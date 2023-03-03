一線搜查｜內地客搭的士遺失iPhone　司機索500元人民幣「贖回」　事主：香港司機令我寒心

的士｜中港恢復通關，吸引不少內地人來港旅遊。最近一名內地女網民拍片指，來港旅行時不小心把iPhone遺留在的士內，事後致電聯絡司機冀將手機送回。不過司機乘機勒索，要求500元人民幣。事主拍下司機「勒索」影片，並在內地社交平台公開。

事主指來港旅行時遺留手機在的士上被要挾勒索。（微博影片截圖）

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日前一名女網民「Linlin的奇妙冒險」於微博上載影片，公開其在港遺失手機的經歷。她表示，3年沒來香港，她與友人早前到深水埗食飯後乘的士回到酒店，下車後發現手機不在身上，遂立即打電話到自己手機嘗試尋找，結果的士司機接聽，更聲大夾惡地要求酬賞500元人民幣，才肯將手機交還。

事主表示，與司機交涉過程中，她曾主動提出給「感謝費」，但她稱司機態度十分強硬及惡劣，未有直接答應，直指「妳唔好理啦，總之我話500就500啦」、「咁妳要唔要啊，個手提電話」，令她感到被「要挾」，甚至是「勒索」。

事主稱曾嘗試報警

為免的士司機損壞手機，事主稱最終硬着頭皮，答應到遺失手機的酒店附近交收。她表示，司機為避開酒店門口閉路電視，要求到酒店旁較少人的馬路邊交收，她遂向酒店職員求助，職員翻查閉路電視找到涉事司機車牌，並向她提供附近警署電話，她嘗試聯絡但無人接聽，事主只好隻身前往約定地點。她表示，當時司機交收完後就絕塵而去，整個交接過程被拍下。

事主認為「感謝費」的性質已變成「要脅」。（微博影片截圖）

司機交收後便駕的士離去。（微博影片截圖）

事主稱不姑息有關行為

交收後，事主連夜返回深圳，翌日才打電話向香港警署報警，她引述警員指「當初妳是同意了（付錢），如果當初你不同意，你又有晒佢資料，就可以上來報案，就可以同你追查搵返個司機。」事主讚香港警察態度專業，又強調自己不想姑息有關行為。

她感嘆，之前曾在深圳發生同一事件，深圳司機並不會開口要求「感謝費」，對比之下，香港司機令她寒心。「我會講粵語，我尚且可以跟他們爭辯兩句，那其他人呢，是不是就只能吃啞巴虧了呢？」

她強調自己不想姑息有關行為。（微博影片截圖）

網民：懲戒無良司機

事件引來網民熱議，兩地網民直斥香港的士司機離譜，「主動給和被要脅完全是兩碼事！」、「支持維權！！他的態度太惡劣了！」、「就是因為很多人不較真，一味的忍受，才助長了這種風氣！」、「懲戒無良司機」。不過，也有網民力撐司機行為，「其實司機拎返部電話俾個客都有time cost、燃料費、空車租金，都係成本⋯⋯」

（全文完）