自助發卡機上購買一張數字人民幣硬錢包，即可在內地拍卡消費，全程不需使用手機及網絡。

另外，由即日起到3月31日，只要使用數字人民幣實體卡在羅湖區支持硬錢包收款的商戶消費，更可獲羅湖區政府給予的20%消費補貼，每人最高補貼200元人民幣，共有5萬個名額。

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數字人民幣硬錢包．購買教學

1. 首先下載並註冊八達通手機應用程式，並完成實名認證。

Google Play／App Store／AppGallery

首先下載並註冊八達通手機應用程式。（AppGallery截圖）

2. 入境深圳後，前往數字人民幣硬錢包自助發卡機的位置。

深圳羅湖區建設路1003號中國銀行深港支行

深圳羅湖區建設路2022號中國銀行深圳市分行營業部

數字人民幣硬錢包自助發卡機。（八達通網頁）

3. 在發卡機指定位置放置回鄉證或護照，並進行人臉識別以進行身份驗證。

4.購買硬錢包（實體卡），使用八達通App出示銀聯二維碼付款。

使用八達通App出示銀聯二維碼付款。（官方截圖）

數字人民幣硬錢包．2大充值方法

如果無法完成八達通App付款，可先在自助發卡機上免費申領一張零餘額的硬錢包（實體卡），再通過以下方式充值：

1. 前往中國銀行網點人工櫃台充值，持外幣需先按當日匯率牌價兌換成人民幣後再充值。

2. 下載並註冊數字人民幣App，開通中國銀行個人銀包，從手機銀行轉入充值個人錢包，通過貼一貼方式將實體卡與個人銀包連接，再由個人銀包為實體卡充值。

如果無法完成八達通App付款，有2大充值方法。（官方截圖）

數字人民幣硬錢包．部分消費場所一覽

數字人民幣硬錢包適用於羅湖指定商戶，當中包括大型商場、商圈、酒店及食肆等場所，以下為部分商戶名單。

數字人民幣硬錢包，部分消費場所一覽。（官方截圖）

數字人民幣硬錢包，部分消費場所一覽。（官方截圖）

數字人民幣硬錢包，部分消費場所一覽。（官方截圖）

數字人民幣硬錢包，部分消費場所一覽。（官方截圖）

數字人民幣硬錢包，部分消費場所一覽。（官方截圖）

數字人民幣硬錢包．4大常見問題

1. 數字人民幣硬錢包有限額嗎？

有，每個硬錢包餘額上限不可超過5000元人民幣。

2. 如何查閱數字人民幣硬錢包的餘額？

可以透過硬錢包自助發卡機查詢餘額。另外亦可以下載「數字人民幣」App，使用境內手機號註冊開通數字人民幣，添加硬錢包後，便可隨時查詢餘額。

3. 如遺失人民幣硬錢包，可以報失？

不，硬錢包不接受報失。

4. 人民幣硬錢包可以注銷和取回餘額？

可以，透過硬錢包自助發卡機可注銷硬錢包，而使用八達通充值的金額，可直接退回八達通。或者在中國銀行網營業點人工櫃台注銷，並以現金形式退回餘額。

（全文完）