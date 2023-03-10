簡約公屋｜啟德地皮選址爭議　華懋蔡宏興：城市規劃不應經常改動

【有線新聞】早前啟德有商業地皮被用作「簡約公屋」選址，有發展商認為城市規劃不宜經常變動，建議政府在考慮改變土地用途前可以先與各持分者溝通。

近年政府強調要增加公營房屋供應，早前計劃在啟德一幅商業地興建「簡約公屋」引發討論。華懋集團行政總裁蔡宏興接受本台《財智．商傳》訪問，認為城市規劃不應經常改動。

蔡宏興：「在啟德做過渡性房屋，雖然只做五年，但是否會影響整個規劃，這個要政府多些考慮。這個並非只是對私人地產商，對市民也要有交代。市民買了樓或者於那裏開店，預備有個第二個商業區，將來商業區拖慢發展或者縮窄，對他們的投資不是一個公道的處理方法。」

類似的情況亦出現華懋身上，2018年政府將安達臣道新發展區內多幅地皮改為公營房屋用途，令集團投得的這塊地皮變成區內唯一一幅純私樓發展，樓花推出兩年多，推盤計劃一改再改。

蔡宏興：「大家都知道政府之後修改安達臣道規劃，現有設施可能較遲才出台，等待基建設施更加完善，包括公園建成之後，我們覺得到時候才適合推出樓盤，這個樓盤可能推出慢一些。」

他認為如果政府日後再有打算改變土地用途的話，可以向社會多溝，通或者提供候補方案，讓業界有所準備