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【每日樓市】20/3/2023 飛揚2期擬盡推 代理料難沽清

  • i-Cable
  • 2023年03月20日

【有線財經】每日樓市

周末開售的元朗雨後，兩、三房承接力較弱，同期低價推出的屯門飛揚2期，發展商就仍充滿信心，計劃第一輪就盡推全盤400伙，但代理就擔心部分戶型難以沽清。
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