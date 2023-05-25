恒指公司：「特專科技」企業暫不具備「染藍」條件

黃偉雄﹕「恒生指數其實大家都知道我們會檢視公司的財務表現，加上盈利能力，這類型公司應該未有客觀資料給我們做評核，科技指數是合適的，不過科技指數本身亦有其要求，不代表一定能納入，仍有一系列的要求達標才能做到，例如要有很多研發投入，過去做的生意要與科技有關。」

「特專科技」公司暫且無緣「染藍」，但外國公司將來可能有機會，因為恒指公司正就此諮詢市場意見。

根據恒指公司的定義，外國公司是指那些跟香港關係較低，不在香港註冊，也不在香港營運，連生意也不是來自大中華地區的企業。黃偉雄認為隨著外國公司獲納入，恒指一直以來代表大中華公司的定位亦會改變。

黃偉雄﹕「我們強烈覺得現在是連接內地與世界其他地方的橋樑，在這個背景下，我們認為現在是合適時候去探討是否把恒生指數的定位擴充，由現時只代表香港上市的大中華公司，提升至包含在港上市的外國公司，更能發揮香港國際金融中心的位置。」

他又指恒指成分股擴容的長遠目標無變，仍然是100隻，不過沒有具體時間表。