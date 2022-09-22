陳茂波：加息不會造成樓價「斷崖式下跌」　本港今年很大機會負增長

【有線財經】財政司司長陳茂波預料，本港今年全年經濟很大機會錄得負增長，又指加息不會造成樓價「斷崖式下跌」。

本地疫情反覆，加上環球經濟持續疲弱，財政司司長陳茂波預料，本港全年經濟很大機會錄得負增長：「上半年經濟都收縮得比較得強勁，今年全年來估計（經濟）負增長的機會都非常之高。」

陳茂波認為，雖然加息令物業交投減少，但相信樓價不會斷崖式下跌，「利息增加就會影響供樓負擔，見得到大家都謹慎了，成交量亦都相對來說是比較淡靜，我們的評估就是不覺得（樓價）有一個斷崖式調整的風險，不覺得有這個情況，但因為加息仍持續，外圍經濟環境仍充滿挑戰，所以物業市場都會偏淡靜一點。」

金管局總裁余偉文就指，會密切留意本地樓市情況，適時調整逆周期措施，「我們首先會看樓市情況，包括價格及交投情況，但亦會看其他因素，包括正如所說香港經濟、國際經濟、香港失業情況等，看這些因素去決定措施的情況會一直監察市場，有需要時會繼續研究，有需要時調整。」

他又提醒未來一段時間，本地銀行會因應資金成本調整存貸利率，市民要注意利率風險。